Katonai bravúrok a magyar történelemben

A mai nyugati történetírás és ismeretterjesztés sajnos igyekszik csökkenteni, elhallgatni a magyar katonai teljesítmények jelentőségét, ezért nekünk elsődleges kötelességünk őrizni és felidézni hőseink emlékét, nevezetes haditetteit.

2022. március 1. 15:50

Katonai bravúrok a magyar történelemben címmel tart előadást március 3-án, csütörtökön, 18 órakor Telkiben a Kodolányi János Közösségi Házban Bánó Attila újságíró, történelmi ismeretterjesztő művek szerzője. Őt kérdezte a Gondola .

– Szerkesztő úr, ma mi indokolja, hogy fiataljainkat hősi magyar katonatörténetekkel erősítsük nemzeti identitásukban?

− Manapság már nem mindenki van tudatában annak, hogy történelme során katonanemzet volt a magyar. Ha nem lettünk volna vitéz nemzet, akkor ma nem lenne hazánk, és a fiataljaink se tudnák, milyen érzés a szabad és független Magyarországon élni. Vitézeink már a Honfoglalás előtti időkben is nagyszerű teljesítményekre voltak képesek, de később, a hazai és az európai hadszíntereken is csillogtatták katonai tehetségüket. A magyar huszár például fogalom volt, s a híres francia huszárság is magyar mintára szerveződött. A mai nyugati történetírás és ismeretterjesztés sajnos igyekszik csökkenteni, elhallgatni a magyar katonai teljesítmények jelentőségét, ezért nekünk elsődleges kötelességünk őrizni és felidézni hőseink emlékét, nevezetes haditetteit. Kötelességünk már csak azért is, hogy fiataljainkban is tudatosodjon: a megmaradáshoz szükséges a haza megvédésének képessége.

Bánó Attila.

– Különös érték a bátorság. Ezt melyik történet ragyogtatja föl a legélesebb fényben?

− Valamennyi történet erről szól. Az előadásban szó esik a 899-es brentai ütközetről, amelynek során a portyázó magyar sereg háromszoros itáliai túlerővel szemben diadalmaskodott. Beszélek Nagy Lajos királyunk hőstetteiről az 1350-es itáliai hadjárat során, Hunyadi János hős dublőréről az 1442-es nagyszebeni csatában, báró Ebergényi László vakmerő itáliai huszárcsínyéről 1702-ből, és Csobánc várának a császári sereggel szembeni hősies védelméről 1707-ből. Egészen látványos történet Bottyán János brigadéros kuruc lovascsapatának felvidéki bravúrja 1708-ból, amikor is húsz kuruc vitéz az ellenséges vonalak mögött rajtaütött gróf Starhemberg Miksán, a császári hadak főgenerálisán, akit elfogtak, majd eszeveszett száguldással Bottyán táborába vittek. Nem mindennapi teljesítmény volt gróf Hadik András, Mária Terézia hadvezére Berlin elleni katonai bravúrja sem a porosz vonalak háta mögött1757-ben.Báró Mecséry Dániel császári tábornok, a legkeményebb fejű magyar 1805-ös nürnbergi helytállása is elképesztő, hiszen a csatában a fejét kilenc kardvágás érte, ám felgyógyult és ismét szolgálatra jelentkezett.Végül megemlítem nagybányai Horthy Miklós sorhajókapitánynak az Otrantói-szoros zárvédelme ellen végrehajtott támadását 1917-ből, amikor az ellenfelek is elismerték a tengeri ütközetben tanúsított rettenthetetlen bátorságát.A magyar katonák vitézségéről, önfeláldozó bátorságáról vég nélkül beszélhetnénk, még ha nem is olyan művészi színvonalon, mint ahogyan azt jeles reneszánsz költőnk, Balassi Bálint tette.

– Legutóbbi, JOBB című könyvét is Telkiben, a Kodolányi János Közösségi Házban mutatták be. A magyar történelemmel kapcsolatos előadásain Ön mi mindent tanul a következő könyveihez?

− Az előadások témái komoly inspirációt nyújtanak az újabb könyvek megírásához. Legutóbbi könyvem ugyan a Magyar Nemzetben tavaly megjelent negyvenkét publicisztikámat tartalmazza, viszont ezekben is gyakran felbukkannak olyan párhuzamok a történelmünkből, amelyek a jelenkor számára is tanulsággal szolgálnak. Az Erdélyi Szalon kiadásában megjelent könyv előszavát Szabados György történész barátom írta, ezért hadd idézzek ebből egy-két gondolatot.





„A történelem nem a lezárt (lezárt?) múlt, hanem az idő előrehaladtával egyre több órát, napot, évet kebelez be, és vágtat előre, hogy utolérje a jövőt. Ebbe a jövőbe pedig csak úgy érdemes belépnünk, ha értéket hordozunk magunkkal, magunkban. Bánó Attila Magyar Nemzetben közreadott újabb publicisztikáinak – is – egykor történelmi értéke lesz. Ez a kordokumentum-kötet éleslátó reflexió a közélet hol követendő, hol kerülendő példáira, visszapereli az elhallgatott múlt értékeit; képes beszéddel felemeli szavát a fehér hóember és a feketerigó igazáért is. Oly korban élünk a XXI. század elején, amikor az írástudók bátorsága kell ahhoz, hogy kiálljunk az egyszeregy normalitása mellett, a múltat végképp eltörölni akaró agyhalál és szörnyszülött ikertestvére, az irányított deviancia agresszív nyomulásával szemben. Amíg akad valaki, aki felemeli szavát a kipróbált emberi értékek mellett, addig nekünk jobb.”

gondola