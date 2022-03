Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat, valamint a Magyar Érdemrend kitüntetéseket

Áder János köztársasági elnök (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

– A mai nap a megemlékezésről, a büszkeségről és a háláról szól, a csendes munkával vagy a zajos sikerként elért eredményeket ünneplő, magyar örömről. Hazafiságról, tálentumról, kitartásról, szorgalomról, a szabadság kiteljesítéséről

– fogalmazott Áder János köztársasági elnök a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozott Kossuth- és Széchenyi-díjak, valamint Magyar Érdemrend kitüntetések átadásán hétfőn az Országházban.

Áder János felidézte, hogy az áprilisi törvények szentesítése után az újonnan választott Országgyűlés megalakulásakor, az országgyűlési nyitányra készült cikkében Kossuth arról értekezett, hogy a magyarok békére vágynak. De a szabadságért, a békéért vállalják a veszélyt is, készek áldozatot hozni. Ez pedig a további munkához szükséges erőnek „kimeríthetetlen forrása”.

Mint hozzátette, Kossuth akkor még okkal bízott abban, hogy az a munka, amit a kormány és az Országgyűlés elvégez, az ország minden polgára számára értéket teremt. Akkor még úgy tűnt, hogy minden feltétel adott, hogy az ország békében gyarapodjon, gazdasága megerősödjön, a polgári átalakulás kiteljesedjen.

Az államfő, emlékeztetve arra, hogy őszre a magyar szabadságot már fegyverrel kellett védeni, úgy fogalmazott: egy becsapott nemzet próbálta érvényre juttatni alkotmányos, törvényes igazát. A gazdasági gyarapodást szolgáló programot háttérbe szorította a háború.

Világos után 18 év politikai békétlenség következett. A munka – amit a szabadságharc kényszerűen megszakított – csak a kiegyezés után folytatódhatott. 1867 után Magyarország újra maga dönthetett a saját sorsáról. A kiegyezés megteremtette a békés alkotómunka feltételeit. Olyan növekedés vette kezdetét, amely természetes módon adott teret a tehetségnek, a teljesítménynek – mutatott rá Áder János.

Az államfő a kitüntetettekhez fordulva azt mondta, sokan vannak ma itt, az Országház kupolacsarnokában, akik átéltek, átélhettek hasonló változást. 1990 után a szabadság esélyt teremtett: a politikai béke, a jó kormányzás, a gazdasági fejlődés, az alkotás lehetőségét adta meg. A most kitüntetettek pályája ezt követően teljesedett ki. Magyarország szabadsága biztosította az alkotómunka szabadságát.

„Az 1990-ben visszanyert szabadságunk – az önök munkája révén – nemcsak megerősödött, de meg is sokszorozódott” – méltatta a kitüntetetteket az államfő.

Áder János úgy fogalmazott, a személyes szabadság kiteljesedése meghozta a közösség szabadságát is.

„Életünk igényesebb, tudásunk pontosabb lett. Nemzetünk gyarapodóvá válhatott” – mondta az államfő, aki hozzátette azt is, hogy a most kitüntetettek személyes eredményei ma már a magyarság közös kincsei.

A mai nap a megemlékezésről, a büszkeségről és a háláról szól. A csendes munkával vagy a zajos sikerként elért eredményeket ünneplő, magyar örömről. Hazafiságról, tálentumról, kitartásról, szorgalomról, a szabadság kiteljesítéséről – hangsúlyozta az államfő, aki Kossuth Lajos szavait idézve úgy fogalmazott: „mindez kimeríthetetlen forrása közös szellemi, gazdasági, lelki erőnknek”.

Áder János beszédét Kölcsey Ferenc szavaival zárta: „Tégy minden jót, ami tőled telik; s mindenütt, hol alkalom nyílik; s hogy minél nagyobb sikerrel tehess: lelkedet eszközökkel gazdagítani, szüntelen igyekezzél.”

A köztársasági elnök a Kossuth- és Széchenyi-díjakat, valamint a Magyar Érdemrend kitüntetéseket Orbán Viktor miniszterelnökkel és Kövér Lászlóval, az Országgyűlés elnökével együtt adta át az Országházban.

