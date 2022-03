Márki-Zay: Nem veszélyes fegyvereket küldeni Ukrajnába

Márki-Zay Péter nyíregyházi fórumán ismét amellett kardoskodott, hogy Magyarország is vállaljon szerepet az orosz–ukrán konfliktusban. Korábban Szijjártó Péter figyelmeztetett: ha Magyarországon áthaladna egy halált okozó fegyvereket tartalmazó szállítmány, az már az egész Magyarországon való tartózkodása során megsemmisítendő célpont lenne.

2022. március 7. 13:54

Nem engedi a fegyverszállításokat áthaladni magyar területen. Orbán Viktor azt hazudja, hogy ezzel veszélynek tenné ki Magyarországot […] Nyilvánvaló, hogy ebben a konfliktusban ezek a fegyverek nem a magyarok ellen használandók, ezek a magyarokat védik Ukrajnában – nyilatkozta Márki-Zay Péter pénteken, a baloldali összefogás nyíregyházi fórumán. A szivárványkoalíció miniszterelnök-jelöltje hozzátette, szerinte Orbán Viktor hazudik, amikor azt mondja, hogy fegyverek küldésével veszélynek tenné ki Magyarországot. Márki-Zay azt is elmondta az eseményen, hogy szerinte az ukránok Orbán Viktort tartják felelősnek a háború kirobbanásáért.

Árulásnak tartja

A politikus egyébként már régóta kardoskodik amellett, hogy valamilyen formában Magyarország is vállaljon szerepet az orosz–ukrán konfliktusban. Márki-Zay Péter korábban az ATV Egyenes beszéd című műsorában például egyenesen árulásnak nevezte, hogy Magyarország nem enged át a területén fegyvereket Ukrajnába. A baloldal miniszterelnök-jelöltje arra hivatkozott, hogy korábban a kormány engedte, hogy a területén keresztül szállítsanak orosz fegyvereket, ám akkor nem volt háború.

– Az is egy árulás, azért azt szögezzük le, hogy amikor Szerbiába kellett orosz fegyvereket átengedni, akkor Orbán átengedte őket. Most pedig azzal a hazugsággal jön, hogy az Európai Unió fegyvereit majd a magyarok ellen használják. Könyörgöm! Milyen logika ez? – hangoztatta Márki-Zay. A politikus korábban az általa meleg kommunistának titulált Gulyás Márton műsorában arról beszélt, hogy ő nemcsak fegyvereket, de akár magyar katonákat is küldene Ukrajnába, ha a NATO úgy döntene. A hódmezővásárhelyi polgármester kirohanása különösen érdekes annak fényében, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban soha nem látott súlyosságú retorziót ígért az orosz–ukrán konfliktusba beavatkozó államoknak.

Hogyan lehet belekeveredni a háborúba?

– Például úgy, ha egy ország átengedi a területén azokat a fegyvereket, amelyeket mások küldenek a háborúba – fogalmazott Szijjártó Péter Facebook-oldalára feltöltött videóban. Szerinte ennek kapcsán egy dolgot nem szabad elfelejteni. Ha van két háborúzó fél, és az egyik fegyvert kap kívülről, akkor az ellenség szempontjából evidens feladat, hogy ezeket a fegyverszállítmányokat megsemmisítse, mielőtt azok felhasználásra kerülhetnének vele szemben − magyarázta a külgazdasági és külügyminiszter.

Azt is hozzátette, hogy egy ilyen szállítmány az egész útja során megsemmisítendő szállítmány. Majd azt kérte a hallgatóságtól, hogy gondoljanak bele, ha Magyarországon áthaladna egy halált okozó fegyvereket tartalmazó szállítmány, az már az egész Magyarországon való tartózkodása során megsemmisítendő célpont lenne.

Magyar Nemzet