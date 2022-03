Gaal Gergely: biztonságot jelent a Magyar falu program

2022. március 16. 21:12

Gaal Gergely, a Miniszterelnökség helyi szintű és hazai forrásból megvalósuló településfejlesztési programok összehangolásáért és népszerűsítéséért felelős miniszteri biztosa a Magyar falu program keretében megvalósult beruházásokról tartott fórumon beszél a nagykörűi művelődési házban 2022. március 16-án. MTI/Máthé Zoltán

Nagy szükség van a stabilitásra és a biztonságra, egy ország számára ezt - többek között - olyan programok tudják "megjeleníteni", amelyek kiszámíthatóan, hosszú távon is segítséget nyújtanak a kisközösségek számára is; a Magyar falu program ezek közé tartozik - közölte a Miniszterelnökség helyi szintű és hazai forrásból megvalósuló településfejlesztési programok összehangolásáért és népszerűsítéséért felelős miniszteri biztosa szerdán a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Nagykörűben.

Gaal Gergely a Nincs magyar jövő magyar vidék nélkül elnevezésű fórumon elmondta: a programnak köszönhetően a települések közötti együttműködés is magasabb szintre emelkedett. A megye 1-es számú választókerületében 12 település érintett a Magyar falu programban, amely országosan 2887, ötezernél kevesebb lakosú településre vonatkozik - ismertette.



Kállai Mária, Jász-Nagykun-Szolnok megye 1-es számú választókerületének fideszes képviselője, az áprilisi választáson a Fidesz-KDNP jelöltje elmondta: a programnak köszönhetően a választókerületben eddig 117 projektben mintegy kétmilliárd forintos fejlesztés valósult meg tizenkét Szolnok környéki településen.



A miniszteri biztos szólt arról, hogy szerdán Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek és Nagykörű településen tekintették meg a programban megvalósult kisléptékű beruházásokat. A Magyar falu program céljának nevezte a magyar vidék egyenrangúvá tételét az ország bármely részével, hogy "ne legyen hátrány a legkisebb településen élni sem".



Gaal Gergely elmondta: a programban 2019-ben 150 milliárd forint állt rendelkezésre, 2020-ban 210 milliárd forint, míg tavaly 270 milliárd. Idén várhatóan elérik a 300 milliárd forintot a program során megvalósuló fejlesztések - közölte.



Kiemelte: a települések ma már számolnak a Magyar falu program lehetőségeivel, ma már mernek tervezni és a jövőbe tekinteni, mert látják, hogy van esély a tervek megvalósítására. Ennek köszönhetően a települések közötti együttműködés is magasabb szintre emelkedett - hangsúlyozta.



Fontosnak nevezte, hogy április 3-a után is megmaradjanak a program nyújtotta lehetőségek. Szavai szerint ennek három feltétele van: egyrészt legyenek olyan településvezetők, akik tudják, hogy az adott településnek mire van szüksége és terveket készítenek. A másik, hogy legyenek kormányzati programok és a gazdaság ereje lehetővé tegye a támogatásokat, a harmadik pedig, hogy legyenek, akik a kistelepülések igényeit a döntéshozók irányába eljuttatják, ahogyan Kállai Mária országgyűlési képviselő is teszi.



A Magyar falu program nemcsak a falvakról, hanem az egész nemzetről szól, mert ha a falvak, kistelepülések - amelyek az ország összes településének 91 százalékát jelentik - fejlődnek, akkor az egész nemzet fejlődik - fogalmazott.



Kállai Mária szavai szerint a magyar kormány kimondta, hogy a vidék fontos, ennek érdekében számos pályázati forrás áll rendelkezésre. A Magyar falu programmal szoros kapcsolatban van a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és egyéb pályázati lehetőségek is - jegyezte meg. A Magyar falu programban Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek és Nagykörű településen eddig 680 millió forint hazai forrást használtak fel kisléptékű fejlesztésekre - jegyezte meg.



Nagykörűt erős identitással bíró, óriási adottsággal rendelkező, nagyon jó fejlődési pályán levő településnek nevezte. Kiemelt jelentőségűnek mondta az utak fejlesztését. Nagykörű ebben is élen jár - mutatott rá.



Túri Tibor (független), a mintegy 1600 lakosú Nagykörű polgármestere elmondta: 2019 óta csaknem 140 millió forintot nyertek a Magyar falu program pályázatain, például tető- és útfelújításra, játszótér létesítésére. Hozzátette: további útfejlesztésekre is pályáztak.



Kovács Péter, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok megyei igazgatója elmondta: a zrt. tavaly a megyében csaknem 50 kilométernyi szakaszon mintegy 7 milliárd forint értékű felújítást valósított meg. Idén csaknem 20 milliárd forintból mintegy 80 kilométeren várható felújítás a közútkezelő megyei úthálózatán.



Szólt arról, hogy a Magyar falu programon belül 2,6 milliárd forintból több mint 10 kilométer utat terveznek felújítani a megye 1-es számú választókerületében.

Az idén a 3224-es út öt szakaszát szeretnék felújítani négy forráscsomagból, az első szakasz felújítása már folyamatban van.