Kossuth-díjat kapott:

Bahget Iskander fotóművész Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, fekete-fehér szociofotók, portrék és sivatagi tájképek mellett a magyar irodalom és a képzőművészet jeles képviselőit is lenyűgöző kifejezőerővel megörökítő alkotásai, a magyar és az arab fotóművészetet egyaránt gazdagító életműve elismeréseként;



Csikos Sándor Jászai Mari-díjas színművész, színházi rendező, színészpedagógus, egyetemi oktató, kiváló és érdemes művész Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során a drámairodalom legjelentősebb szerepeinek hiteles megformálójaként nyújtott emlékezetes alakításai, a magyar irodalom remekeit, főként Szabó Magda műveit értő módon, igényesen tolmácsoló rendezései, valamint kivételesen értékes pedagógusi munkája elismeréseként;



Diószegi László Harangozó Gyula- és Martin György-díjas koreográfus, egyetemi magántanár Magyarország számára kivételesen értékes pályafutása, a Kárpát-medencei néptánchagyományok ápolását kultúra-, illetve nemzettörténeti kutatásai mellett díjnyertes koreográfiáival és táncpedagógusi munkájával is elhivatottan szolgáló, különlegesen gazdag és sokrétű művészi tevékenysége elismeréseként;



Dresch Mihály Liszt Ferenc-díjas előadóművész, kiváló és érdemes művész Magyarország számára kivételesen értékes, a mai magyar dzsessz kimagasló alakjaként a magyar népzene és a dzsessz ötvözésén alapuló, saját zenei világot megjelenítő, kiemelkedő előadóművészi pályája elismeréseként;



Király László Babérkoszorú- és József Attila-díjas költő, író, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során a nemzetiségi lét kérdéskörét egyedülálló módon megragadó írói, költői életműve, valamint kiemelkedő műfordítói tevékenysége elismeréseként;



Lakatos Mónika előadóművész, énekesnő, zeneszerző, szövegíró Magyarország számára kivételesen értékes, az autentikus oláh cigány kultúra hagyományainak továbbélése és átörökítése terén kiemelkedő, az érzelmek gazdag tárházát minden mesterkéltségtől mentesen felvonultató és világszerte sikereket arató előadóművészi munkája elismeréseként;



Rátóti Zoltán Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során a magyar és világirodalom legjelentősebb drámai szerepeiben nyújtott emlékezetes színpadi, valamint jelentős filmes alakításai elismeréseként;



Boldi-Szmrecsányi Boldizsár Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész Magyarország számára kivételesen értékes, páratlanul letisztult formavilágú, különleges és eredeti kőszobrászata, a klasszikus európai mellett az egyiptomi, sumer és közép-amerikai kultúrákból is táplálkozó, illetve az ontológia alapkérdéseire reflektáló, szakrális műveiben pedig a világvallásokra asszociáló művészi alkotómunkája elismeréseként;



Ternovszky Béla Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályája, évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvendő, karikaturisztikus és groteszk humorral megformált művek, egyebek mellett a kultikus Macskafogó megalkotójaként a magyar animációs filmművészetet gazdagító pályafutása elismeréseként;



Zoboki Gábor Ybl Miklós-díjas építész, egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes, több mint három évtizedes alkotói pályája, egyedi stílusú, az esztétikumot a funkcionalitással bravúrosan ötvöző épületei, valamint számos kiemelten fontos hazai műemlék rekonstrukciója során végzett kimagasló színvonalú, művészi igényű tervezőmunkája elismeréseként.



A Kossuth-díjat megosztva kapták a Kodály Vonósnégyes tagjai, Bangó Ferenc hegedűművész, Éder György csellóművész, Falvay Attila hegedűművész, érdemes művész, a vonósnégyes primáriusa, valamint Tuska Zoltán hegedű- és brácsaművész Magyarország számára kivételesen értékes és nemzetközi szinten is nagy elismertségnek örvendő kamarazene-művészeti pályafutásuk, különösen a klasszikus magyar zenekultúra és Kodály Zoltán műveinek magas színvonalú tolmácsolását, illetve nemzetközi megismertetését elhivatottan szolgáló, több évtizedes művészi munkájuk elismeréseként.

