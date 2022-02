Habzik a szennyvíz

(...) Az első téma most az orosz-ukrán háború volt.

Márki-Zay elmondta: hazugság, hogy katonákat küldene Ukrajnába, pedig de. Közölte, ő csak akkor lépne, ha a NATO közös fellépés keretében megsegítené Ukrajnát. Szerinte Orbán Viktornak is ez az álláspontja.

Márki-Zay arra reagálva, hogy a Magyar Honvédség jelentős alakulatokkal felvonult a keleti határra: szerinte nem Orbán védi ezzel Magyarországot, hanem a NATO.

Hozzátette: „Orbán Viktor egy személyben felelős azért, hogy Ukrajnában most háború van, és emberek halnak meg”, mivel szerinte hazánk akadályozta a NATO-Ukrajna segítségnyújtási kapcsolatok fejlesztését. Úgy véli, ha ez nem történik meg, a háború sem tört volna ki. Azt is kijelentette: Orbán Viktor áruló, mert Magyarország az egyetlen, amely NATO-tag létére nem telepített NATO-csapatokat a területére, miközben Biden az összes Oroszország közelében lévő ország – baltiak, lengyelek, románok – befogad NATO-alakulatokat.

Ezért szerinte Orbán hazaáruló.

Márki-Zay egyben reményét fejezte ki abban, hogy „Orbán a következő 35 napban hűséges NATO-szövetségesként fog viselkedni”.

Márki-Zay azzal folytatta, hogy magát „tisztességes keresztény embernek” valló ember és „igaz magyar hazafiak” nem szavazhatnak Orbánra, nem támogathatják ezt a „sunyi és aberrált politikát”.

Hét közepi németországi tárgyalásairól elmondta: azokat főleg a háborús téma uralta, de a német pénzügyminiszterrel például arról is is beszélt, hogy „ne adjanak pénzt Orbán Viktornak”.

„»Stratégiai nyugalom kell, – mondta majd a tőle megszokott nyugalommal hazudta bele a kamerába, hogy – az ellenzék katonákat küldene Ukrajnába.«

Hihetetlen! Még mindig csak hazudik. Nem akar és nem is fog megváltozni. Mint ahogyan az ellenzék sem akar katonákat küldeni a térségbe. Legalább ilyenkor ne hazudj! Az ellenzék és a tisztességes magyarok csak enni adnak, szállást adnak azoknak, akiket a főnököd elüldözött az otthonaikból.

Miért hazudod, hogy Brüsszel egy fillért sem ad a határmenti védekezésre? Ursula von der Leyen Európa nyilvánossága előtt jelentette be, hogy »Több pénzt fordítanak Ukrajna szomszédos államainak határvédelmére – így Magyarországéra is –, valamint a keleti határvédelemre.«

Az, hogy a helyzet idáig jutott neked is köszönhetjük, Soha nem akartad Moszkvát megállítani. Csak Brüsszelt. Már évek óta blokkolod az ukrán NATO-csatlakozási folyamatot. Szijjártó egy január végi interjúban mondta, hogy az ukrán euroatlanti közeledést minden fronton blokkolni fogja Budapest, amíg a kinti magyarok helyzete nem rendeződik. Háború lett belőle. És most békéről hazudozol…”

„Putyin támadása nem nevezhető semmi másnak, mint háborús bűnnek; egy szuverén állam ellen, valós indok nélkül megindított, vérontó agressziónak. Nincs más szempont, nincs más nézet, nincs olyan gazdasági érdek, amely miatt óvatosabban kellene fogalmazni. Egy nettó erőszaktevőt nem ültetünk le a fehérabroszos családi vacsorához, csak azért, mert olcsón hozta a szalonnát. Ahogy baltás gyilkost sem engedünk szabadon néhány jól fizető (magán)bizniszért cserébe. Egyszerűen vannak helyzetek, amikor fel sem merül az érték- és oldalválasztás kérdése. Putyin háborúja pontosan ez a helyzet. Azok a dilemmák pedig, amelyek az elmúlt órákban engem is feszítettek, pontosan jól mutatják, hogy milyen végtelenül kiszolgáltatott és legyengített pozícióba kormányozta Orbán a hazánkat. Kezdjük onnan, hogy a magyar kormány az elmúlt időszakban legalább féltucat alkalommal feküdt keresztbe annak, hogy Ukrajna közelebb kerüljön a védelmet jelentő NATO-hoz; az Orbán-kormány volt ugyanis mindannyiszor az egyetlen, amelyik vétóval élt.

Hivatkozásként a nyelvtörvényt és a kárpátaljai magyarok érdekeinek – egyébként jogos – védelmét hozták fel, de tudhatóan orosz érdeket is kiszolgáltak ezekkel a lépésekkel. Csak egyetlen kitérő: a Fidesz képviselői az elmúlt időszakban többször is követelték az EU határozott fellépését, a Velencei Bizottság útmutatásainak betartását az ukrajnai magyarokat sértő nyelvtörvény kapcsán; az egyetlen probléma, hogy közben épp a Fidesz agyament politikája gyengítette ezeket a követeléseket, hiszen közben folyamatosan aláásták az Unió hitelességét, a Velencei Bizottságot pedig több alkalommal is »soros-ügynökökből álló szervezetnek« nevezték, amikor az Orbánéknak nem tetsző állásfoglalásokat tett közzé. Ha a Fidesz az elmúlt évtizedben nem az Európai Unió gyengítésén, hanem megerősítésén dolgozott volna, akkor nyilvánvalóan sokkal hatékonyabb fellépést és mint így, eredményt tudott volna ebben is elérni.

Azok a senkik posztolgatnak most arról, hogy »maradjunk ki ebből«, akik korábban nyenyerészve viccelődtek az orosz inváziótól tartó nyilatkozatokon. És igen, azok a senkik posztolgatnak most arról, hogy ez »orosz belügy«, meg hogy »nekünk semmi közünk hozzá«, akik mélymagyarkodva fotózkodnak a békemeneteken, de most elfelejtik, hogy épp ott zörögnek az orosz tankok, ahol az elszakított magyar testvéreink élnek. Hát, mikor lenne több közünk ehhez a háborúhoz, ha nem most, ti szerencsétlenek?!”

