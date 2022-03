Az ellenzék szembemegy az emberek akaratával

A magyarok túlnyomó többsége ki akar maradni a háborús konfliktusból, és nem akarja azt, hogy Magyarországgal fizettessék meg a háború árát. Márpedig az energiaárak növekedése ezt jelentené – jelentette ki lapunknak Deák Dániel politológus.

A baloldal stratégiai hibákat követett el a háború ügyében a Nyugatnak való megfelelési kényszerük miatt, már annak kirobbanása előtt fegyverküldésről és katonai szerepvállalásról beszéltek, miközben még a NATO-ban is egyértelművé tették: az azt jelentené, hogy a NATO-tagállamok is részesévé válnak az ukrán–orosz háborúnak – mondta lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. A politológus hozzátette, most a háború a legfontosabb napirendi téma, minden választó azt figyeli, hogy az egyes politikusok mit mondanak ebben a témában, így a baloldal a konfliktuskereső kommunikációval lényegében kiírta magát a versenyből.

Deák hangsúlyozta, ugyanebbe a kategóriába tartozik az orosz gázszállítás és a paksi bővítés leállítására vonatkozó baloldali követelés. A magyarok túlnyomó többsége ugyanis ki akar maradni a háborús konfliktusból, és nem akarja azt, hogy Magyarországgal fizettessék meg a háború árát. Márpedig az energiaárak növekedése ezt jelentené. Az elemző úgy véli, összességében a baloldal a magyar emberek akaratával szemben politizál, aminek következtében tovább romlanak a választási esélyei.

A kormány ezzel szemben a háború kirobbanása óta a békét és a biztonságot hangsúlyozza. A választók ez iránti elvárása minden mást felülír, hiszen mindenki amiatt aggódik, hogy a háborús konfliktus átterjed hazánkra is – fogalmazott a politológus, aki szerint ezért is láthatjuk a legfrissebb közvélemény-kutatásokban, hogy tovább erősödött a kormányoldal, hiszen a baloldallal szemben ők a béke oldalán állnak.

Ha jóval többen lesznek a kormánypárti rendezvényen, mint a balliberális tüntetésen, az olyan erődemonstráció lehet, ami végleg eldöntheti az április 3-i választás végeredményét. Ezért is fontos, hogy minden békepárti és nemzeti érzelmű választópolgár vegyen részt a Békemeneten, hiszen ez olyan komoly kiállás lehet a konfliktuskereső baloldallal szemben, ami egyértelművé teszi: a magyarok többsége elutasítja, hogy Magyarországot belesodorják a háborúba.

Deák beszélt arról is, hogy a háborús helyzet és a brüsszeli szankciós politika komoly gazdasági problémákat okoz Európában. Olaszországban egyes benzinkutakon ezer forintot is elkérnek egy liter benzinért, de a kontinens más részein is drámai a helyzet. Ez hatalmas inflációt eredményez egész Európában, ami ellen Magyarország több eszközzel is védekezik: rezsicsökkentés, benzinárstop, alapvető élelmiszerek árstopja és egyéb területekre vonatkozó árstopok. Ez a balliberális köröknek nem tetszik, ezért próbálták meg a benzinárstopot pánikkeltéssel és álhírterjesztéssel támadni, ami miatt egy időre pánikhangulat alakult ki egyes kutaknál. A kormány azonban ismét határozottan lépett, aminek köszönhetően a pánik a múlté.

Deák úgy vélte, a választási kampány utolsó heteiben a baloldal várhatóan álhírekkel próbálja majd meg támadni a kormányoldalt. Erre muszáj felkészülni, és megfelelő módon hatástalanítani kell ezeket. A baloldal azért is nyúl ilyen eszközökhöz, hiszen elkeseredettek, minden lehetséges eszközt be akarnak vetni a hatalom megszerzése érdekében. Jó példa erre Z. Kárpát Dániel náci karlendítése, amelyet igyekeznek elhallgatni, miközben a jobbikos politikus a közös baloldali Gyurcsány-lista kilencedik helyét foglalja el. Ha lennének következmények a baloldalon, Z. Kárpát Dánielnek távoznia kellene a közéletből – tette hozzá Deák Dániel.