Széchenyi-díjat kapott:



Acsády László agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása és korszakalkotó felfedezései, különösen az idegrendszer szerkezete és működése, az alvás-ébrenlét szabályozásának megértése terén egyedülálló tudományos munkája elismeréseként;



Bagdy György László neurofarmakológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a sikeres hazai és a nemzetközi gyógyszerkutatást megalapozó eredményei, illetve a kutatói utánpótlás-nevelés fejlesztéséhez jelentős mértékben hozzájáruló, nemzetközileg is nagyra értékelt kutatói-oktatói munkája elismeréseként;



Bányai Éva pszichológus, professor emeritus Magyarország számára kivételesen értékes, a hipnózis kutatása és gyakorlati alkalmazása terén iskolateremtő tudományos pályája, valamint a pszichoonkológia tudományágának megalapításában és a pszichológusképzésben betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként;



Bélyácz Iván közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, professor emeritus Magyarország számára kivételesen értékes, a vállalati pénzügyek tudományos vizsgálata terén meghatározó életműve, valamint a Kárpát-medencei magyar tudományos életet gazdagító, elhivatott oktatói és szervezői munkája elismeréseként;



Gósy Mária nyelvész, a nyelvtudomány doktora, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, az általános és a magyar fonetika, illetve a pszicholingvisztika területén elért eredményei, valamint a GMP beszédpercepciós diagnosztika kifejlesztését és sztenderdizálását megalapozó kutatásai elismeréseként;



Harsányi Gábor villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a mikroelektronikai technológiák minőségi paramétereinek javítása, a környezetvédelmi és orvosbiológiai érzékelők, valamint a megbízható elektronikai kötési eljárások kutatása terén elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményei, továbbá példaértékű kutatói-oktatói és kutatásszervezői munkája elismeréseként;



Kaán Miklósné Keszler Borbála nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professor emeritus Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a magyar nyelvtörténet és az orvosi nyelv kutatása, valamint a magyar helyesírási szabályzat megalkotása és nyelvészek generációinak oktatása terén egyaránt kiemelkedő és elhivatott szakmai munkája elismeréseként;



Keserű György Miklós vegyészmérnök, gyógyszerkutató, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a gyógyszerkémia és a kémiai biológia területén elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményei, iskolateremtő tudományos tevékenysége elismeréseként;



Kovács Melinda állatorvos, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a takarmány- és élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentő mikotoxinok állat- és humánegészségügyi veszélyeinek feltárását szolgáló kutatásai, az egészségtudatos gondolkodásmódra épülő One Health koncepció bevezetésében vállalt kiemelkedő szerepe, valamint egyetemi és akadémiai szintű kutatásszervezői tevékenysége elismeréseként;

Lánczi András politológus, filozófus, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes szakmai pályafutása, a politikatudomány ismeretelméleti kérdései és a modern demokrácia kritikája, valamint a politikai filozófia és a konzervativizmus elméleti problémái terén egyaránt kiemelkedő tudományos, kutatói és publikációs tevékenysége, valamint példaadó oktatói és oktatásirányítói munkája elismeréseként;



M. Kiss Sándor történész, tudományos igazgató, professor emeritus Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, az 1956-os forradalomról, szabadságharcról és a megtorlás éveiről, az ’56-os hősök tevékenységéről és sorsáról publikált, eddig feltáratlan forrásokra támaszkodó nagy jelentőségű kutatásai és az új történészgenerációk kinevelésében elért kiemelkedő eredményei elismeréseként;



S. Varga Pál irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a hazai és nemzetközi bölcsészettudományra kiemelkedő hatást gyakorló tudományos, publikációs tevékenysége, az egyetemi oktatásban elért példaértékű eredményei, valamint tudományos közéleti szerepvállalása elismeréseként;



Szenti Tibor író, etnográfus Magyarország számára kivételesen értékes néprajztudományi pályafutása, a tanyavilág történetét, életmódját, szerepét és hanyatlását bemutató, szépirodalmi igényességgel megírt művei, sokrétű, leletmentő kutatásai, a hagyományos magyar paraszti társadalom XX. századi erőszakos átalakításának pótolhatatlan értékű feldolgozása elismeréseként;



Veress Gábor Batthyány-Strattmann László-díjas kardiológus, főigazgató főorvos, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes, a szívinfarktussal összefüggő elhalálozások megelőzését szolgáló tudományos és orvosi pályafutása, a Veszprém megyei sürgősségi invazív kardiológiai ellátás megszervezése és sikeres működtetése terén végzett intézményvezetői, valamint oktatói és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;



Vörös Győző ókorkutató, régész, egyiptológus, az építészettudományok doktora, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a szentföldi magyar régészet vonatkozásában egyedülálló, nemzetközi szinten is jelentős kutatómunkája, különösen a Holt-tenger keleti partjánál található evangéliumi jelentőségű helyszín, a Machaerus vár régészeti feltárási munkálatainak vezetőjeként elért eredményei elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést kapott:



Buda Ferenc, a nemzet művésze, Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja példaértékű erkölcsi tartást tükröző költészete, illetve gyermekverseket, prózai alkotásokat és műfordításokat is magába foglaló, nagy hatású irodalmi életműve elismeréseként.



