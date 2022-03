Semjén: a magyar kormány békepárti

A magyar kormány békepárti, ez következik a kereszténységből és a nemzeti érdekből - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az ukrajnai háborúval összefüggésben Nagyatádon kedden.

2022. március 8. 22:27

Semjén Zsolt – MTI/Molnár Edvárd

A magyar kormány békepárti, ez következik a kereszténységből és a nemzeti érdekből - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az ukrajnai háborúval összefüggésben Nagyatádon kedden.

A politikus a művelődési házban tartott választási fórumot megelőző sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a magyar álláspont minden elemében világos és ésszerű: "nem lehetséges, hogy Magyarország belesodródjon ebbe a háborúba, ezért magyar katona, magyar fegyver és Magyarországon keresztül fegyver nem megy a háborúba, továbbá Magyarországról nem indulhat ki támadás másik ország ellen".



Ez a kárpátaljaiak érdeke is, mert az a fegyverszállítmány, amely átlépi a határt, potenciális célpont - tette hozzá.



Semjén Zsolt kitért arra, hogy az emberélet a legfontosabb, de a gazdasági kérdések között fontos látni: ennek a háborúnak az árát nem fizethetik meg a magyar emberek. Magyarország ezért mindenben, a szankciókban is együttműködik az Európai Unióval, de fontos számára, hogy ne szenvedjen kárt a gázszállítás és az atomerőmű építése - közölte.



A miniszterelnök-helyettes jelezte, már mintegy 200 ezer kárpátaljai magyar és ukrán jött át a határon Magyarországra. Mindenkiről gondoskodnak, nincs felső korlát, a kormány szorosan együttműködik karitatív szervezetekkel.



Semjén Zsolt köszönetét fejezte ki a magyar társadalomnak a menekültek megsegítése érdekében létrejött összefogásáért, egyúttal arra kérte Márki-Zay Pétert, ne "instrumentalizálja" a kárpátaljai magyarokat. A baloldal kormányfőjelöltjének az az egyébként alaptalan mondata, hogy a kárpátaljai magyarok oroszbarátok, veszélybe sodorhatja őket - fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.



Hozzátette: a kárpátaljai magyarok mindig törvénytisztelő ukrán állampolgárok voltak, azok ma is, és magyar nemzetiségűként, sok esetben magyar állampolgárként az unióban természetes kisebbségi, oktatási és nyelvi jogaikkal akarnak élni.



A teljes jogú magyar állampolgárságnak köszönhető, hogy sok kárpátaljai magyar férfi ma nem golyófogó ebben a háborúban, korábban át tudott jönni a határon, illetve elő tudta készíteni Magyarországra jövetelét - közölte.



Semjén Zsolt az áprilisi parlamenti választásokról azt mondta: két politikai oldal áll egymással szemben: a keresztény, nemzeti, polgári oldal Orbán Viktor vezetésével, a másikon a kommunistáktól a fasisztákig terjedő konglomerátum, amelynek a valódi vezetője Gyurcsány Ferenc.



"Ezt a kommunistáktól a fasisztákig terjedő konglomerátumot egy dolog, az Orbán Viktor elleni gyűlölet tartja össze, aminek hátterében a keresztény civilizáció és a nemzeti szuverenitás iránti ellenszenv van" - közölte.



A politikus úgy vélte, "normális körülmények között" a választások előtt a kormány képviselői az elért eredményekről beszélnek, az ellenzék a jövő víziója tekintetében elmondja, milyen programja van, mit szeretne elérni, de Magyarországon ez másként van.



A kormány elmondja, milyen eredményeket ért el, vagyis egyebek mellett szól a 13. havi nyugdíj visszaállításáról, a családosok személyi jövedelemadójának visszaadásáról, a 25 év alattiak személyijövedelemadó-mentességéről, a másik oldalon azonban nem jövőkép, hanem a Gyurcsány Ferenc fémjelezte múlt van - jegyezte meg.



Semjén Zsolt hozzáfűzte: "láttuk, mit csináltak, láttuk, amint államcsődbe vezették az országot, láttuk, amikor a gazdaságnak 7 százalékos volt a visszaesése, 12 százalékos volt a munkanélküliség, közel egymillió embernek nem volt állása".



"Ma több mint 7 százalékos a gazdasági növekedés, és nem a munkanélküliség, hanem munkaerőhiány a probléma, és egymillió új munkahelyet teremtettünk, s megszabadultunk a Nemzetközi Valutaalaptól" - sorolta.



A miniszterelnök-helyettes szerint a jelen és a jövő a Fidesz-KDNP szövetség, a múlt pedig az a konglomerátum, amelyet Márki-Zay Péter kommunistaként és fasisztaként jellemzett, és amelynek tényleges vezetője Gyurcsány Ferenc.



"Az, hogy ők hogy kormányoznak, láthattuk, ezért mindenkit arra kérek, emlékezzen és hallgasson a józan eszére" - mondta Semjén Zsolt.



Szászfalvi László (KDNP), Somogy 2. számú választókörzetének a választásokon újrainduló képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy április 3-án nemcsak országgyűlési választások lesznek, hanem akkor kerül sor a gyermekvédelmi népszavazásra is.



A politikus bejelentette, a kormány döntött a nagyatádi gyógyfürdő fejlesztésének, bővítésének 1,2 milliárd forintos első üteméről, a támogatási szerződést napokon belül aláírják.



mti