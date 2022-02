Kína különjáratokkal vinné polgárait haza Ukrajnából

Kína különjáratokkal biztosítaná állampolgárai hazatérését Ukrajnából a csütörtökön megkezdődött orosz hadművelet nyomán kialakult helyzetre tekintettel - derült ki a Kijevben állomásozó kínai nagykövetség pénteken közzétett felhívásából.

2022. február 25. 09:01

A légiforgalom által kirajzolt térkép a háború első napján – flightradar24

A nagykövetség a hivatalos WeChat oldalán arról tájékoztatta az Ukrajnában tartózkodó kínai állampolgárokat, hogy Kínába tartó charterjáratokra regisztrálhatnak. A felhívás szerint az Ukrajnában tartózkodó magánszemélyek és kínai vállalatok magas szintű biztonsági kockázatnak annak kitéve. A különjáratokat mindenki saját döntése alapján veheti igénybe - tették hozzá. A regisztrációra február 27-éig biztosítanak lehetőséget, a járatok indításának időpontját pedig a helyzet alakulásának megfelelően jelölik majd ki.



A Global Times című kínai lap internetes oldalán pénteken megjelent beszámoló szerint jelenleg mintegy hatezer kínai állampolgár tartózkodik Ukrajnában.



Kína kijevi nagykövetsége csütörtöki felhívásában még nem tett javaslatot az ország elhagyására. Akkor egyebek mellett azt tanácsolták az Ukrajnában tartózkodó kínai állampolgároknak, hogy maradjanak otthon, aki pedig úton van, az helyezzen ki járművén jól látható helyre kínai zászlót.



Peking csütörtökön elutasította az "invázió" megjelölést az orosz katonai művelet leírására, és mérsékletre intette a feleket a helyzet további romlásának elkerülése érdekében. Vang Ji kínai külügyminiszter arról biztosította orosz hivatali kollégáját, Szergej Lavrovot, hogy Kína megérti Oroszország biztonsági kérdésekkel kapcsolatos, jogos aggályait.



Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban rendelte el katonai művelet végrehajtását a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadtak katonai célpontokat, és támadást indítottak az oroszbarát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken.



Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be, csütörtökön késő este pedig általános mozgósítást rendelt el.



