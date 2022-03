Szuperállam, cenzúra a nemzetek Európája helyett

A genderideológiával vagy az LMBT mozgalom követeléseivel szembeni tiltakozás „gyűlöletbeszédként” börtönnel lesz büntethető. Egy ilyen Európa többé nem a szuverén nemzetállamok uniója lesz, hanem egy európai szuperállam.

2022. március 18. 14:01

2022 elején Franciaország vette át az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztét. Néhány hét eltelte után egy dolog biztos – Franciaország programja az ideológiai radikalizálódás, az életvédők elleni háború és a politikai ellenfelek cenzúrája.

Emmanuel Macron Franciaország elnöke, elnöki mandátumának kezdetekor beszédet mondott az Európai Parlamentben (EP). Beszédében bejelentette az „abortuszhoz való jog” és a „gyűlöletbeszéd” elleni küzdelem felvételét az EU Alapjogi Chartájába, ami a jogi cenzúra új korszakát jelenti Európában. A baloldali sajtó és a politikusok eufóriája eddig csak az EU Püspöki Közös Bizottságának gyenge tiltakozásába ütközött. Az Ordo Iurisra, európai szövetségeseinkre és a nemzetállamok bátor kormányaira hárul az a teher, hogy megvédjék Európa nemzeteit a francia elnök által meghirdetett ideológiai háborútól.

A „gyűlöletbeszéd” fogalmának homályos volta évek óta ürügyül szolgált a közösségi oldalak ideológiai cenzúrájára.

A szélsőbaloldal radikális indítványaival szembeni bármilyen kritikát „gyűlöletbeszédnek” tekintenek.

Ezért olyan veszélyes az Európai Bizottság kezdeményezése, amely ezt a kifejezést az EU egyik legfontosabb szerződésébe „európai bűncselekményként” akarja beemelni az olyan bűncselekmények mellé, mint az emberkereskedelem, a nők és gyermekek szexuális kizsákmányolása vagy az illegális fegyverkereskedelem. A további munkákról azonban a Tanácsnak egyhangú döntést kell hoznia. Éppen ezért az Ordo Iuris ügyvédei már készítik a memorandumot, amelyben felszólítják az EU államainak kormányait a projekt megvétózására.

Látva, hogy a nemzetállamok blokkolják a radikálisan ideológiai projekteket, Emmanuel Macron jogalkotási kezdeményezési jogot akar adni az EP-nek. Az Európai Parlament képviselői már többször is bebizonyították állásfoglalásaikban, hogy szívesebben foglalkoznak a genderideológiával, mint az uniós országok valós szükségleteivel. Az EP az elmúlt hónapokban törvénysértésre uszított, felszólítva a lengyel kormányt arra, hogy ne hozza nyilvánosságra az Alkotmánybíróság ítéletét, nem létező jogszabályokra hivatkozott, álhíreket ismételgetett az úgynevezett LMBT-mentes zónák állítólagos lengyelországi létezéséről, szerződéseket sértett, sőt megpróbálta ráerőltetni akaratát... az amerikai Texas államra, amelyet élesen elítélt a magzati élet védelméről szóló törvény bevezetése miatt.

Az utóbbi évek egyik legveszélyesebb ötlete az „abortuszhoz való jognak” az EU Alapjogi Chartájába való felvételére irányuló javaslat. Az abortuszhoz való jog szerződésbe foglalt elismerése precedenst teremtene. Eddig egyetlen kötelező érvényű nemzetközi jogszabály sem kényszeríti az államokat ennek legalizálására. A radikális baloldal mégis évek óta szorgalmazza az EU úttörő szerepét ebben a kérdésben. Az EP 2021 júniusában fogadta el a szélsőségesen abortuszpárti Matić-jelentést, amelyben az EP-képviselők jogtalanul megállapították, hogy az abortusz „emberi jog”, indítványozva a „kérésre történő abortuszhoz” való korlátlan hozzáférést, a lelkiismereti szabadság korlátozását és a „nemváltoztatási” beavatkozások közpénzekből történő finanszírozását az EU valamennyi államában.

Ahogyan a nairobi ENSZ-csúcstalálkozón megállítottuk a felülről erőltetett abortusz-szabályozásra vonatkozó hasonló kísérleteket, most egy olyan nem kormányzati szervezetekből, politikusokból és kormányokból álló koalíciót építünk, amely kész megállítani azt az ideológiai őrületet, amely aláássa a minden élet tiszteletére épülő európai civilizáció alapjait.

A francia elnök javaslatai egy olyan Európa vízióját tárják elénk, amelyben az EP felülírhatja a tagállamok törvényeit, és amelyben a kérésre történő ingyenes abortusz minden kormány kötelessége lesz, míg a genderideológiával vagy az LMBT mozgalom követeléseivel szembeni tiltakozás „gyűlöletbeszédként” börtönnel lesz büntethető.

Egy ilyen Európa többé nem a szuverén nemzetállamok uniója lesz, hanem egy európai szuperállam.

Fel kell használnunk minden jártasságunkat, amelyet az uniós tisztviselők már többször is megtapasztalhattak, hogy megakadályozzuk ezt a projektet. Az EP már két korábbi alkalommal is idegenkedve hivatkozott az Ordo Iurisra, mint a nemzeti szuverenitás és az élethez való jog egyik fő ügyvivőjére. Tetteinkre is felfigyeltek, és felkerültem a Politico portálon az Európa 28 legbefolyásosabb emberének listájára. Az új fenyegetésekkel szemben azonban még intenzívebben kell fellépnünk.

Az EP-képviselők minden fontos szavazás előtt megkapják az általunk készített elemzéseket, amelyekben a szuverenitás, az élethez való jog vagy a család védelme mellett érvelünk. Téziseinket nem egyszer hallhatjuk vissza közvetlenül az EP-ben. Ez volt a helyzet többek között az úgynevezett „reprodukciós és szexuális jogokról” szóló januári vita és a „nemi alapú internetes zaklatásról” szóló decemberi EP-ülés előtt is. Mostantól kezdve még több ilyen elemzésre van szükség, és a legfontosabb érveket közvetlenül az EP elé kell tárnunk. Ily módon nemcsak az uniós politikusok egy csoportját tudjuk mozgósítani, hanem a médián keresztül a tagállamok polgárait is elérhetjük.

Ezért hamarosan európai szervezetek és politikusok, valamint tudósok együttműködésében jelentést készítünk a veszélyben forgó szuverenitásról és az EU által a tagállamokkal szemben elkövetett jogsértésekről. A jelentést egy Brüsszelben, európai parlamenti képviselők és tudósok részvételével rendezett nemzetközi konferencia keretében mutatjuk be. Ez csak a kezdete az EU-tagállamok szuverenitásának védelmét szolgáló analitikai, kommunikációs és szervezési offenzívának.

Ha nem vesszük fel együtt a harcot, mint az uniós államok szuverenitásának eszméjéhez ragaszkodó európaiak az EU fokozódó föderalizálódása ellen, akkor az európai szuperállam - az abortusz ideológiai istenítésével, a radikális gender politika eszközeivel és a „gyűlöletbeszéddel” vádolt politikai ellenfelek mindenütt jelenlévő cenzúrájával - valóssággá válik. Hiszem azonban, hogy együtt szembe tudunk szállni ezekkel a fenyegetésekkel, és meg tudjuk védeni szuverenitásunkat.

Jerzy Kwa¶niewski, az Ordo Iuris elnöke

