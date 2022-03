Gábor Áron rézágyúja a Főőrség kiállításán

„Lészen ágyú!" - Gábor Áron és a székely hősiesség címmel nyílik a székely ágyúöntő egyetlen fennmaradt ágyúját is bemutató kiállítás pénteken a budavári Főőrség épületében.

A székely Gábor Áron ágyúöntő egyetlen fennmaradt ágyúja a "Lészen ágyú!" - Gábor Áron és a székely hősiesség című kiállításon a budavári Főőrség épületében 2022. március 11-én. MTI/Balogh Zoltán

Az utóbbi években elvégzett beruházásoknak köszönhetően a Budavári Palotanegyed immár méltó helye a nemzeti megemlékezésnek - mondta el a kiállítás pénteki megnyitóján Fodor Gergely, a Várnegyed megújításáért felelős kormánybiztos.



Mint felidézte, a semmiből építették újjá a Főőrség épületét, mellette a Lovardát, a Stöckl-lépcsőt és a Csikós-udvart, megújult a Várkert Bazár és a Karmelita épülete, rekonstruálták a Budavári Palota déli összekötő szárnyát, benne a Szent István-teremmel, de felújították a szökőkutakat és a sétányokat is.



A megújult Palotanegyed már péntektől számos programmal várja a látogatókat. A Szent István-terem fölött látható a Hauszmann-sztori című kiállítás felfrissített változata, amely a Budavári Palota építészének állít emléket, a "Lészen ágyú!" című kiállítás az 1848-49-es székely szabadsághősök előtt tiszteleg, az Országos Széchényi Könyvtár Vershaza című tárlata pedig a Himnusz, a Szózat és a Nemzeti dal összefüggéseit mutatja be március 14-től - emelt ki néhány programelemet Fodor Gergely.



Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára felidézte: 1848. március 15-én vér nélkül győzött a magyar forradalom, példa nélküli egységben. "Ma is erre az egységre van szükség, hogy megvédjük függetlenségünket, biztonságunkat, eddig elért eredményeinket, hogy Magyarország előre menjen a fejlődés útján" - fogalmazott.



Orbán Viktor miniszterelnököt idézve hozzátette: mindehhez "kalandorpolitika helyett felelős politizálásra, biztonságra és stabilitásra van szükség".



Gábor Áronról szólva az államtitkár felidézte, hogy a szabadságharc hőse Kovászna megyében született, a székely határőrségben szolgált, majd leszerelése után kisbirtokosként tevékenykedett. 1848 fordulópontot jelentett az életében: a sepsiszentgyörgyi nagygyűlésen mondta el "Lészen ágyú" kezdetű beszédét, melyet követően megkapta a felhatalmazást az ágyúöntésre. Ígéretét meg is tartotta, ágyúöntőként és tüzérőrnagyként a végsőkig küzdve esett el 1849 júliusában.



A Gábor Áron irányítása alatt készült 70 lövegből csak egyetlen hiteles ágyúcső maradt fenn, amely 2019-ben kezdte meg magyarországi körútját a Hadtörténeti Múzeumban, majd Szeged, Kecskemét, Veszprém és Nyíregyháza után érkezik a Főőrség épületébe - számolt be Németh Szilárd.



Tamás Sándor, Kovászna megye tanácselnöke arra emlékeztetett, hogy Gábor Áron ágyúját csaknem 40 évnyi bukaresti "kényszerfogságból" szabadították ki, amikor 2010-ben kölcsönként, majd 2014-től a gyűjtemény darabjaként kerülhetett vissza Bukarestből a Székely Nemzeti Múzeumba.



Aki nem érti, miért fontos ez az ereklye a székelyek számára, az soha nem fogja megérteni, mi adott erőt az 1848-ban vállalt önvédelmi harchoz - emelte ki.



Tamás Sándor hangsúlyozta: "félelmetes aktualitással" bír Gábor Áronék tisztánlátása, amikor egyesek azt gondolják, hőbörgéssel mindent meg lehet oldani, mások pedig azt mondják, hogy nemzetközi érdeknek kell alárendelni a magyar nemzet érdekeit.



A Háromszék 1848-49-es önvédelmi harcait felidéző tárlat péntektől június 12-ig látható a Főőrség épületének emeleti kiállítóterében.



A Budavári Palotanegyed március 15-i programjairól a https://varkertbazar.hu/esemenyek/marcius-15-a-budavari-palotanegyedben linken tájékozódhatnak az érdeklődők.

