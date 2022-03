Pápai áldást vitt a menekülteknek Czerny bíboros Barabásra

Ferenc pápa imáját és szolidaritásának kifejezését tolmácsolta az Ukrajnából menekülőknek Michael Czerny bíboros, aki a katolikus egyházfő személyes küldöttjeként tett látogatást szerdán Barabáson, a Katolikus Karitász által működtetett segítségponton.

2022. március 9. 20:52

"Isten áldását mindenkinek, a szentatya azért küldött ide, hogy mindenkire áldását adjam" - mondta a menekültszállássá alakított kultúrházban pihenő embereknek a főpap, majd közösen imádkozott a Katolikus Karitász önkénteseivel.

A bíboros, aki Ferenc pápa megbízottjaként Ukrajnába tart, a sajtónak nyilatkozva sajnálatát fejezte ki a menekülteknek, akiknek a kialakult helyzet nyomán összeomlott az életük és menekülésre kényszerültek.

De jó látnia - folytatta -, hogy Magyarországon szívesen fogadják őket és mindent megkapnak amire a jelen helyzetben szükségük van, illetve lehetőségük van továbbutazni.

Michael Czerny azt mondta, reméli, hogy a világ összes országa hasonló segítséget tud nyújtani a menekülteknek.

Hozzátette, tapasztalatai szerint Magyarországon szervezetten folyik a menekültek ellátása; mindennel, amit látott, nagyon elégedett.

Kitért arra, reméli, hogy ez átmeneti állapot lesz a menekülők számára.

Semjén Zsolt találkozott Ferenc pápa képviselőjével

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes (j) fogadja a Ferenc pápa képviseletében érkező Michael Czerny bíborost, az Átfogó emberi fejlődésért felelős vatikáni dikasztérium ideiglenes prefektusát (b) a Karmelita kolostorban 2022. március 9-én. MTI/Miniszterelnökség/Botár Gergely

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szerda délelőtt a Karmelita kolostorban fogadta Michael Czerny bíborost, az Átfogó Emberi Fejlődésért felelős vatikáni dikasztérium ideiglenes prefektusát - tájékoztatta Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára az MTI-t.

Michael Czerny kedden érkezett Magyarországra Ferenc pápa küldötteként, hogy találkozzon az ukrajnai háború elől menekülőkkel és az őket segítőkkel.

Tóth Tamás a találkozóról elmondta: Semjén Zsolt tájékoztatta a bíborost, hogy a magyar állami szervek szorosan együttműködnek a menekültek ellátásában az egyházakkal, illetve az általuk működtetett karitatív szervezetekkel, így a Katolikus Karitásszal és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, valamint a kárpátaljai egyházmegyékkel.

A miniszterelnök-helyettes arról biztosította a bíborost, hogy Magyarország kiállt és kiáll Ukrajna szuverenitása és a nemzetközi jog érvényesítése mellett, és hangsúlyozta, hogy Magyarország a konfliktus mielőbbi, diplomáciai úton történő rendezésében érdekelt.

Tóth Tamás kitért arra: a találkozón Semjén Zsolt beszélt a kárpátaljai magyarokról is, kiemelve, hogy Magyarország a jelenlegi háborús helyzetben minden, a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatával, anyanyelvi oktatásával kapcsolatos vitás kérdést félretesz, és a menekültek segítését tartja elsődleges feladatának.

Megjegyezte, a kormány minden humanitárius segítséget megad az Ukrajnából menekülőknek, hiszen Magyarország az első Ukrajnával határos biztonságos ország, de sem katonákkal, sem fegyver küldésével nem akarja előidézni a konfliktus súlyosabbá válását.

Hozzátette: a kormány döntése értelmében az ukrajnai menekültek befogadásának nincs felső létszámkorlátja.

Semjén Zsolt tájékoztatta Ferenc pápa küldöttét arról is: a kormány a szükséges jogszabálymódosításokat elvégezte, hogy a Magyarországra menekülő ukrán állampolgárok, illetve az Ukrajnából érkező, harmadik ország állampolgárai minden lehetséges segítséget megkaphassanak. A kormány gondoskodni kíván az ellátásukról, a gyerekek oktatásáról, és biztosítani akarja, hogy jogszerűen vállalhassanak munkát Magyarországon.

Tóth Tamás tájékoztatása szerint Michael Czerny a találkozón kiemelte, azért jött Magyarországra, hogy közvetítse Ferenc pápa imáit és szolidaritását a menekültekkel.

A bíboros azt mondta, kedden a Keleti pályaudvaron személyesen is meggyőződött arról, hogy a karitatív szervezetek és a magyar hatóságok szervezetten látják el munkájukat.

Michael Czerny a találkozón szorgalmazta, hogy alakítsanak ki még szorosabb, hosszú távú együttműködést a magyar kormány és a Szentszék között a menekültek megsegítésére - tette hozzá Tóth Tamás.

