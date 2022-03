Bőven van kapacitás a menekültek ellátására

Az orosz–ukrán háború kezdete óta érkeznek Magyarország keleti határára menekülő ukránok és magyarok is, akiket segélyszervezetek munkatársai segítenek, a hazánkban maradók egy részéről pedig az állam gondoskodik.

2022. március 7. 15:36

Hétfő reggelre meghaladta a 160 ezret a Magyarországra érkező ukrajnai menekülő száma – mondta el Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő az InfoRádióban. A magánszállással nem rendelkezők elhelyezését az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság koordinálja.

"Az elhelyezésről, illetve a naprakész információkról gondoskodnak, hiszen ők rendelkeznek olyan adatbázisokkal, melyekből kiderül, hol, milyen eszközök és szálláshelyek vehetők igénybe. Van egy veszélyhelyzet-kezelési tervük, amelyben a befogadóhelyeket elő tudják készíteni, folyamatosan monitorozzák, milyen igények vannak. Tudják, hányan jönnek be az egyes határátkelőpontokon, így tudnak szálláshelyet biztosítani. Sok esetben gondoskodnak arról is, hogy a határtól a befogadóhelyre kerüljenek az emberek" – mondta el a kormányszóvivő, és azt is aláhúzta: a karitatív szervezetek, az önkormányzatok és a civilek is nagy részt vesznek ki ebből az összehangolt munkából.

A menekülők kis százalékának elhelyezésére van szükség: néhány ezer embert jelenthet ez Szentkirályi Alexandra szerint. "A legtöbben tudják, hova mennek: az első érkezők magyarországi rokonokhoz, ismerősökhöz jöttek, ás nagyon sokan vannak, akik csak átutaznak Magyarországon. A többség megy tovább nyugatra, mert ott dolgozik családtagja. Sajnos ugyanakkor olyanok is vannak, akik egyáltalán nem tudják, hogy most mit kezdjenek az életükkel. Összepakolták egy hátizsákba a legszükségesebbeket, és futottak az életükért, nekik most szükségük van minden segítségre" – árulta el.

Sokféle szálláshely elérhető a kormányszóvivő szerint: elsősorban a határ mentieket kezdik el feltölteni. A menedékhelyeken nemcsak aludni, de enni-inni és tisztálkodni is tudnak, és egészségügyi ellátást is kapnak a menekülők. Az elszállásolásba kereskedelmi szálláshelyek bevonása is lehetséges, ezek esetében a költségeket az állam viseli. Szentkirályi Alexandra szerint megfelelő mennyiségben állnak rendelkezésre szálláshelyek, a magyar rendszer bírni fogja a terhelést. "Mindenkiben hatalmas a segíteni akarás és az összefogás ereje: ez legalább annyira fontos, mint az, hogy a háttérben a kapacitások és feltételek is rendelkezésre állnak. Az emberi hozzáállást nem lehet semmilyen pénzzel pótolni" – mondta a magyarok hozzáállásáról.

A kormányszóvivő a karitatív szervezetek kérését tolmácsolta azzal, hogy a segíteni vágyók ne csak elinduljanak a határra segíteni, hanem előzetesen vegyék fel a kapcsolatot egy szervezettel, mert ők pontosan látják, hol mire van szükség.

A következő napokban még az ideiglenes elhelyezésekről kell leginkább gondoskodni: a háborús helyzet alakulásával derül ki, hányan akarnak majd menekült státuszban hazánkban maradni – ők ugyanúgy tudnak majd munkát vállalni, bekapcsolódni a közmunkaprogramba vagy munkanélküli támogatásban részesülni három hónapig, mint a magyarok. A helyzet ugyanakkor még nem kiforrott, sokan kivárnak, mert haza szeretnének térni, hiszen a teljes életük és egzisztenciájuk ott van Ukrajnában – mondta Szentkirályi Alexandra.

