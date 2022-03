Áder: globális vízügyi információs rendszer szükséges

Globális vízügyi információs adatrendszer létrehozására van szükség, amely pontosan rögzíti, hogy a világban mikor, hol, milyen minőségű víz áll rendelkezésre - mondta Áder János kedden, miután Genfben részt vett a Víz- és Klímaügyi Vezető Testület tanácskozásán.

2022. március 8. 18:58

Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita (középen, j-b) megtekinti a nagy hadronütköztetőt a Nukleáris Kutatások Európai Központjában (CERN, Centre Européen pour la Recherche Nucléaire) Franciaországban, a svájci határhoz közeli Cessyben 2022. március 8-án. MTI/Bruzák Noémi

A tárgyalást követő sajtótájékoztatón az államfő elmondta, hogy ilyen globális adatbázis nélkül lehetetlen lesz az egyre inkább urbanizálódó világ infrastruktúrájának pontos, biztonságos tervezése.



A magyar köztársasági elnök hangsúlyozta, hogy az információs központ létrehozásához szükséges, támogatást élvező javaslatot, 2023-ig próbálják véglegesíteni.



Mint fogalmazott, a klímaváltozás és a vízválság problémáját integráltan kell kezelni, és ennek kiváló példája lehet egy adatbázis létrehozása, amely mindenhol elérhetővé válna a világban.



"Ezekre az adatokra közjóként tekintünk" - fogalmazott a magyar államfő, hiszen ezen adatok birtokában lehet egyidejűleg garantálni a társadalmi biztonságot, a gazdaság működési feltételeit és a környezet megóvását. Az összegyűjtött információk nélkülözhetetlen segítséget jelentenek a várostervezőknek, a mezőgazdaságnak, az iparnak, az infrastruktúrafejlesztőknek elengedhetetlenek a biztonságos élet megteremtéséhez.



"Minden közgazdasági számítás azt mutatja, hogy az az összeg amire most szükségünk van és szükségünk lesz egy ilyen adatbázis létrehozásához az megtérül mind az államoknak, mint a gazdasági szereplőknek, mind a lakosságnak " - szögezte le Áder János. A politikus reményét fejezte ki, hogy egy év múlva a kitűzött célt elérik, és sokkal könnyebben tud a világ a klíma és vízválsághoz alkalmazkodni.



A genfi tanácskozáson, amelynek a Meteorológiai Világszervezet (WMO) adott otthont, részt vett többek között Petteri Taalas, a szervezet főtitkára is.



Áder János háromnapos hivatalos látogatáson tartózkodik Svájcban. A köztársasági elnök kedden a tanácskozást követően ellátogatott az Európai Nukleáris Kutatási Szervezetbe (CERN) és megtekintette a nagy hadronütköztetőt is, amely nagyenergiájú fizika legnagyobb legkorszerűbb berendezése. Ezt követően a magyar államfő részt vett egy magyar tudósokkal folytatott kerekasztal megbeszélésen.



A köztársasági elnök szerdán Zürichbe utazik tovább, ahol fogadja őt Ignazio Cassis szövetségi elnök.



Látogatás a CERN-ben

A nagy hadronütköztető (LHC, Large Hadron Collider) a CERN 2008-ban átadott részecskegyorsítója és ütköztetőgyűrűje, amely a 2000-ben leállított LEP 27 km kerületű alagútját használja fel.

Hogyan indult el az univerzum kialakulása 13,8 milliárd évvel ezelőtt? Áder János köztársasági elnök a CERN modellje előtt.

A hadronütközetés műszaki szerkezete.

