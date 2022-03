Még mindig fasiszták vagyunk

2022. március 2. 00:58

„Magyarország Putyin oldalán avatkozik be a háborúba azzal, hogy nem engedi át az uniós fegyvereket. Szijjártó Péter arra hivatkozott, hogy Magyarország ki akar maradni az ukrán-orosz konfliktusból, ezért nem engedi át Magyarországon az uniós fegyvereket. Ez is szokás szerint képmutató hazugság, mert ezzel nem kimarad, hanem beavatkozik a konfliktusba, méghozzá Putyin oldalán. Azzal, hogy az uniós fegyverszállítmány nem mehet keresztül Magyarországon, Orbán Putyinnak segít, neki üzent, kifejezve a lojalitását. A hazai szélsőjobbnak is üzent, ne felejtsék, hogy még mindig fasiszták vagyunk, nehogy megijedjenek, másrészt megnehezíti az EU és Ukrajna dolgát.

Szijjártó azt mondta, hogy »halált okozó« fegyverek átszállítását nem engedélyezik Magyarország területén, mintha Szijjártó most csodálkozna rá, mint egy jehovista, hogy a fegyverek halált okoznak. Érdekes, azokról a fegyverekről nem jut ugyanez eszükbe, amelyeket Orbán a fegyverkezési programjának részeként vásárol. Mivel a fegyvereket az ukránok kapnák arra, hogy védjék magukat, ezért a magyar tilalom azt jelenti, hogy nem akarják segíteni az ukránok önvédelmét, és azért aggódnak, mert a »halált okozó« fegyverek a terrort folytató oroszok halálát okozhatják.

Az oroszokért aggódik Orbán és Szijjártó, az ukránokért nem. De mi más lenne a hivatkozás, hogy a »halált okozó« fegyvereket azért nem engedik át Magyarországon, mert azzal »kárpátaljaiakat« ölhetnek meg. Ez is nevetséges hazugság, mert ezekkel a fegyverekkel az ukrán hadseregbe besorozott kárpátaljai magyarok védhetnék meg magukat az oroszokkal szemben, mert miközben Orbán Putyin oldalán áll, Putyin orosz hadserege gyilkolja a kárpátaljai magyarokat is, akik Ukrajna részét képezik. Ha magyarokat akarna védeni, akkor Putyin ellen kellene fordulnia.”

