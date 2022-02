Szijjártó: "legyenek bármilyen nemzetiségűek, szégyelljék magukat!!!"

Magyarország soha, egyetlen szankciós előterjesztéssel szemben sem szólalt fel, nem blokkolt és nem is blokkol semmit - közölte a külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon az Oroszországgal szembeni szankciókkal kapcsolatban.

2022. február 26. 14:22

Szijjártó: Magyarország nem blokkolja az Oroszország elleni szankciókat

Szijjártó Péter hangsúlyozta, Magyarország békét szeretne.

"Ezért dolgozunk, ezért tárgyalok az orosz és az ukrán kormányok képviselőivel arról, hogy kezdjenek közvetlen megbeszéléseket Budapesten" - fogalmazott a tárcavezető, hozzátéve, ebben fogja kérni az ENSZ vezetőinek segítségét szombaton New Yorkban is.

Szijjártó Péter aláhúzta, "sajnálattal és megütközéssel látom közben, hogy a nemzetközi politika és a nemzetközi sajtó egyes képviselői nem átallanak álhíreket gyártani és hazudozni".

"Nem fér a fejembe, hogy hogyan lehet, hogy miközben háború van, emberek halnak meg, egyesek fake news gyárakat üzemeltetnek" - közölte.

Kiemelte, "most azt hazudják, hogy Magyarország blokkolja az Oroszországgal szembeni szankciók egy részét, például a SWIFT rendszerrel kapcsolatban".

"Legyen már világos: EZ NEM IGAZ! Soha, egyetlen szankciós előterjesztéssel szemben sem szólaltunk fel, nem blokkoltunk és nem is blokkolunk semmit" - jelentette ki Szijjártó Péter.

A miniszter arra szólította fel a "fake news terjesztőit", hogy "legyenek bármilyen nemzetiségűek, szégyelljék magukat!!!".

Szijjártó Péter ezzel azokra a sajtóhíresztelésekre reagált, amely szerint uniós országok egy csoportja vonakodik szigorúbb büntetőintézkedéseket hozni Oroszország ellen, például kizárni őket a SWIFT globális bankrendszerből. Ilyen tagok közt említették például Németországot, Olaszországot, Ciprust, valamint Magyarországot és egyesek Ausztriát. Sőt, a Kyiv Independent ma már arról írt, hogy már csak Magyarország az egyetlen ország, amelyet még meg kell győzni.

Korábban Donald Tusk, az Európai Néppárt lengyel vezetője is azzal támadt, hogy Németország, Magyarország, Olaszország olyan tagállamok, amelyek szégyellhetik magukat, mert megvétózták a kemény oroszellenes szankciókat az unióban. Azonban már erről is kiderült, hogy álhír. Szijjártó Péter már Donald Tusk vádaskodása után is egyértelművé tette, hogy Magyarország nem szólalt fel a SWIFT ügyében, az erről szóló hírek hazugságok.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szintén szombati Twitter-bejegyzésében ugyancsak fake news-nak nevezte azokat a híreszteléseket, amelyek szerint Magyarország maradt az egyetlen uniós tagállam, amely ellenzi Oroszország kizárását a SWIFT-rendszerből.

Kiemelte, Magyarország 100 százalékban kiáll a közös uniós erőfeszítések mellett.

"Nem teszünk kevesebbet, mint amit az EU álláspontja megkövetel" - fogalmazott Kovács Zoltán, hozzátéve, nem Magyarországtól függ, hogy többet tegyenek.

MTI