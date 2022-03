Hazánk újabb segélyszállítmányt küld Ukrajnába

Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videóban Záhonyból, a magyar-ukrán határról jelentkezett be, ahol elmondta: most indították útnak a hatalmas magyar segélyszállítmány következő konvoját. Hozzátette: öt kamionnyi szállítmányt küldenek, élelmiszereket, iparcikkeket - gyerekeknek különösképpen -, valamint kötszereket és gyógyszereket.

Utoljára frissítve: 2022. március 18. 11:19

2022. március 18. 10:40

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő (b) és Soltész Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára (j) az Ökumenikus Segélyszervezet barabási segítőpontján 2022. március 18-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

"Azért tesszük ezt, mert nemcsak azokról kell gondoskodnunk, akik elmenekültek a háborúból, hanem azoknak is segítséget akarunk nyújtani, akik ott maradtak Kárpátalján, vagy akár a Kárpátok túlsó oldalán" - hangsúlyozta.



A miniszterelnök beszámolt arról is: látta Barabásnál a határátkelőhely munkáját, és ott is megfeszített erővel dolgoznak a rendőrök és a közigazgatási munkatársak. "Azt kell mondanom, hogy csodát tettek a magyarok" - fogalmazott.



Úgy értékelt: fantasztikus összefogást látott az elmúlt három napban. Köszönetet mondott a rendőröknek, katasztrófavédelmi szakembereknek, civil szervezeteknek és az egyházaknak, valamint külön megköszönte a munkát az önkormányzati vezetőknek és dolgozóknak, hozzátéve, hogy az "áradat" elsőként az önkormányzatokra, az ő vállukra nehezedett, illetve "zuhant" a háború kezdetekor, és ők remekül helytálltak.



Orbán Viktor közölte azt is: megerősítik ezeket az átkelési pontokat. Szerinte jó esély van arra, hogy a következő hetekben is ilyen színvonalon tudják folytatni a munkát.

Barabáson határellenőrzés

A barabási magyar-ukrán határállomáson tartott ellenőrzést Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.

A kormányfő valamint Soltész Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő meghallgatta a határrendészek jelentését a biztonsági helyzetről, az ukrajnai menekültek számáról és fogadásuk körülményeiről.

Orbán Viktor kormányfő (j3) és Soltész Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára (j) az Ökumenikus Segélyszervezet barabási segítőpontján.



Orbán Viktor a Katolikus Karitász és az Ökumenikus Segélyszervezet barabási segítőpontján is tájékozódott a menekülők ellátásáról - mondta a sajtófőnök.