A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott:



Baán László közgazdász, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa a rendszerváltozás utáni magyar kulturális élet újjáéledését szolgáló sokrétű szakmai munkája, különösen kimagasló színvonalú múzeumigazgatói és felsővezetői tevékenysége, illetve a Seuso-kincs hazahozatala és a Városliget kulturális központtá alakítása érdekében végzett világszínvonalú és maradandó értékű munkája elismeréseként;



Baráth Etele építész, címzetes egyetemi tanár, volt miniszter és országgyűlési képviselő, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség közgyűlésének elnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság fejlesztéspolitikai szakosztályának elnöke Magyarország európai képviselete és sikeres integrációja, illetve a magyar fejlesztéspolitika alapjainak megteremtése érdekében végzett nagy jelentőségű munkája, valamint a magyar kajak-kenu sportág fejlesztését több évtizeden át szolgáló, kiemelkedő vezetői és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;



Belovics Ervin, a Legfőbb Ügyészség legfőbbügyész-helyettese közel negyven éven át példaértékű hivatástudattal végzett bírói, ügyészi és ügyészségi felső vezetői munkája, valamint tudományos és oktatói tevékenysége elismeréseként;



Fekete György gyermekgyógyász, klinikai genetikus, az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa, nyugalmazott egyetemi tanára a veleszületett kromoszóma-rendellenességek és a rosszindulatú daganatképződés összefüggéseinek vizsgálata terén végzett munkája, valamint több évtizedes, nemzetközi szinten is jelentős gyógyítói, oktatói és tudományos tevékenysége elismeréseként;



Haszonicsné Ádám Mária, a Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója a közigazgatás területén, a demokratikus jogrend védelmében évtizedeken át végzett, kiemelkedően magas színvonalú munkája elismeréseként;



Hóbor Erzsébet, a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal volt vezetője, a Zalaegerszeg–Marosvásárhely Baráti Társaság alapító elnöke, az Első Magyar–Dán Termelőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke az igazságszolgáltatás és a közigazgatási hivatás iránti szakmai alázattal végzett, kiemelkedő pályafutása, valamint a térség és lakói érdekében elkötelezetten végzett tevékenysége elismeréseként;



Konkoly Norbert, Magyarország moszkvai nagykövete kiemelkedő diplomáciai tevékenysége, illetve a koronavírus elleni vakcinák beszerzése érdekében végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként;



Kubassek János Móra Ferenc-díjas geográfus, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója a földrajztudomány terén kiemelkedő, határainkon túl is számontartott, különösen a magyar utazókkal, földrajzi felfedezőkkel és a Kárpát-medence magyar feltáróival kapcsolatos kutatásai, valamint szakmai és irányító tevékenysége elismeréseként;



Lukijan Pantelić, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye megyés püspöke a magyar és a szerb nép közötti kapcsolatok erősítése és a közös kulturális kincsek megőrzése érdekében tett erőfeszítései, illetve a hazánkban élő szerb ortodox közösség körében két évtizede végzett lelkipásztori szolgálata elismeréseként;



Ókovács Szilveszter operaénekes, művésztanár, zenekritikus, a Magyar Állami Operaház főigazgatója a magyar operakultúra megújítását, illetve a műfaj hazai és külföldi népszerűsítését nagy sikerrel szolgáló, kimagasló színvonalú intézményvezetői munkája, valamint a hiánypótló művészeti központnak számító Eiffel Műhelyház kialakításában betöltött jelentős szerepe elismeréseként;



Pál József, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára, az Olasz Köztársaság szegedi székhelyű tiszteletbeli konzulja a magyar–olasz kapcsolatokat példaadó módon építő tevékenysége elismeréseként;



Rockenbauer Zoltán etnológus, művészettörténész, kurátor, volt miniszter és országgyűlési képviselő a magyar kultúra kutatása, valamint nemzetközi és hazai népszerűsítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként;



