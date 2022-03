Az ukrajnai menekültek 11 százaléka hazánkba jön

Soltész Miklós az elmúlt napokban a karitatív szervezetek jelenlétében kétszer is tárgyalt az ENSZ menekültügyi főbiztosságának közép-európai képviseletével arról, hogy támogatás is érkezik majd Magyarországra, ahová az Ukrajnából menekülők 11 százaléka érkezik.

2022. március 8. 12:31

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke a tanács ülése után a Miniszterelnökségen tartott sajtótájékoztatón 2022. március 8-án. Kedd reggelig 178 894 ember érkezett Magyarországra Ukrajna felől az öt határátkelőhely valamelyikén. MTI/Balogh Zoltán

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke a Miniszterelnökségen tartott sajtótájékoztatón a béke fontosságát hangsúlyozva kiemelkedőnek nevezte a magyarországi összefogást. Tájékoztatása szerint Kárpátalján, a határ menti magyar településeken és a pályaudvarokon működő segítségpontokon a karitatív szervezetek már 81 600 embernek segítettek az elmúlt bő egy hétben.



Kiemelte: a tartósélelmiszer-felajánlásokat továbbra is várják, ezeket az aranyosapáti logiszitkai központban, a segélyszervezeteknél és a napokon belül Biatorbágyon nyíló új raktárhelyiségben is fel tudják halmozni. Elhúzódó támogatásra, segítségnyújtásra rendelkezik be Magyarország - jelezte Soltész Miklós.



Hozzátette: várják még szállítóeszközök felajánlását is cégektől, eddig a Suzuki és a Toyota ajánlott fel hat-hat gépjárművet.



Bejelentette, hogy a 1818-as egészségügyi segélyvonalon szerdától már ukrán tolmácsok is segítséget tudnak nyújtani a menekülteknek.



Az államtitkár arról is beszámolt: az elmúlt napokban a karitatív szervezetek jelenlétében kétszer is tárgyaltak az ENSZ menekültügyi főbiztosságának közép-európai képviseletével arról, hogy támogatás is érkezik majd Magyarországra, ahová az Ukrajnából menekülők 11 százaléka érkezik.



Soltész Miklós a sajtótájékoztatón azt kérte a baloldali ellenzéktől, ne tetézze a bajt, felelőtlen nyilatkozataikkal se a kárpátaljai magyarok helyzetét, se a Magyarországon védekezésben dolgozók munkáját ne nehezítsék meg.

