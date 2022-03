„Pozitív elmozdulások” az orosz-ukrán tárgyalásokon

Bizonyos pozitív elmozdulások történtek az orosz-ukrán tárgyalásokon - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor pénteken Moszkvában fogadta fehérorosz hivatali partnerét, Aljakszandr Lukasenkát.

2022. március 11. 16:11

Az orosz elnök – tass/Mihail Metzel

Putyin nem bocsátkozott részletekbe, amikor a Rosszija 24 hírtelevízión bejátszott felvételen Lukasenkát tájékoztatta, csak annyit mondott, hogy gyakorlatilag napi rendszerességgel folynak tárgyalások a felek között.



"Természetesen tájékoztatni fogom önt az ukrán viszonylatban kialakult helyzetről, mindenekelőtt arról, hogy hogyan haladnak most a tárgyalások, amelyek most már szinte napi rendszerességgel zajlanak. Történt néhány pozitív fejlemény, amint arról a mi oldalunk tárgyalói tájékoztattak" - mondta.



Az orosz és az ukrán fél között az Oroszország által Ukrajna ellen február 24-én elindított háború kezdete óta eddig három tárgyalási forduló zajlott le Fehéroroszországban, csütörtökön pedig Antalyában találkozott egymással Szergej Lavrov orosz és Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter, a török diplomácia vezetője, Mevlüt Cavusoglu jelenlétében.



Putyin pénteken egyetértett fehérorosz vendégével abban, hogy Oroszországnak nincs oka mentegetőzni, amiért "különleges hadműveletet" indított "a Donyec-medence védelmében". Lukasenka azt állította, hogy az ukrán fél amellett, hogy támadást készített elő a Donyec-medence ellen, csapást szándékozott mérni a Fehéroroszország területén tartózkodó orosz és fehérorosz csapatokra is, amelyek - mint mondta - hatalmas veszteségeket szenvedtek volna el, ha nem kezdődött volna meg az orosz támadás. A fehérorosz elnök szerint ezért "nem kell senki előtt sem mentegetőzni".



Az ukrajnai helyzetet Putyin pénteken megvitatta Sauli Niinistö finn elnökkel is.

Ungvár, 2022. március 11. Helyi önkéntesek és az orosz-ukrán háború elől más területekről elmenekülő emberek álcahálókat készítenek az ukrán fegyveres erők részére egy ungvári gimnáziumban kialakított menekültszálláson 2022. március 11-én. MTI/Nemes János

