Megújult a Magyar Állami Operaház: 1+4 kép

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára a dalszínház csütörtöki évadismertető sajtótájékoztatóján kiemelte: a világ bármely országa, bármely főváros szerte a világon büszke lenne egy ilyen operaházra, amelynek megújulása óriási eredmény.

2022. március 11. 17:57

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára a Magyar Állami Operaház 2022/2023-as tematikus évadát ismertető sajtótájékoztatón a dalszínház megújult épületében 2022. március 11. MTI/Szigetváry Zsolt

Mítosz & történelem címmel hirdette meg 2022/2023-as tematikus évadát a Magyar Állami Operaház. A felújított Andrássy úti Ybl-palotában a dalszínház számos új funkciójú térrel, új kiadványokkal és kamarakiállítással is várja az érdeklődőket.

A Magyar Állami Operaház megújult díszlépcsője a 2022/2023-as tematikus évadot bejelentő sajtótájékoztató napján, 2022. március 11. MTI/Szigetváry Zsolt

A Magyar Állami Operaház megújult beltere a 2022/2023-as tematikus évadot bejelentő sajtótájékoztató napján.

Két helyszínen, az operaházban és az Eiffel Műhelyházban több mint 500 különféle jellegű színházi előadást és egyéb programot, 53 féle repertoárdarab mellett 16 bemutatót, köztük 7 egész estés, nagytermi produkciót - operát és balettet - tűz műsorára 139. évadában az Opera.

A megújult Magyar Állami Operaház Feszty-terme.



Bemutatják Madarász Iván Az ötödik pecsét című operáját és Szergej Prokofjev művét Háború & béke címmel. Többek között Tosca-bemutatóra és két Mozart-opera, az Idomeneo, Kréta királya és Az álruhás kertészlány című darab premierjére is készül a dalszínház. A Magyar Nemzeti Balett Boris Eifman A Pygmalion-hatás című darabját és Bartók két táncművét, A fából faragott királyfit és A csodálatos mandarint is bemutatja.

A Magyar Állami Operaház megújult nézőtere.

Mint elhangzott, a mítoszok és a történelem egymásra épülő kapcsolata ihlette az Operaház jövő szezonját, sok darabját mitológiai esetek, magánmitológiák vagy történelmi események ihlették.

Madarász Iván az Opera felkérésére, Fábri Zoltán forgatókönyvének felhasználásával írta meg Az ötödik pecsét című operát, az ősbemutatót Szikora János rendezi. Szergej Prokofjev művét Háború & béke címmel a Genfi Nagyszínházzal koprodukcióban Calixto Bieito rendezésében mutatják be. Lesz Tosca-bemutató, és két Mozart-operát, az Idomeneo, Kréta királya és Az álruhás kertészlány című művet is műsorra tűzik, mindkettőt Almási-Tóth András művészeti igazgató állítja színpadra, utóbbit a San Diegói Opera Neóval koprodukcióban.



Több, az antik kultúrában gyökeredző, illetve a középkor mitikus világát idéző barokk művet is bemutat a dalszínház. Gluck operája Orfeusz & Euridiké címmel, Monteverdi műve pedig Tankréd & Klorinda címmel lesz látható.



Selmeczi György és fia, János - Ókovács Szilveszter koncepciója nyomán készült - műve, az Artaban a Bánffy teremben lesz látható. Giampaolo Testoni két egyfelvonásosát Fantasio & Fortunio címmel mutatják be.



Az Emmi Lázár Ervin Programjában Schicchi 2.0 címmel Puccini operáját, valamint Purcell Dido & Aeneas című alkotásának kamaraváltozatát játsszák diákok számára. A János vitéz Szabó Máté rendezésében tér vissza a dalszínházba.



A Magyar Nemzeti Balett Boris Eifman A Pygmalion-hatás című egész estés balettjének magyarországi premierjére készül, valamint Bartók két táncművét is bemutatja: A fából faragott királyfi Velekei László, A csodálatos mandarin Venekei Marianna első balettmester koreográfiájával látható. Emellett visszatér az együttes repertoárjára A makrancos Kata, a Don Quijote és A hattyúk tava is.



Májusban tematikus fesztivált rendeznek MítoszFeszt címmel, amelyen többek között tíz, nagyrészt az antik korból ihletet merítő, mitikus előadás látható, köztük az Elektra, az Íphigeneia Tauriszban és az Ariadné Naxoszban. Novemberben az Opera műsorra tűzi a teljes Ring-tetralógiát M. Tóth Géza rendezésében.



A pénteki eseményen épületbejáráson mutatták be a felújított Ybl-palotát. A mintegy 55 milliárd forintos beruházás keretében megújult a teljes homlokzat, annak díszítése, a főhomlokzat és tető díszkivilágítása és a tető borítása. A műemléki közönségforgalmi terekben a tervezők igyekeztek helyreállítani a homlokzat és a belső terek eredeti színeit és anyagait, megújult a belső terek világítása is.



A színházterem megnövelt függönykamrájába új függönyt helyeztek el, míg a vasfüggönyre egy bronzhatású borítás készült. Elkészült az úgynevezett bádogfüggöny, amely rétegelt lemez elem, és a korábbi bársony előfüggönnyel szemben nem nyeli el a hangot. A nézőtéri zsöllyét visszaállították eredeti méretére, rekonstruálni lehetett dőlésszögét. Több megoldás szolgálja az akusztikai élmény javítását, köztük az, hogy egy tömbbe, patkóformába rendezve alakították ki a földszinti széksorokat. A nézőtér befogadóképessége 1200-ról 1000 főre csökkent, a karzaton a diákok számára állóhelyeket alakítottak ki.



Az akadálymentesítés jegyében az épület Dalszínház és Hajós utcai karzatlépcsőházába közönségforgalmi lifteket építettek be, emellett a karzatlépcsőház szintezését összehangolták és egybenyitották a zsöllyével és az emeleti páholysorokkal.



A felújítás központi eleme a számítógép vezérelte színpadi alsó- és felsőgépészet. Az alagsorból kiköltözött asztalosműhelyek helyén a zenekar számára korszerű öltözőt alakítottak ki, emellett az együttes hat új hangszeres gyakorlóval és hangszerraktárral gazdagodott.



A 4-5. emeleten, a korábbi festőtermek helyén a balettegyüttes és az operaház művészei számára alakítottak ki egy-egy új próbatermet.



Az épület péntektől ötnapos fesztivállal nyílik meg újra: pénteken és szombaton diákpremiereket tartanak, szombaton gálakoncerttel, vasárnap Erkel Hunyadi László című operájának ősváltozatával, hétfőn MacMillan Mayerling című balettjével ünnepli a dalszínház, hogy csaknem öt év után ismét felgördülhet a függöny a felújított Andrássy úti Ybl-palotában.



A Hunyadi László-premierhez kapcsolódva a Vörös szalonban Erkel Ferenc és a Hunyadi László címmel kiállítás is nyílt, amely március 27-ig látható.

mti