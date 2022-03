A magyar gazdaság jóval ellenállóbb, mint korábban

A magyar gazdaság ma jóval ellenállóbb a válságokkal szemben, mint 2010 előtt - közölte a pénzügyminiszter pénteken Tiszafüreden a kutyafelszereléseket gyártó K9-Sport Kft. új, ötezer négyzetméteres gyártó és logisztikai üzemének ünnepélyes átadásán.

2022. március 18. 13:24

Ujvári Imre (Fidesz-KDNP) polgármester, Varga Mihály pénzügyminiszter, Sebő Gyula, a K9-Sport Kft. tulajdonosa és F. Kovács Sándor, Jász-Nagykun-Szolnok megye 3-as számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője, az áprilisi választáson a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje (b-j) Tiszafüreden a kutyafelszereléseket gyártó társaság új, ötezer négyzetméteres üzemének átadásán 2022. március 18-án. MTI/Vajda János

A magyar gazdaság ma jóval ellenállóbb a válságokkal szemben, mint 2010 előtt - közölte a pénzügyminiszter pénteken Tiszafüreden a kutyafelszereléseket gyártó K9-Sport Kft. új, ötezer négyzetméteres gyártó és logisztikai üzemének ünnepélyes átadásán.

Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaságpolitika a válság idején is bizonyított; a kormány célja mindig is az volt, hogy a gazdaság több lábon álljon.

F. Kovács Sándor, Jász-Nagykun-Szolnok megye 3-as számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője, az áprilisi választáson a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje kiemelte: példaként szolgál a fiatalok számára is, hogy magyarok hoztak létre egy világmárkát, amellyel a magyar gazdaságot erősítik.



Sebő Gyula, a K9-Sport Kft. tulajdonosa elmondta: a Nagyvállalati beruházási támogatási programban a kormány több mint 135 millió forint vissza nem térítendő támogatással segítette a K9-Sport Kft. több mint 270 millió forintos gyártókapacitás-bővítő beruházását.

mti