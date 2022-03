Márki-Zay Péter új pártot alapít

A pártszervezésről azt mondta, már elindult, mert van két ilyen párt Magyarországon, amely ezt a réteget képviseli, az Új Kezdet Gémesi György vezetésével és a Pálinkás József vezette Új Világ Néppárt.

Ennek a két pártnak az egyesítésével és nagyon sok, akár az MMM-ben, akár azon kívül politizáló vagy aktivistaként dolgozó jobboldali, szabadelvű, keresztény embernek a részvételével egy magyarországi Európai Néppárt-tagpártot mindenképpen szeretnénk felépíteni, van egy ilyen törekvés – jelentette ki a műsorban.

Március 15-én az Európai Néppárt vezetője, Donald Tusk is idelátogat Budapestre, és nyilvánvaló, hogy az én varsói látogatásom vagy éppen Mikulas Dzurindánál, az Európai Néppárt pártalapítványának a vezetőjénél tett látogatásom Pozsonyban vagy Manfred Weberrel való beszélgetésem Brüsszelben mind azt szolgálták, hogy legyen az Európai Néppártnak Magyarországon egy jelentős szervezete. Ezt mi föl is fogjuk majd építeni – mondta Márki-Zay Péter.

Arról, hogy ki vezetné az új alakulatot, azt felelte az InfoRádió Aréna című műsorának, hogy voltak, akik őt javasolták a pártelnöki pozícióra, de ezt Gémesi Györggyel és Pálinkás Józseffel szeretné majd rendezni:

Most egyelőre, ha úgy tetszik, mindhármunk neve fémjelzi ezt a kezdeményezést – fogalmazott Márki-Zay Péter az InfoRádió Aréna című műsorában. Hozzátette:

Ugye a Konzervatívok a kormányváltásért azt sugallja, hogy addig is, amíg ezt a pártot mi formálisan nem alapítjuk meg, minden tisztességes keresztény embert, minden igazi magyar hazafit, jobboldali embereket arra kérünk, hogy most a kormányváltás érdekében az Egységben Magyarországért Szövetségre szavazzon.

Az általa szorgalmazott hetedik parlamenti frakcióval kapcsolatban, amelyet az Egységben Magyarországért mozgalomban összefogó hat baloldali párt elutasított, Márki-Zay Péter a következőt mondta: – Amikor én egy saját frakciót szerettem volna a parlamentben, akkor részben az így is bejutó roma képviselőkre gondoltam, akik három pártból érkeznek most, a három roma képviselő, részben azokra a konzervatívokra, akiket most az ellenzéki pártok közül egyik sem képvisel említett okokból, tehát európai néppárti típusú konzervatívokra gondolunk, illetve a civilekre. Három igen jelentős közösséget képviseltünk volna a hetedik frakcióval. Ezt a pártok nem fogadták el, de mi egy konzervatív, jobboldali, szabadelvű, gazdasági kérdésekben minimum szabadelvű pártot, tehát ami nem állampárti, hanem piacpárti, ezt csak hogy tisztázzuk, alulról jövő kezdeményezés. A centralizációval szemben a decentralizációt, az önkormányzatoknak a függetlenségét hirdeti, a fékek, ellensúlyok rendszerét, tehát egy ilyen szabadversenyen, tisztességes pályázatokon jogállami módon eldöntött gazdasági fejlődést biztosító pártot, ezt mindenképpen szeretnénk megalapítani. Azt gondolom, hogyha most nem, majd a következő parlamentben lesz már ennek saját frakciója is – fogalmazott.

Az új párt nevével kapcsolatban Márki-Zay Péter úgy válaszolt az InfoRádió Aréna című műsorában:

Már vannak nevek is, ezek még munkanevek, természetesen majd a bejegyzéssel lesz meg csak a párt végleges neve.