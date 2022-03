Honvédség: A nemzet szabadságvágyát fejezi ki az ünnep

2022. március 11. 13:00

Történelmi zászlókat visznek katonák a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának alkalmából rendezett közös ünnepségén a Stefánia Palotában 2022. március 11-én. MTI/Máthé Zoltán

Mindig a magyarság szimbóluma marad március 15., kifejezi a nemzet szabadságvágyát és hazaszeretetét - emelte ki a Honvédelmi Minisztérium (HM) honvédelmi államtitkára pénteken Budapesten, a HM és a Magyar Honvédség közös ünnepségén.

Szabó István azt mondta: 174 év elteltével is büszkén ünnepelhetjük a modern parlamentáris Magyarország megszületését, a magyar sajtó napját.



A márciusi ifjak 1848-ban megérezték a történelmi időt, és úgy döntöttek, nem bízzák a véletlenre Magyarország sorsát, hanem kezükbe veszik az irányítást. Felelősséget éreztek hazájuk iránt, nem saját érdeküket tartották szem előtt, hanem nemzetük jövőjét - emelte ki.



Bár a csaknem másfél éven át tartó szabadságharc elbukott, nem volt hiábavaló a küzdelem, hiszen megteremtette az alapját a későbbi változásnak. A forradalom és szabadságharc elvitathatatlan érdeme, hogy 1867-ben létrejött a kiegyezés, s ez valójában az 1848-49-es események győzelmét jelentette - hangsúlyozta, megjegyezve: ugyancsak a forradalomhoz köthető mérföldkő volt a Magyar Honvédség megteremtése.



Mint mondta: napjainkban is látható, hogy a béke rendkívül törékeny. Órák leforgása alatt változnak meg status quonak gondolt helyzetek, vesznek más irányt sorsok, alakul át a világ visszafordíthatatlanul - hívta fel a figyelmet Szabó István.



"Büszkék lehetünk rá, hogy nemzeti képességeink jelen helyzetben garantálják az ország védelmét" - fogalmazott az államtitkár, hozzátéve: a honvédelmi és haderőfejlesztési program fejlesztései és beszerzései azt a célt szolgálják, hogy Magyarország képes legyen megvédeni magát, megőrizni függetlenségét és szabadságát a jelenben és a jövőben is.



Megjegyezte: az 1848-49-es forradalmat a fiatalok robbantották ki. Magyarországnak szüksége van a hazáját szerető és azért áldozatot vállaló fiatalokra, akik a Magyar Honvédségnél teljesítenek szolgálatot - tette hozzá.



"Arra kell törekednünk, hogy olyan Magyarországot hagyjunk gyermekeinkre és unokáinkra, ahol jó élni és jó családot alapítani, mert mindezt békében, biztonságban, demokráciában tehetik" - szögezte le a honvédelmi államtitkár.



A Stefánia Palotában tartott ünnepségén Szabó István és Sándor Zsolt, a Magyar Honvédség parancsnok-helyettese elismeréseket adott át.



Március 15-e a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete. Munkaszüneti nap 1989-ben volt először, 1990 óta hivatalos nemzeti ünnep.

