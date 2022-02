Az orosz csapatok bevonultak Harkiv városába

Blokád alá vették a dél-ukrajnai Herszon és Berdjanszk városát is.

2022. február 27. 10:13

Megrongálódott ukrán páncélozott katonai jármű az orosz határtól 40 kilométerre fekvő ukrajnai Harkivban 2022. február 24-én (Fotó: MTI/EPA/Stanislav Kozliuk)

Benyomultak az orosz csapatok a kelet-ukrajnai Harkivba, a harcok már a város utcáin folynak - közölte vasárnap Oleh Szinyehubob, a megye kormányzója a Telegram üzenetküldő portálon.

A tisztségviselő szavai szerint könnyű harcjárműveken hatoltak be a megszállók, már a város központjáig juttotak. Kérte a lakosságot, hogy ne menjenek ki az utcákra, maradjanak az óvóhelyeken.

Anton Herascsenko, a belügyminiszter tanácsadója a Twitteren hozzátette, hogy az orosz különleges erők katonáinak egy csoportja hatolt be Harkivba és jelenleg heves harcok zajlanak a város utcáin a behatolók és az ukrán fegyveres erők között. Utóbbiak szavai szerint egy páncélost már megsemmisítettek.

Eközben a kijevi városvezetés arról adott hírt, hogy a vasárnapra virradó éjszaka nyugodtabban telt a fővárosban az előző kettőnél. Mikola Povoroznik, a kijevi polgármester, Vitalij Klicsko első helyettese egy tévéműsorban arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán Kijevben volt néhány összetűzés a fővárosba beszivárgott orosz szabotőrcsoportokkal, de kora reggelre a városban nyugalom volt, az ukrán erők ellenőrzésük alatt tartják a helyzetet. Kijevben a hadsereg mellett a helyi területvédelmi alakulat és önkéntes zászlóaljak is biztosítják a város védelmét - tette hozzá. Megjegyezte, hogy több orosz szabotőrcsoport még az Ukrajna elleni orosz invázió csütörtöki kezdete előtt beszivárgott a fővárosba, és most az ukrán erők védelmi vonalát megkerülve próbálnak a Kijevet védő csapatok hátába kerülni.

Az éjszakai és a reggeli viszonylagos nyugalom után mindazonáltal Kijev belvárosában ismét hallatszottak robbanások dörejei, a légvédelmi szirénák viszont nem szólaltak meg. Ebből arra lehet következtetni, hogy vélhetően még mindig tartanak az összecsapások az ukrán védelmi erők és a fővárosba beszivárgott orosz szabotőrcsoportok között.

A tisztségviselő reményét fejezte ki, hogy hétfő reggelig sikerül megtisztítani a fővárost a betolakodóktól, így feloldhatják a kijárási tilalmat, és a kijeviek elmehetnek az üzletekbe élelmiszereket vásárolni maguknak.

Povoroznik megerősítette, hogy Kijev elővárosaiban az éjjel is folytatódtak a heves harcok.

Olekszij Kuleba Kijev megyei kormányzó vasárnap arról tájékoztatott, hogy a fővárostól néhány kilométerre délnyugatra fekvő Vaszilkiv településen még nem tudták elkezdeni a tűzoltást a rakétával eltalált olajfinomítóban, mert a településen lévő légi bázis fölötti ellenőrzésért még mindig súlyos harcok dúlnak. A kormányzó kiemelte, hogy az orosz csapatoknak eddig még egy repteret sem sikerült elfoglalniuk a megyében, sem a Boriszpili nemzetközi repülőteret, sem az Antonov gépgyár hosztomeli légi bázisát. Az Ukrajinszka Pravda hírportál kommentárja szerint a repülőterek elfoglalására főként azért törekednek az orosz erők, hogy deszant csapatokat szállíthassanak Kijev közelébe.

Az ukrán Nukleáris Szabályozási Állami Felügyelőség vasárnap a Facebookon közölte, hogy a kijevi nukleárishulladék-tárolót ért találat által okozott károkat egyelőre nehéz felmérni, de a mérések előzetes eredményei alapjén a sugárzás szintje nem haladja meg az egészségre káros mértéket a környéken, a lakosság nincs veszélyben. A katasztrófavédelmi szolgálat az Interfax-UKrajina hírügynökségnek arról tájékoztatta, hogy a lövedékbecsapódás a kerítést érte, az épület és a tartályok sértetlenek maradtak.

MTI