Rosivall László orvos, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Transzlációs Medicina Intézete Nemzetközi Nephrológiai Kutató és Képző Központjának vezetője nagy hatású és nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő kutatási eredményei, valamint innovatív oktatói-nevelői, tudományszervezői és tudományos közéleti munkája elismeréseként;



Sepsey Tamás Benedek jogász, volt országgyűlési képviselő, az Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal korábbi elnöke, az Állami Számvevőszék volt főigazgató-helyettese több évtizedes közszolgálati pályafutása során kiemelkedő szakmai színvonalon, mély elhivatottsággal végzett munkája elismeréseként;

Simai Mihály Széchenyi-díjas közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa, az Egyesült Nemzetek Szervezete Társaságok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke a hosszú távú világgazdasági folyamatok, a kölcsönös függőségi viszonyok és a globalizáció komplex, jövőformáló gazdasági és társadalmi hatásainak kutatása, illetve oktatása területén végzett hét évtizedes, nemzetközi és hazai szinten is iskolateremtő tevékenysége elismeréseként;



Tél Tamás Széchenyi-díjas fizikus, a fizikatudomány doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa és Fizika Doktori Iskolájának korábbi vezetője, az MTA-ELTE Elméleti Fizikai, illetve Fizika Tanítása Kutatócsoportjainak volt vezetője a magyarországi káoszelméleti kutatásokban betöltött vezető szerepe, valamint a fizikatanítás oktatásának megújítása érdekében végzett kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként;



A Magyar Érdemrend középkeresztje katonai tagozata kitüntetést kapott:



Tóth László Tibor nyugállományú országgyűlési vezérőrnagy, az Országgyűlési Őrség volt parancsnoka a rendvédelmi pálya és a haza szolgálata iránt elhivatott, több évtizedes tevékenysége, különösen az Országgyűlési Őrség 2012-es megalakulása során, illetve a szervezet parancsnokaként végzett munkája elismeréseként;



Tömböl László nyugállományú vezérezredes, a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar volt főnöke a Magyar Honvédség szolgálatában folytatott kimagasló tevékenysége, különösen Magyarország NATO-csatlakozásának előkészítése, illetve a magyar légierő és hazánk nemzetközi katonai kapcsolatainak fejlesztése terén kiemelkedő munkája, példamutató életútja elismeréseként.

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából a sport területén nyújtott kimagasló teljesítményeket elismerő kitüntetéseket is adományozott.

A Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott:



Szilágyi Áron kardvívó a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kimagasló, sporttörténelmi jelentőségű eredményei, újabb olimpiai bajnoki címe és harmadik helyezése elismeréseként.



A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott:



Bánhidi Ákos válogatottedző, a magyar rövid pályás gyorskorcsolyázó olimpiai keret menedzsere a Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon sporttörténelmi jelentőségű olimpiai bajnoki címet és bronzérmeket is eredményező, kiváló felkészítői munkája elismeréseként;



Liu Shaoang rövid pályás gyorskorcsolyázó a Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon elért kimagasló, sporttörténelmi jelentőségű eredményei, újabb olimpiai bajnoki címe és harmadik helyezései elismeréseként;



Liu Shaolin Sándor rövid pályás gyorskorcsolyázó a Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése elismeréseként;



Zhang Jing válogatott-vezetőedző a Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon sporttörténelmi jelentőségű olimpiai bajnoki címet és bronzérmeket is eredményező, kiváló felkészítői munkája elismeréseként.



A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott:



Jászapáti Petra rövid pályás gyorskorcsolyázó a Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése elismeréseként;



Kónya Zsófia Lilla rövid pályás gyorskorcsolyázó a Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése elismeréseként;



Krueger John-Henry Hirth rövid pályás gyorskorcsolyázó a Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése elismeréseként;



Ifj. Telegdi Attila László, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség gyorskorcsolya ágazati sportigazgatója a Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon sporttörténelmi jelentőségű olimpiai bajnoki címet és bronzérmeket is eredményező, kiváló felkészítői munkája elismeréseként.



A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott:



Puskás Sándor felkészítő edző a Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon olimpiai bronzérmet eredményező, kiváló felkészítői munkája elismeréseként;



Szabó Krisztián felkészítő edző a Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon olimpiai bronzérmet eredményező, kiváló felkészítői munkája elismeréseként.