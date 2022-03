Tíz év alatt 272 tanuló kapott nemzetiségi ösztöndíjat

Tíz év alatt 272 tanuló kapta meg a havi 30 ezer forinttal járó nemzetiségi ösztöndíjat - közölte a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken Békéscsabán, ahol ezúttal hét diáknak adott át oklevelet.

2022. március 4. 18:57

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszél a nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjak átadási ünnepségén a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumban 2022. március 4-én.

Soltész Miklós elmondta, a program 2011-ben indult, és mivel arra évről évre egyre nagyobb az igény, tavaly emelték a keretet, így idén összesen 67-en részesülhetnek a támogatásban.



Az államtitkár a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium három diákjának, valamint a gyulai Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium négy tanulójának adta át az okleveleket.



Soltész Miklós azt mondta a diákoknak: "az a tudás, amit magyarul, szlovákul vagy románul megtanultok, tőletek el nem vehető".



A politikus a közelben zajló háborús események kapcsán szólt arról, hogy Magyarországon békesség van, a nemzetiségek összetartanak, tudnak együtt ünnepelni, a közösségért tenni.



Hozzátette, a kormány több intézkedést hozott, amelyek a megmaradást segítik: a nemzetiségi ösztöndíjak mellett (amelyet középiskolás diákok kaphatnak) felsőoktatási hallgatói ösztöndíjat, valamint pedagógus-ösztöndíjat is adnak.



Soltész Miklós azt mondta, két éve járt a legutóbb a békéscsabai iskolában, azóta csodásan megújult a városban a két evangélikus templom és lenyűgöző lett a Szlovák Tájház. Az iskola fejlesztésére idén is adnak 50 millió forintot, így összesen 160 millióból szépülhet az intézmény - közölte.



Az ösztöndíjak átadása után az államtitkár megtekintette a korábbi kormányzati támogatásból kialakított új iskolai sportpályát. Ígéretet tett arra, hogy ha szükség van további felújításra, a tornaterem bővítésére, a következő négy évben azt is fogják támogatni.



A békéscsabai szlovák iskolában mintegy 50 millió forintból alakították ki az úgynevezett rekortán borítású sportpályát, a felújítás következő ütemében új kiszolgálóépületet, öltözőket, a mindennapos testneveléshez helyet biztosító teret hoznak létre - mondta Pecsenya Edit az oktatási intézmény igazgatója az MTI-nek.



A rendezvényen jelen volt Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke, Paulik Antal, az Országgyűlés szlovák nemzetiségi szószólója és Kozma György, az Országos Román Önkormányzat elnöke.

