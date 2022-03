Életünk lehetőség, felelősség és kötelesség

Az igazság kimondásáért, illetve az igazság szellemének életben tartásáért a mindenkori írástudók a felelősek. Mert – Nagy Gáspár örökbecsű tanítását idézve – „amiről nem szabad hallgatni, arról beszélni kell". Akárcsak a hallgatásnak, ideje van a szólásnak is.

2022. március 16. 08:48

A József Attila-díjas irodalomtörténész – uni-eszterhazy.hu

Március tizenötödike alkalmából kiemelkedő színvonalú írói, rodalomtörténészi tevékenysége elismeréseként József Attila-díjban részesült: Ködöböcz Gábor irodalomtörténész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rodalomtudományi tanszék docense. Őt kérdezte a Gondola.

– Tanár úr, gratulálunk kitüntetéséhez! A szépirodalmat a mai világban számosan a süllyedő Titanicon is muzsikáló zenészek produkciójához hasonlítják. Közeledik-e mentőhajó?

– A szívből jövő gratuláció - hálás köszönet érte - jóleső érzéssel tölt el és erőt ad a folytatáshoz.

A „Titanicon tüsténkedő holt költő, állócsillagokat kémlelő fedélzeti szolgálattevő" titulus – az adott helyzetre és feladatra reflektáló mozzanatként – viszonylag gyakran megjelenik az író és költő barátaimhoz címzett leveleim végén. A körülmények komorságát csillámló játékossággal oldani igyekvő kitétel arra is utal, hogy nehéz és veszélyes időket élünk, de ha megtartjuk a hitünket, akkor a hitünk megtart minket. A valóban embert próbáló körülmények közepette jó okkal juthat eszünkbe József Attila és Kányádi Sándor egy-egy időtlen szépségű hitvallása: „E világon ha ütsz tanyát, / hétszer szűljön meg az anyád!" ( A hetedik ); „építsd föl minden éjszaka / építsd föl újra s újra / amit lerombol benned a / nappalok háborúja" ( Felemás őszi ének ). Mintha mindkét költő arra figyelmeztetne, hogy az életünk egyszerre lehetőség, felelősség és kötelesség. "Sors elől futva, mégis szembe sorssal" - írja Dsida Jenő.



– Fecseg a felszín, hallgat a mély – írta a díj névadója. Néha a hallgatáshoz is bátorság kell, ma miért kell mégis a hallgatag mélyet megszólalásra bírni?

– A Dunánál című vers hangsúlyos üzenetét magam is sokszor idézem a hallgatóim körében. Nem véletlenül, hiszen a tények erdeje és az információk özöne elrejti előlünk a lényeget. A homályban vagy takarásban lévő mélységek és összefüggések – léttörvények és létigazságok – föltárása a költészet nagy esélye és lehetősége. Olyannyira, hogy az igazság kimondásáért, illetve az igazság szellemének életben tartásáért a mindenkori írástudók a felelősek. Mert – Nagy Gáspár örökbecsű tanítását idézve – „amiről nem szabad hallgatni, arról beszélni kell". Akárcsak a hallgatásnak, ideje van a szólásnak is.

– Egerben, az Ön szűkebb hazájában annak idején legalább négy évet élt Balassi. Miért kell az ő alakját a mai egri egyetemisták elé magasítani?

– Balassi Bálintról szólván a humanitás és virtus, az emberség és vitézség teljességgel megkerülhetetlen. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ezen erényekre nemcsak a végek dicséretét tematizáló katonaköltőnek volt szüksége. Nagy László Balassi Bálint lázbeszéde című versének egyik ikonikus sora – „Pokolé a tábor, hol vitéznél több a ringyó" – is azt példázza, hogy a digitalizált kultúrában élő s az irodalmi hagyományban léptéket és mértéket kereső ember – adott esetben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatója – jól teszi, ha etalonként tekint a világirodalmi rangú költőre. Már csak azért is, mert az élethez mindenekelőtt bátorságra van szükség. Abban az értelemben is, ahogyan Ady Endre írja A tűz csiholója című versében: „Csak akkor születtek nagy dolgok, / Ha bátrak voltak, akik mertek / S ha százszor tudtak bátrak lenni, / Százszor bátrak és viharvertek. (...) Legkülömb ember, aki bátor / S csak egy külömb van, aki: bátrabb."

Molnár Pál

gondola