Magyarország határozottan elítéli a támadást

Magyarország határozottan elítéli az Ukrajna elleni orosz támadást - jelentette ki Áder János köztársasági elnök a bukaresti kilencek államfői megbeszélésén pénteken Varsóban.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b), valamint Gitanas Nauseda litván (b2), Zuzana Caputova szlovák (b4), Áder János magyar (b5), Andrzej Duda lengyel (b6), Rumen Radev bolgár (b7) és Egils Levits lett (j3) köztársasági elnök a négy visegrádi államot, a három balti államot, valamint Romániát és Bulgáriát tömörítő formáció, a Bukaresti Kilencek találkozóján a varsói elnöki palotában 2023. február 25-én. MTI/Bruzák Noémi

A Köztársasági Elnöki Hivatal által az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint Áder János azt mondta: az Ukrajna elleni orosz támadás egyike a második világháború óta Európában látott legnagyobb katonai fellépéseknek, de 1956-ban Magyarország is kénytelen volt hasonlót elszenvedni.



"Egy különleges napon beszélünk, a kommunizmus áldozatainak magyarországi emléknapján, amely felidézi bennünk az akkori érzéseket és emlékeket.

Ebben a kontextusban is átéljük mindazt, ami most Ukrajnát érte" - emelte ki.



"Magyar részről - hagyományos kapcsolataink révén - minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy józanságra és önmérsékletre sarkalljuk a moszkvai vezetést.

Sajnos, nem járhattunk sikerrel, hiszen, mint az mostanra világossá vált, orosz részről egy előre eltervezett program végrehajtása zajlott, melyet a nemzetközi partnerek tudatos félrevezetése kísért" - jelentette ki a köztársasági elnök.



"Ami pozíciónkat illeti, megerősítem, hogy Magyarország részese az EU és a NATO közös álláspontjának, és a maga számára a továbbiakban is ahhoz tartja magát. Határozottan elítéljük az orosz támadást, mely (...) több mint rossz: tragikus" - fogalmazott.



Áder János közölte, egyetértenek azzal, hogy közösen egyértelmű jelzést kell küldeniük: elítélik a putyini rendszer által eldöntött, majd végrehajtott, tehát nem a kijevi kormány által kiprovokált agressziót, és a vérontásért az Oroszországi Föderáció irányítóit tartják felelőseknek.



"Az orosz támadást mi is a nemzetközi jog súlyos megsértésének és a Moszkva által eddig vállalt nemzetközi kötelezettségek megcsúfolásának tekintjük" - mondta.



Hozzátette, abszurdnak és elfogadhatatlannak tartják azt a moszkvai érvelést, amely nem csupán Ukrajna határait, hanem annak állami létjogosultságát is megkérdőjelezi. Egy olyan országét, amely az ENSZ alapító tagja, s amellyel az orosz fél maga is egész sor kétoldalú szerződést kötött.



"Amint azt eddig is tettük, csatlakozunk az EU-ban és a NATO-ban kialakuló konszenzushoz. Ez alkalommal is hozzájárulunk az Oroszország elleni szankciók meghozatalához, és azokat szigorúan érvényesíteni fogjuk" - szögezte le a köztársasági elnök.



Ukrajna most azonnali és komoly politikai és humanitárius támogatásra szorul, és - mint ahogy eddig - ebből Magyarország is kiveszi majd a részét - mondta.



Áder János kiemelte, hogy mélyen együttéreznek Ukrajna polgári lakosságával, amelynek most a háborúval járó összes szenvedést el kell viselnie.



"Határainkat megnyitottuk az Ukrajnából távozni kényszerült békés polgárok előtt, őket könnyített és gyors eljárással befogadjuk, és igyekezünk gondoskodni róluk" - közölte az államfő.



"Arra szólítjuk fel Oroszországot, hogy haladéktalanul vessen véget az Ukrajna ellen indított agressziónak" - mondta a köztársasági elnök.



Közölte: fontosnak tartják, hogy a NATO megtegye mindazokat az intézkedéseket, amelyek a szövetség valamennyi tagjának szavatolják a békét, a biztonságot és a katonai védelmet.



"Szükségesnek látjuk, hogy az Atlanti Szövetség tagállamai ez alkalommal is megerősítsék elkötelezettségüket a Washingtoni Szerződés 5. cikkelyében foglaltak iránt" - hangsúlyozta Áder János.

Szabadságunkra vigyáznunk kell

Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita (j) mécsest gyújt a kommunizmus áldozatainak emlékére a múzeum igazgatója, Schmidt Mária társaságában a Terror Háza Múzeumnál az emléknapon, 2022. február 25-én. MTI/Máthé Zoltán

Vigyáznunk kell a szabadságra, és vigyáznia kell rá a következő generációknak is - jelentette ki a köztársasági elnök pénteken Budapesten.

Áder János erről azután beszélt a közmédiának, hogy a kommunizmus áldozatainak emléknapján feleségével, Herczegh Anitával mécsest gyújtott az áldozatok emlékére a Terror Háza Múzeum emlékfalánál.



Az államfő felidézte, hogy húsz évvel ezelőtt nyitotta meg a kapuit a Terror Háza Múzeum a fasiszta és a kommunista diktatúra áldozataira emlékezve. Hozzátette: az első év tulajdonképpen küzdelemmel telt el, mert a 2002-es választások után az is kérdés volt, hogy ebben a formában megmaradhat-e a múzeum.



Áder János kiemelte: az elmúlt húsz év világosan bizonyította, az ode látogatók igent mondtak arra, hogy szükség van az emlékezés ezen formájára.



Ez idő alatt hétmillió látogatót fogadott a múzeum, nagyon sok időszaki és állandó kiállítás, konferencia, megemlékezés és kerekasztal-beszélgetés, illetve kiadvány fémjelzi az elmúlt húsz évet - sorolta az államfő, aki úgy értékelt: a múzeum és annak csapata hiánypótló munkát végzett.



A köztársasági elnök úgy fogalmazott: a mai napon különösen fontos emlékeztetni arra, ez a kiállítás és múzeum arról szól, hogy mennyire fontos szabadság.



Egy nemzet, egy ország és a magánszemélyek szabadsága - fűzte hozzá.



"Különösen ma, amikor egy szomszédos országban háború dúl, fontos ez a figyelmeztetés" - hangoztatta az ukrán helyzetre utalva, majd kiemelte: fontos, hogy tudjuk, milyen érték mindannyiunknak, mindenkinek a Kárpát-medencében és mindenkinek az országhatárokon belül a szabadság.



Áder János hangsúlyozta: erre kell vigyáznunk és erre kell vigyáznia a következő generációknak is.



A múzeum minden ez után nyíló kiállítása erre fog figyelmeztetni bennünket, az idősebb generáció tagjait és a fiatalokat is - mondta.



A Terror Háza Múzeum az MTI-vel azt közölte, hogy a kommunizmus áldozatainak emléknapja és a múzeum megnyitásának huszadik évfordulója alkalmából számos programmal várják az emlékezőket, érdeklődőket.



Mint ismertették, pénteken a kommunizmus áldozatainak emléknapján a Hősök falánál egész napos gyertyagyújtással emlékeznek a kommunista megtorlás áldozataira, az esti órákban pedig fényfestés lesz látható a múzeum falán. Pénteken 10 és 18 óra között állandó kiállításuk előzetes regisztráció nélkül, ingyenesen látogatható. A közelmúltban megnyílt, A legmodernebb magyar nő című, Slachta Margit előtt tisztelgő időszaki kiállítás szintén ingyenesen tekinthető meg pénteken - írták.

