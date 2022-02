Gazdaságunk az elmúlt tizenkét évben sebességet váltott

Magyarország 2010 óta minden tekintetben, így a közúthálózat fejlesztésében és a gyorsforgalmi úthálózat kiépítésében is sebességet váltott - jelentette ki a pénzügyminiszter kedden, az M4 gyorsforgalmi út Abony és Törökszentmiklós közötti szakaszának átadó ünnepségén.

2022. február 22. 17:29

Varga Mihály pénzügyminiszter beszédet mond az M4 gyorsforgalmi út Abony és Törökszentmiklós közötti szakaszának átadóünnepségén a nettó 125 milliárd forint hazai forrásból megvalósult, több mint 27 kilométeres, kétszer kétsávos autóút szolnoki pihenőhelyén 2022. február 22-én.

Varga Mihály a nettó 125 milliárd forint hazai forrásból megvalósult, több mint 27 kilométeres, kétszer kétsávos autóút szolnoki pihenőhelyén tartott eseményen kiemelte: a 2010-ben még kevesebb, mint 1300 kilométeres gyorsforgalmi úthálózat hossza mára meghaladja az 1900 kilométert. Az elmúlt három évben évente több mint 100 kilométer új autópálya és autóút épült, melyre az útprogram keretében összesen 3600 milliárd forintot fordított a kormány, döntő részben hazai forrásból - tette hozzá.



Földi László (Fidesz-KDNP), Pest megye 12-es számú, ceglédi székhelyű választókerületének jelenlegi országgyűlési képviselője és kormánypárti képviselő-jelöltje emlékeztetett: az MSZP már 2006-ban megígérte az M4-es út megépítését, amiből nem lett semmi. A polgári kormány ugyanakkor ezzel is bebizonyította: nem csak ígér, hanem számítani is lehet rá.



Herczeg Zsolt (Fidesz-KDNP), Jász-Nagykun-Szolnok megye 4-es számú, törökszentmiklósi székhelyű választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje, Mezőtúr polgármestere rámutatott: évtizedek óta vártak a mai napra, hiszen az M44-es út mellett immár az M4-es út is gyorsabbá és biztonságosabbá teszi a térségben élők közlekedését.



Szalay Ferenc (Fidesz-KDNP), Szolnok polgármestere köszöntőjében hangsúlyozta: az M4-es út a következő 100-150 évre meghatározza az ország közepének és keleti részének fejlődését. Az új szakasz egyúttal azt is reprezentálja, "milyen hihetetlen munkára képes" a magyar építőipar - fogalmazott. A városvezető aláhúzta: a fejlesztés megnyitja a térséget és az eddig elkészült szakaszok is mutatják, miként indulnak el a munkahelyteremtő beruházások Szolnok irányába.



Köszönetet mondott a gazdaságpolitikáért és előrelátásért, mely megteremtette az M4-es út megépítésének forrásait. Véleménye szerint kizárólag az ország ilyen ütemű fejlődése mellett volt elképzelhető, hogy ez a beruházás kizárólag hazai költségvetésből megvalósulhasson. Rámutatott, hogy 2010 előtt azért nem lehetett ugyanezt végrehajtani, mert nem így működött és gondolkodott az ország. Ma a vidék felemelése komoly politikai cél, mely számos programban és a keleti országrész felemelkedésében is tetten érhető. Minderre a megye 1900 milliárd, míg Szolnok 330 milliárd forintot fordíthat - közölte.



Pántya József, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) útfejlesztési igazgatója a beruházás műszaki tartalmát ismertetve elmondta: az új autóút-szakaszon 27 külön szintű átvezetést biztosító műtárgy, 4 külön szintű csomópont, 2 pihenőhely, egy 168 méteres Zagyva-híd, egy 110 méteres Millér-híd, egy 415 méter hosszú a Tisza ártere felett, továbbá egy 758 méter hosszú, a folyó felett átívelő híd épült. Utóbbi súlya meghaladja a 8300 tonnát, 148 méteres medernyílása rekordnak számít Magyarországon - tette hozzá. Közlése szerint a kivitelezés során 7 millió köbméter töltésanyagot, 150 ezer köbméter betonalapot és hasonló mennyiségű aszfaltot építettek be. Emellett 9 kilométernyi kapcsolódó útszakaszt is átépítettek, felújítottak.

