Gulyás Gergely: a nyugodt fejlődést kell folytatni

Az ország nyugodt fejlődését kell folytatni, és ehhez feltétlenül szükséges a béke megőrzése, s hogy "ne vegyünk részt ebben a háborúban" - fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán a Fidesz váci választási nagygyűlését megelőző sajtótájékoztatón.

2022. március 16. 20:46

Az ország nyugodt fejlődését kell folytatni, és ehhez feltétlenül szükséges a béke megőrzése, s hogy "ne vegyünk részt ebben a háborúban" - fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán a Fidesz váci választási nagygyűlését megelőző sajtótájékoztatón.

Gulyás Gergely szerint az ellenzék mindent el akar törölni, ami az elmúlt bő évtizedben létrejött, megváltoztatnák a családtámogatási rendszert, ellenzik a minimálbért, eltörölnék a rezsicsökkentést, nem támogatják az infláció ellen tett lépéseket.



Az ukrajnai háború kapcsán hangsúlyozta: Magyarországnak ahhoz kell hozzájárulnia, hogy mielőbb béke legyen, és az országnak semmiféleképpen nem szabad ebbe a háborúba belesodródnia.



A fideszes politikus úgy vélte, ha az ellenzék lenne most kormányon és kormányzati pozícióból cselekedett volna aszerint, amit mondtak, "akkor ma Magyarország is hadviselő fél lenne", katonákat, fegyvereket küldött volna az ország a háborúba.



A kormánynak az a világos álláspontja, hogy az ország nyugodt fejlődését kell folytatni, ehhez pedig szükséges a béke megőrzése, és hogy ne vegyen részt a háborúban - húzta alá.



Gulyás Gergely beszélt arról is, hogy folytatni szeretnék a polgári kormányzás programjait a családpolitikától a társadalompolitikán át a gazdaságpolitikáig.



A Vácon és térségében élőket Rétvári Bence személyében olyan ember képviseli, aki nagyon sokat tett az elmúlt években azért, hogy ez a térség fejlődjön - fogalmazott Gulyás Gergely, aki mindenkit arra biztatott, hogy szavazzon a békére és a polgári kormány folytatására, szavazzon Rétvári Bencére és a Fidesz-KDNP listájára.



Rétvári Bence, Pest megye 4-es számú egyéni választókerületének Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselőjelöltje a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a mostani választáskor nemcsak az ország előrehaladásáról, a családok jövőjéről születhet döntés, hanem olyan alapvető kérdésről is, mint a háború és béke.



Földi-Kovács Andrea újságíró, a lakossági fórum másik meghívott előadója a sajtótájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy az országgyűlési választások mellett népszavazás is lesz arról a gyermekvédelmi törvényről, amely "hosszú távon meghatározhatja hazánk sorsát és gyermekeink sorsát is".



Értékküzdelem fog eldőlni április 3-án - mondta a Védett Társadalom Alapítvány kurátora, hozzátéve, hogy a parlamenti választásokkor "sorsot, illetve jövőt választunk a gyermekeinknek, a hazánknak, a nemzetünknek, a családjainknak".

mti