Közeleg a Centrál Színház újabb ősbemutatója

A világhírű Mischief Theatre komédiája London után másodikként a világon Budapesten

Március 5-én London után másodikként a világon, a budapesti Centrál Színházban lesz a világhírű Mischief Theatre ellenállhatatlanul mulatságos műve, a Ma este felnövünk hazai ősbemutatója. A replika előadásában, az angol Kirsty Patrick Ward rendezésében a nagysikerű Ma este megbukunk csapata - Ágoston Katalin, Mészáros András, Rada Bálint és Schmied Zoltán - mellett olyan nagyszerű színészek lesznek láthatóak a színpadon, mint Földes Eszter, Trokán Nóra és Fehér Tibor. Adott egy általános iskola osztály - csupa bumfordi, kibírhatatlan és imádnivaló kölyök - az ő felnőtté válásukat követjük végig.

2022. február 28. 16:02

A Ma este felnövünk című, ellenállhatatlanul mulatságos előadás egy osztály történetét meséli el az általános iskola kezdetétől egy érettségi találkozóig. Henry Lewis, Jonathan Sayer és Henry Shields szerzők abszurdnak tűnő, mégis valós életszituációkat, beszélgetéseket gyűjtöttek össze, ezek ihlették a darab hol röhejes, hol megható jeleneteit, és természetesen a legnagyobb csattanókat is. A szórakozás garantált, hiszen bármilyen jól alakítjuk a flegma kamasz vagy a kiégett felnőtt szerepét, legbelül azért örökre gyerekek maradunk.

„Az ember, amikor felnőttként szembesül egy nehezebb élethelyzettel és elgondolkodik magán, mindig visszacsatol a gyerekkorához és keresi, ott mit kellett volna másként csinálni. A darab azt mutatja, mennyire befolyásolja a múltunk a jelenünket. Ez ugyan komoly téma, de nagyon sok humorral mondja el mindezt és arra hívja fel a figyelmet, hogy jól tesszük, ha könnyedebben viszonyulunk a gondokhoz és ha olykor képesek vagyunk nevetni önmagunkon.” – nyilatkozta Schmied Zoltán.

A Ma este felnövünkben igazi színészi kihívás, hogy a karakterek kisiskolás, kamasz és felnőttkori énjeit is mi magunk játsszuk.” - mondta Földes Eszter. Trokán Nóra azt emelte ki, hogy a próbák során sokat tanult az igényes vígjátéki színjátszásról: “Az én szerepem egy olyan tetőpontra van írva a darabban, amikor már minden összekuszálódott. Kívülről könnyednek tűnik, de belülről nagyon összetett a feladat. Az angol rendezőnő - aki nem először rendezi ezt a darabot - rengeteget segített, felhívta a figyelmemet a stílus, a ritmus és a pontosság fontosságára.”

A rendező. Kirsty Patrick Ward 2015-ben végezte el a londoni Nemzeti Színházi Stúdiójának rendezői kurzusát. 2014-ben rendezett CHEF című előadása hangos sikerrel debütált az Edinburgh-i Fesztiválon. Többször dolgozott a Shakespeare’s Globe Theatre-ben. Nemrég írta és rendezte első rövidfilmjét, a Kite Strings-t. A Mischief Theatre egy londoni színművészetis osztályból alakult, egy maréknyi zseniálisan tehetséges növendék együtt maradt, és a siker nem sokáig váratott magára: első egészestés darabjuk, a Ma este megbukunk (The Play That Goes Wrong) 2014 óta fut a londoni Duchess Theatre-ben.

A darabot azóta több mint harminc országban mutatták be. A Mischief fiatal színészei nemzetközileg ismert sztárok lettek, darabjaikat párhuzamosan három színházban is látni a Westenden, miközben a BBC ONE-on saját tévésorozatot készíthetnek, The Goes Wrong Show címen, és immár évről-évre ők csinálhatják a csatorna szilveszteri műsorát. Ma este felnövünk hazai ősbemutatóján Ágoston Katalint, Földes Esztert, Trokán Nórát, Fehér Tibort, Mészáros Andrást, Rada Bálintot és Schmied Zoltánt láthatják a színpadon.

