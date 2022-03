Boris Johnsonnal tárgyalt Londonban Orbán Viktor

Boris Johnson brit kormányfővel tartott kétoldalú megbeszélést kedden Londonban Orbán Viktor miniszterelnök az ukrajnai háború ügyében Johnson által összehívott V4-brit csúcsértekezlet keretében.

Utoljára frissítve: 2022. március 8. 19:53

2022. március 8. 12:21

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közzétett képen a V4-ek és az Egyesült Királyság csúcstalálkozójára érkező Orbán Viktor kormányfőt (b) fogadja Boris Johnson brit miniszterelnök (j) a londoni Lancaster House előtt 2022. március 8-án. A csúcstalálkozó fő témája az ukrajnai háború. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Boris Johnson brit kormányfővel tartott kétoldalú megbeszélést kedden Londonban Orbán Viktor miniszterelnök az ukrajnai háború ügyében Johnson által összehívott V4-brit csúcsértekezlet keretében.

A Downing Street szóvivőjének ismertetése szerint a két vezető áttekintette az egyre romló ukrajnai helyzetet, elítélték Oroszország Ukrajnában elkövetett "visszataszító cselekedeteit" és arra a megállapításra jutottak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnöknek le kell állítania ezt a "barbár hadjáratot".



A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivőjének beszámolója szerint Boris Johnson ismertette a magyar miniszterelnökkel az Oroszország elleni szankciók még további szigorítására és a büntetőintézkedések bevezetésének gyorsítására kidolgozott brit terveket.



A brit kormányfő kijelentette: véleménye szerint kulcsfontosságú az Egyesült Királyság és Magyarország együttműködése annak feltárásban, hogy miként tudják csökkenteni függésüket az orosz nyersolaj- és földgázszállításoktól.



A Downing Street tájékoztatása szerint Boris Johnson és Orbán Viktor egyetértett abban, hogy fel kell lépni Oroszország európai destabilizációs tevékenysége ellen, egyebek mellett a kibertámadásokkal szembeni ellenállóképességet szolgáló magyar-brit kapcsolatok elmélyítésével.



A brit kormányfő kedden a visegrádi négyek - Magyarország, Csehország, Szlovákia és Lengyelország - miniszterelnökeit fogadta Londonban, és a V4-brit csúcsértekezlet plenáris ülése után tartott kétoldalú megbeszélést Orbán Viktor miniszterelnökkel.



A V4-vezetőkkel tartott közös megbeszélést megnyitó rövid nyilatkozatában Johnson kijelentette: a négy közép-európai ország az ukrajnai válság frontvonalában van, és óriási humanitárius válság kockázatával kell szembenéznie.



A brit miniszterelnök köszönetet mondott a V4-kormányfőknek az általuk tanúsított vezetői teljesítményért, és kijelentette: az Egyesült Királyság készen áll arra, hogy minden tőle telhető segítséget megadjon a négy országnak.

Kormányfői üzenet

Véget ért Londonban a V4-es miniszterelnökök és a brit miniszterelnök csúcstalálkozója, melyet a kétoldalú magyar-brit találkozók követtek - számolt be Orbán Viktor miniszterelnök a legfrissebb fejleményekről közösségi oldalán.



Orbán Viktor: Nem hagyjuk, hogy a háború árát a magyar családokkal fizettessék meg. A háború témája minden más témát elsöpört - tette hozzá a kormányfő.

Világos, hogy egész Európa abban érdekelt, hogy az orosz-ukrán háború minél hamarabb, tárgyalásos úton lezáruljon. A résztvevő felek minden erőfeszítést meg fognak tenni az elkövetkező időszakban, hogy a béke helyreálljon - hangsúlyozta Orbán Viktor.

A gazdasági szankciók hatásairól is beszéltek, melyet egész Európában mindenki, köztük Magyarország is megszenved. A szankciók további kiterjesztése az energiaszektorra, az olaj- és a gázszektorra aránytalanul nagy terhet róna úgy Magyarország, mint a magyar családok számára.

