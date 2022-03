V4-Egyesült Királyság csúcstalálkozó Londonban

Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország kormányfői először egymás között folytatnak egyeztetést, majd Boris Johnson brit miniszterelnökkel tárgyalnak a londoni Lancaster House-ban.

Utoljára frissítve: 2022. március 8. 12:48

2022. március 8. 12:21

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közzétett képen Mateusz Morawiecki lengyel, Eduard Heger szlovák, Orbán Viktor magyar és Petr Fiala cseh miniszterelnök (b-j) a visegrádi országok és az Egyesült Királyság csúcstalálkozója előtti V4-es egyeztetésen a londoni magyar nagykövetségen 2022. március 8-án. A csúcstalálkozó fő témája az ukrajnai háború. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A visegrádi országok álláspontja egyértelmű: Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia is békét szeretne, azt, hogy mielőbb véget érjen a háború Ukrajnában, és újra biztonság legyen Közép-Európában - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Londonban.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a V4-brit csúcstalálkozó előtt arról számolt be, hogy a négy ország pozíciója egyértelmű, hiszen mindannyian sok terhet viselnek a humanitárius válság miatt.



"Lengyelországban, Szlovákiában és Magyarországon is már nagyon sok a menekült, és egy részük természetesen Csehországba is tovább utazott" - mutatott rá, hozzátéve, hogy amikor elkezdték ezt a találkozót szervezni, akkor még nem készülhettek a jelenlegi biztonsági helyzetre.



Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy bár napjainkban kevesebb szó esik róla, még mindig nem ért véget a koronavírus-világjárvány, számos országban még mindig küzdenek ezzel a kihívással, továbbra sincs elegendő oltóanyag. Ezért Magyarország újabb százezer adagot adományoz Thaiföldnek a Moderna vakcinájából a helyi átoltottság növelése érdekében, s ezzel már eléri a félmilliót a délkelet-ázsiai országnak adományozott dózisok száma - jelentette be.



Tájékoztatása szerint Magyarország eddig tizenhét országnak összesen 4,2 millió oltóanyag-dózissal segített.



"Ha világszinten növelni tudjuk az átoltottságot, akkor folyamatosan csökken az újabb variánsok kialakulásának esélye, és akkor legalább ezen a kihíváson már túllehetünk. Éppen elegek a biztonsági kihívások, nem kell, hogy még egy egészségügyi és gazdasági válsággal is kelljen küzdeni" - fogalmazott a miniszter.



A nap folyamán Orbán Viktor és Boris Johnson kétoldalú megbeszélést is folytatnak egymással.



A magyar tárgyalódelegáció tagja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

Orbán Viktor magyar (b4), Mateusz Morawiecki lengyel (j4), Petr Fiala cseh (j) és Eduard Heger szlovák (b, háttal, takarásban) miniszterelnök a visegrádi országok és az Egyesült Királyság csúcstalálkozója előtti V4-es egyeztetésen a londoni magyar nagykövetségen 2022. március 8-án. A magyar kormányfő mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b3). MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

mti