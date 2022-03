A kihívások, a lehetőségek kontinense – Afrika

Afrika a kihívások, a lehetőségek és a jövő kontinense, Magyarország nemzeti érdeke pedig az, hogy béke, jólét és erőszakmentesség honoljon ezen a kontinensen - hangzott el a 10. Hungary Helps Afrika Expo konferenciáján pénteken Budapesten.

2022. március 4. 14:37

Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője, a Hungary Helps program jószolgálati nagykövete beszédet mond a 10. Hungary Helps Afrika Expo konferenciáján 2022. március 4-én. A 10. Hungary Helps Afrika Expót, az Utazás Kiállítás egyidejű rendezvényét március 3-6-án tartják, idén 480 négyzetméteren 22 kiállító 18 afrikai ország képviseletében mutatkozik be. MTI/Koszticsák Szilárd

A tanácskozáson Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője, a Hungary Helps program jószolgálati nagykövete saját szerepét illetően arról beszélt, feladatának tartja összehozni az Afrikáért tenni akaró civil, állami, egyházi szervezeteket.



Mint mondta, a kelet-közép-európai országok, így Magyarország is partnerként tudnának segíteni az afrikai országoknak a diktatúrából demokráciába való átmenetben. Szólt arról is, Afrikának az egyik legnagyobb problémája a biztonság megteremtése, de ennek számtalan része van, így például az oktatás, "ami nélkül Afrikában nem lehet előre lépni".



Hozzátette, a demográfia kérdése egyszerre óriási kihívás és lehetőség, amit szintén nem lehet figyelmen kívül hagyni, és kiemelte, nagyon fontos a helyi egyházak bevonása a fejlesztésekbe. Szólt arról is, az afrikai közösség összetartása, családfogalma olyasmi, amit Európa is átvehetne.

Azbej Tristan, a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkára 10. Hungary Helps Afrika Expo konferenciáján kiemelte: sem Afrika valódi méretét, sem közelségét nem érzékeljük eléggé, és tudomásul kell venni, hogy a jövő Afrikában fog eldőlni, csak az a kérdés, milyen jövő lesz.



Úgy vélte, van, aki a veszélyeket - a túlnépesedést, a klímaváltozás hatásait, a gazdaság fejetlenségét, az ebből fakadó fegyveres összetűzéseket, konfliktusokat, a vallás elleni erőszakot, keresztényüldözést - látja Afrikában és aggodalommal tekint rá.



Megjegyezte: a következő évtizedekben az óvatos becslések szerint az afrikai kontinens lélekszáma több száz millióval nő, de a gazdasági fejlődés várhatóan nem tud ezzel lépést tartani, hacsak nemzetközi összefogásban ezt nem tudják felgyorsítani. Azt mondta, ha bekövetkezik a népességrobbanás, az potenciálisan több száz millió Európába kívánkozó, oda elinduló embert jelent, és "nincs az a határvédelem, ami több száz millió embert meg tud állítani".



Azbej Tristan szerint mások a lehetőséget látják Afrikában, és úgy vélik, a népességrobbanás és a helyi gazdaságok viszonylagos fejletlensége következtében Afrika "újra letarolható, kiszipolyozható kontinens, amit egy modern kori gyarmatosítással el lehet foglalni".



Kiemelte: a magyar kormány Afrikával kapcsolatban a pozitív partnerséget tartja követendőnek. Erkölcsi kötelességünk Afrikában megjelenni, és a kölcsönös tiszteleten és egyenjogúságon alapuló partnerség jegyében az afrikai jövőt közösen megteremteni - jegyezte meg.



Hangsúlyozta: Magyarország nemzeti érdeke, hogy béke, jólét és erőszakmenteség honoljon ezen a kontinensen. Hozzátette: abban kell segíteni, hogy az afrikai emberek a szülőföldjükön tudjanak boldogulni, és ez a szemlélete a Hungary Helps programnak is.



Nem a konfliktusokat, válságokat kell Magyarországra hozni, hanem a segítséget kell oda vinni, ahol a baj van - emelte ki.



Hozzátette: a Hungary Helps program célja reményt adni a rászoruló közösségeknek a helyben maradásra, ennek érdekében az elmúlt öt évben több mint ötven országban több mint félmillió embernek segítettek, hogy a migráció helyett a szülőföldön maradást válasszák.



Hangsúlyozta: Magyarország a humanitárius segítségnyújtással, a külkapcsolatok kiterjesztésével tud teret adni a helyi, regionális közösségek megerősítésének, az életkörülmények javulásának.



Az államtitkár elmondta, Magyarország a Hungary Helps program keretében 18 afrikai országban, 72 projekttel van jelen. Az ösztöndíjprogramban négy országból 87-en tanulnak Magyarországon, ők a diplomájuk megszerzése után hozzájárulhatnak az erős helyi közösségek megteremtéséhez.



Joó István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium külgazdaság fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, a segítségnyújtásnak kéz a kézben kell járnia a gazdaságfejlesztéssel. Magyarország célja, hogy erősítse a külgazdasági kapcsolatokat, hogy minél több magyar vállalat jelenjen meg Afrika piacain, és több magyar vállalat profitáljon abból, hogy ott van Afrikában. Megjegyezte: ennek a kölcsönös tiszteleten és a helyi igényeken kell alapulnia.



A 10. Hungary Helps Afrika Expót, az Utazás Kiállítás egyidejű rendezvényét március 3-6-án tartják, idén 480 négyzetméteren 22 kiállító 18 afrikai ország képviseletében mutatkozik be.

mti