Bővül a magyar-olasz védelmi együttműködés

A Magyarország és Olaszország közötti védelmi együttműködés kibővítéséről írt alá szándéknyilatkozatot a két ország védelmi minisztere, Benkő Tibor és Lorenzo Guerini hétfőn Budapesten.

2022. március 7. 22:13

Benkő Tibor honvédelmi miniszter (b) katonai tiszteletadás mellett fogadja Lorenzo Guerini olasz védelmi minisztert a Hősök terén 2022. március 7-én. MTI/Illyés Tibor

A Magyarország és Olaszország közötti védelmi együttműködés kibővítéséről írt alá szándéknyilatkozatot a két ország védelmi minisztere, Benkő Tibor és Lorenzo Guerini hétfőn Budapesten.

Közös sajtótájékoztatójukon elmondták: a két ország közötti együttműködés békében és háborús időszakban is fontos, mint most, Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja idején. Mind az olasz, mind a magyar védelmi miniszter határozottan elítélte az orosz inváziót, mindketten a háború mielőbbi tárgyalásos megegyezésének, valamint az elrettentésnek a fontosságát is hangsúlyozták.



Lorenzo Guerini kiemelt köszönetet mondott Magyarországnak a háború miatt otthonukat elhagyni kényszerülő menekültekről való gondoskodásért.



Benkő Tibor azt is hangsúlyozta: az Olaszország és Magyarország közötti együttműködés erősítése is egy garancia arra, hogy ebben a régióban, Európában béke és biztonság legyen.

mti