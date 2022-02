A „dobd el” szokás óriási környezeti károkat okoz

A napjainkban népszerű "dobd el" kultúra óriási környezeti károkat okoz - mondta 53. fenntarthatósági előadásán Áder János köztársasági elnök kedden a Győr-Moson-Sopron megyei Csornán középiskolás diákoknak.

2022. február 22. 17:58

Áder János köztársasági elnök beszédet mond a Csornai Premontrei Apátság muzeális könyvtárában 2022. február 22-én. Áder János előzőleg klímaelőadást tartott középiskolás diákoknak a csornai Művelődési Központban. MTI/Krizsán Csaba

Az államfő a helyi művelődési házban tartott rendezvényen ezt ama gondolat részeként hangsúlyozta: mit tehet az egyén annak érdekében, hogy kevesebb legyen a környezeti lábnyoma.



Áder János kiemelte, ha csak a szükségleteink szerinti mértékben vásárolunk élelmiszert, cipőt, ruhákat, csökkenteni tudjuk a környezeti károkat. Példaként említette, hogy ma az ételek harminc százaléka a szemétbe kerül és lebomlásuknak is üvegházhatású gázkibocsátása van.



Sokat tehetünk a környezet védelme érdekében akkor is, amikor a használt sütőolajat nem a lefolyóba engedjük, hanem összegyűjtjük és leadjuk az arra kijelölt helyeken - sorolta.



Áder János hozzátette, az iparnak és az önkormányzatoknak is van feladata a mindennapokban és vannak jó példával szolgáló hazai fejlesztések is annak érdekében, hogy kevesebb legyen az általunk termelt szemét.



Az államfő hangsúlyozta: az utóbbi száz évben bekövetkezett népességrobbanásnak és urbanizációnak a következménye az energiafelhasználás növekedése, és ezzel együtt az üvegházhatású gázok kibocsátásának növekedése.



Kitért arra, az elmúlt hónapokban jelentősen nőtt az olaj és a földgáz világpiaci ára, aminek egyik nem kívánt következménye az, hogy a szén felhasználása bővült az energiatermelésben.



Hangsúlyozta, csak azzal, hogy megkezdődött az orosz invázió Ukrajnában, újabb 13 százalékkal emelkedett a gáz ára, ami szintén tovább gyorsítja majd a szén felhasználásának mennyiségét.



Áder János kiemelte, hogy a Föld történetében sok olyan időszak volt, amikor a bolygó jelentősen átalakult, eltűntek fajok és újak jöttek helyette. A klímaváltozáshoz a bolygó most is alkalmazkodik majd valahogy, a kérdés az, hogy mi tudunk-e alkalmazkodni ahhoz.



A mintegy kétszáz diák előtt tartott előadását követően az államfő részt vett a Csornai Premontrei Apátság beruházásában elkészült Szent Norbert sétány utcatáblájának leleplezésén, majd átvette Fazakas Zoltán Márton premontrei apáttól a rend legmagasabb kitüntetését, a Szent Norbert érdemérmet, valamint a rend alapításának 900. évfordulójára emlékező emlékérmet és oklevelet.



Áder János az ünnepségen azt hangsúlyozta, hogy Csorna és a rend életét is végigkísérik mindazok a történelmi események, amelyek az egész ország életében fontos mérföldkövek voltak.



Felidézte, hogy a rend könyvtára egykor 40 ezer kötetnek adott otthont, de a kommunista diktatúra után csak 8 ezer maradt.



Az államfő négy olyan könyvet adott át az apátnak, amelyek a rendhez köthetők és közülük egy biztosan a könyvtárból származik.



Fazakas Zoltán Márton megköszönte a köztársasági elnöknek a rend megerősödését segítő munkáját.



Kiemelte, hogy fejlesztéseik között szerepel - egyebek mellett - a közeljövőben elkészülő Szent Márton Idősotthon, ahol 70 idős embert tudnak gondozni, megújultak a kiállításaik és kialakítottak egy vendégfogadót.

