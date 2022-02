A magyarok biztonsága a legfontosabb

Konszenzusnak kell lennie abban, hogy Magyarország és a magyar emberek biztonsága a legfontosabb - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője pénteken Budapesten az Ukrajnában folyó orosz katonai akcióra utalva.

2022. február 25. 11:13

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője nyilatkozik a sajtónak, miután részt vett az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának zárt ülésén az Országházban 2022. február 25-én. Az ülésen honvédelmi és rendvédelmi vezetők adtak tájékoztatást az Ukrajnában kialakult helyzetről. MTI/Balogh Zoltán

Kocsis Máté azt követően tartott sajtótájékoztatót a Parlamentben, hogy ő is részt vett az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának zárt ülésén, amelyen honvédelmi és rendvédelmi vezetők adtak tájékoztatást az Ukrajnában kialakult helyzetről. Mint mondta, meggyőződtek arról, hogy Magyarország kellőképen felkészült minden verzióra.



Az elhangzottak alapján a fideszes politikus úgy értékelt, Magyarország mind a humanitárius segítségnyújtást, mind a NATO-s és EU-s kötelezettségekből adódó feladatokra felkészült.



"Magyarország nem küld katonát és nem küld fegyvert Ukrajnába" - nyomatékosította, kiemelve: "nem kívánunk ebben a konfliktusban részt venni".



Kitért arra is: a zárt ülésen azt is megnyugtatónak találta, hogy az ellenzéki képviselők más hangnemben beszéltek bent, mint a nyilvánosság előtt.

mti