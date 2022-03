Lovagkereszt fénye a Búvópatakon

A 2002-es választások idején én éppen a Kaposvári Csiky Gergely Színház tagja voltam, és itt éltem a családommal együtt. A választási eredményt tragédiaként éltem át. Úgy éreztem valamit tennünk kell. És mivel egész életemben a kimondott és leírt szó munkása voltam, Bálint fiammal és néhány író barátommal úgy döntöttünk, hogy lapot alapítunk.

2022. március 15. 07:30

A Lovagkereszttel kitüntetett főszerkesztő, Csernák Árpád – Kép: Csernák Bálint felvétele

Március 15. alkalmából Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Csernák Árpád színművész, író, szerkesztő, a Búvópatak című havilap alapító főszerkesztője. Őt kérdezte a Gondola.



– Főszerkesztő úr, gratulálunk kitüntetéséhez! Miért fontos a magyar kulturális életben, hogy Kaposváron, a Balatontól a Dráváig érő Somogy megyében hosszú évek óta fel-felbukkanjon egy Búvópatak?

– Bárhol bukkan föl, az jó, mert a tisztaság, a hit és az örök élet szimbóluma. De túl a metaforán: Kaposváron jött létre a lap, mert a 2002-es választások idején én éppen a Kaposvári Csiky Gergely Színház tagja voltam, és itt éltem a családommal együtt. A választási eredményt tragédiaként éltem át. Úgy éreztem valamit tennünk kell. És mivel egész életemben a kimondott és leírt szó munkása voltam, Bálint fiammal és néhány író barátommal úgy döntöttünk, hogy lapot alapítunk. Ekkor jelent meg egy velem készített interjú ezzel a címmel: „Az író olykor kardra cseréli a tollat.”

2002 augusztus 16-dikán, a polgári körök városi találkozóján már bemutattuk a mutatványszámot. Ezen a napon csatlakozott hozzánk dr. Farkas Judit jogász, író, aki a lap főmunkatársa. Nélkülözhetetlen és hatalmas munkát végez. (Például: ő írja a pályázatokat.) Azóta – ahogy egyik szerzőnk mondta – „óramű pontossággal” megjelenik minden hónapban a folyóirat. Ezt csodaként éljük át. Ismét közelednek a választások. Talán soha nem volt ennyire létkérdés hazánk sorsát, jövőjét illetően, hogy hova húzzuk be az X-et.



– Amikor a legváratlanabb propagandatámadások érik a nemes művelődést az éterben, a kibertérben, hogyan tud megerősítést gyakorolni a papírra nyomtatott minőségi tartalom?



– Isten segítségével…, mert kivételesen nehéz időket élünk, és ilyen korszakokban csak Ő nyújthat segítséget…és ha Ő jelen van, akkor már mi is tudjuk, hogy mit kell tennünk. Ahogy a latin mondás is sugallja: „Credo ut agam, ago ut intellegam.” (Hiszek, hogy cselekedjem; cselekszem, hogy értsek.) Természetesen Isten segítsége abban is megnyilvánul, hogy sok-sok remek szerző ír a lapba, és hogy eddig – ha változó színvonalon is – de mindig létrejöttek a megjelenés anyagi feltételei.





– A Búvópatakba szerte a kontinensről, sőt a tengerentúlról is írnak magyarjaink. Ez a fajta globalitás mekkora erőforrás, és miért?



– Hatalmas erőforrás, mert ha a jóság, a szépség és az igazság szélesebb körben él és hat, nagyobb esély van az élet normalizálódására. Nagy szükségünk van erre, mert a „sátán” nagy erőkkel támad, és végtelenül aljasak és rafináltak az eszközei. Viszont bízhatunk ostobaságukban, mert amit cselekszenek, amiért ágálnak, az az ő vesztüket okozza.

Molnár Pál