Orbán Viktor kormányfő világossá tette, hogy „mi elítéljük Oroszország fegyveres támadását, elítéljük a háborút is, de azt nem fogjuk hagyni, hogy a háború árát a magyar családokkal fizettessék meg”. Ezeket a szankciókat az olaj és a gáz területére nem szabad kiterjeszteni - hangsúlyozta a miniszterelnök.

Magyarországra a kőolaj és a földgáz nagy része Oroszországból érkezik, ami pedig a magyar családokat illeti, csaknem 90 százalékuk gázzal fűt, ennél fogva gáz és olaj nélkül a magyar gazdaság egész egyszerűen nem lenne képes működni - tette hozzá Orbán Viktor.

A baloldal felelőtlen követelőzéseinek hatása nem csak Magyarországra, de az egész régióra számára is további problémákat okozna. Ha elzárnák az orosz gázvezetéket a gáz ára nagyon gyorsan újabb és újabb rekordokat döntene meg, illetve a forint is azonnal gyengülni kezdene, még azt megelőzően, hogy a gázellátással kapcsolatos problémák érezhetőek lennének.

Jól látható tehát, hogy a baloldal az orosz-ukrán háború kapcsán - a kormánnyal ellentétben - nem a magyar emberek érdekeit nézi, hiszen fegyvereket szállítana a térségbe és elzárná az orosz gázt, amiről a Gyurcsány-féle baloldal miniszterelnök-jelöltje többször is beszélt.

A V4-ek a békét siettetik

A visegrádi országok álláspontja egyértelmű: Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia is békét szeretne, azt, hogy mielőbb véget érjen a háború Ukrajnában, és újra biztonság legyen Közép-Európában - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Londonban.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a V4-brit csúcstalálkozó előtt arról számolt be, hogy a négy ország pozíciója egyértelmű, hiszen mindannyian sok terhet viselnek a humanitárius válság miatt.



"Lengyelországban, Szlovákiában és Magyarországon is már nagyon sok a menekült, és egy részük természetesen Csehországba is tovább utazott" - mutatott rá, hozzátéve, hogy amikor elkezdték ezt a találkozót szervezni, akkor még nem készülhettek a jelenlegi biztonsági helyzetre.



Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy bár napjainkban kevesebb szó esik róla, még mindig nem ért véget a koronavírus-világjárvány, számos országban még mindig küzdenek ezzel a kihívással, továbbra sincs elegendő oltóanyag. Ezért Magyarország újabb százezer adagot adományoz Thaiföldnek a Moderna vakcinájából a helyi átoltottság növelése érdekében, s ezzel már eléri a félmilliót a délkelet-ázsiai országnak adományozott dózisok száma - jelentette be.



Tájékoztatása szerint Magyarország eddig tizenhét országnak összesen 4,2 millió oltóanyag-dózissal segített.



"Ha világszinten növelni tudjuk az átoltottságot, akkor folyamatosan csökken az újabb variánsok kialakulásának esélye, és akkor legalább ezen a kihíváson már túllehetünk. Éppen elegek a biztonsági kihívások, nem kell, hogy még egy egészségügyi és gazdasági válsággal is kelljen küzdeni" - fogalmazott a miniszter.



Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország kormányfői először egymás között folytatnak egyeztetést, majd Boris Johnson brit miniszterelnökkel tárgyalnak a londoni Lancaster House-ban - mondta Havasi Bertalan.



A nap folyamán Orbán Viktor és Boris Johnson kétoldalú megbeszélést is folytatnak egymással.



A magyar tárgyalódelegáció tagja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

Orbán Viktor magyar (b4), Mateusz Morawiecki lengyel (j4), Petr Fiala cseh (j) és Eduard Heger szlovák (b, háttal, takarásban) miniszterelnök a visegrádi országok és az Egyesült Királyság csúcstalálkozója előtti V4-es egyeztetésen a londoni magyar nagykövetségen 2022. március 8-án. A magyar kormányfő mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b3). MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

mti, magyarhirlap.hu