A pápa küldötte szerda délután a barabási határhoz megy, ahol felkeresi a Katolikus Karitász segítségpontját, valamit találkozik a terület két egyházi vezetőjével, Szocska Ábel nyíregyházi görögkatolikus megyés püspökkel és Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi római katolikus megyés püspökkel.

Az egyházban addig is mindenki keményen dolgozik, hogy enyhítse a helyzetüket - mondta Michael Czerny, az Átfogó emberi fejlődés dikasztériuma megbízott prefektusa, azt kívánva a menekülteknek, hogy minél hamarabb biztonságban hazatérhessenek.

A bíborost Barabáson Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi római katolikus megyés püspök, Szocska Ábel nyíregyházi görögkatolikus megyés püspök, valamint Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója fogadta.

Amit Krisztus kér: nem elvont elképzelések, hanem konkrét szeretet – Ferenc pápa követe Barabáson

Március 9-én Ferenc pápa különleges követe, Michael Czerny bíboros – Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára kíséretében – ellátogatott Barabásra, a Katolikus Karitász segítségpontjára, ahol Soltész Miklós államtitkár bemutatta, hogyan fogadják, látják el az érkező menekülőket. Czerny bíboros beszélgetett velük és Ferenc pápa áldását közvetítette.

Ternyák Csaba egri érsek, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi püspök, Szocska Ábel nyíregyházi, Orosz Atanáz miskolci görögkatolikus püspökök; Sajgó Szabolcs, a Jezsuita Menekültszolgálat vezetője és Érszegi Márk vallásdiplomáciai főtanácsadó is csatlakoztak a látogatáshoz.

Czerny bíboros – aki az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztériumának megbízott prefektusa – köszöntötte Soltész Miklóst, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárát; az egyházi képviselőket és a Karitász munkatársait, majd a fogadóépületbe érve érdeklődött a menekülőkről, hogyan érkeznek, merre tartanak, milyen segítséget ajánlanak fel nekik, mennyi időre kérhetnek menedékjogot Magyarországon… Különféle csoportok érkeznek, különféle úti célokkal, vagy teljes bizonytalanságban. Aznap többségében voltak azok, akik Izraelbe indultak különféle zsidó szervezetek segítségével, vagy Németországba tartottak. A Karitász munkatársai beszélgettek az érkezőkkel, tájékoztatták őket a továbbindulás lehetőségeiről.

A bíboros körbejárt az ágyak között, ukrán származású titkára segítségével elbeszélgetett a melegedőszoba vendégeivel, majd Ferenc pápa áldását közvetítette feléjük. „Andate in pace!” – „Menjetek békével!” – különleges erővel szólt az áldás végén a búcsúzás.

Az udvaron megáldotta a Karitász munkatársait, és Ferenc pápa vasárnapi beszédét idézve az újságíróknak is megköszönte fontos munkájukat, a tájékoztatást.

Czerny bíboros aznapi tapasztalatáról a látogatás végén szerkesztőségünknek elmondta: „Nagyon megrendítő látni az érkezőket, akik közül vannak, akik már tudják, hová mennek, mások még nem. Látjuk a sok embert, aki segít nekik.

Szép válasza ez az Egyháznak: velük lenni ebben a helyzetben.”

Az irgalmas szamaritánus útjának nevezte ezt, és hozzátette: „Krisztus éppen ezt akarta: nem szavakat, elvont elképzeléseket, hanem konkrét szeretetet. Ez tükröződik abban, ahogy étellel, alvóhellyel, lakással segítik az embereket.”

Oláh Tamás, a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász igazgatója szerkesztőségünknek elmondta, hogy a barabási az ukrán–magyar határ mellett kijelölt öt segítségpont egyike, amelyet a Magyar Katolikus Karitász működtet. Napi 24 órában rendelkezésre állnak a menekültek számára, egy melegedőben biztosítanak nekik ételt, meleg italt és ideiglenes elhelyezést. Az érkezők 95 százaléka tudja, hová szeretne eljutni, a Karitász munkatársai pedig igyekeznek segíteni abban, hogy tovább tudjanak indulni a céljuk felé. Nagyon sok önkéntes sofőr segíti a munkájukat, vannak ukrán tolmácsok is, a határon túlról érkező fiatalok nagy része pedig tud angolul is. Most már távolabbról is érkeznek, Kijevből, Harkivból, Odesszából. Van, aki már egy hete úton van. Nagyon elcsigázottak, kiszolgáltatottak.

Barabás polgármestere, Daróczi Gábor a Karitász munkatársai rendelkezésére bocsátott lakásokat a településen, és az óvodában főznek nekik. Ő maga nagyon együttérez a menekülőkkel, a felesége is a határon túlról származik, sok rokonuk él ott.

„Nagyon megtisztelő látogatás volt, erőt adott, biztatást, a Szentatya imáit. Nagyon örültünk neki” – mondta Écsy Gábor Karitász-igazgató, aki a látogatás után sok adománnyal azonnal Kárpátaljára indult munkatársaival és a Magyar Kurír újságíróival együtt.

Thullner Zsuzsanna

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

MTI