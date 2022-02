Kijev bejelentette, hogy kérvényezi a teljes jogú EU-tagságot

Az Európai Bizottság hétfői közlése szerint már az EU-tagjelölti státus megszerzésének is világos folyamata van. A brüsszeli testület ezzel arra reagált, hogy ukrán vezető politikusok azonnali EU-tagságot követelnek az országnak. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke is megszólalt az ügyben: szerinte a blokkban jelenleg nincs egységes támogatottsága az ukrán EU-tagságnak.

2022. február 28. 14:43

Denisz Smihal ukrán miniszterelnök hétfőn a Twitteren jelentette be, hogy Ukrajna kérvényezi a teljes jogú EU-tagságot, mégpedig egy különleges eljárás keretében. A hírt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megerősítette. Mint azt Smihal a mikroblogon írta, Ukrajna rég bizonyította, hogy szerves része az európai közösségnek. Itt az ideje, hogy mindezt papírra vessük. Egyúttal megköszönte az európai partnereknek, hogy támogatják az országot, s gyors döntéseket hoznak.

Az Európai Bizottság hétfői sajtótájékoztatóján is előkerült a „gyorsított” ukrán EU-tagság ügye: mint azt a bizottság vezető szóvivője jelezte, már a tagjelölti státusz megszerzésének is világos folyamata van. Utalt Ursula von der Leyen friss interjújára is, amelyben az elnöknő kijelentette, hogy szívesen látná Ukrajnát a blokkban. – Az elnök az említett interjúban nem mondott semmit arról, hogy el lehetne térni a jelenlegi bővítési folyamattól – szögezte le a bizottsági szóvivő. Jelezte azt is, hogy a csatlakozási tárgyalások megindításáról szóló döntés nem az Európai Bizottság, hanem a tagállamokat tömörítő Tanács hatáskörébe tartozik, a bizottságnak így nincs tudomása arról, hogy Kijev hivatalosan kérvényezte volna a gyorsított felvételt a blokkba. (Az EU bővítési folyamatát a tagállamok illetékes minisztereit tömörítő Általános Ügyek Tanácsa felügyeli: itt nemcsak a tagjelöltség, de a jelölt eredményeinek értékelése is egyhangúsághoz van kötve – a szerk.)

Charles Michel: Nincs egyetértés a kérdésben

Ezzel kapcsolatosan az EU vezető szervét, az Európai Tanácsot elnöklő Charles Michel is megszólalt hétfőn. Mint azt az AFP francia hírügynökség tudósítása szerint mondta, az ukrán EU-tagság kérdése régóta terítéken van az EU-ban. – A bővítéssel kapcsolatban eltérő vélemények vannak a tagállamok között, azok eltérő érzékenységgel állnak a kérdéshez – szögezte le az elnök. A BFM francia tévécsatornának később megerősítette, hogy hajlandó vitára bocsátani a bővítési kérdést a tagállamok között. Uniós források szerint erre leghamarabb az országvezetők márciusi brüsszeli csúcstalálkozóján kerülhet sor.

