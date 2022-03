Zrínyi a magyarság szimbolikus képviselője

Zrínyi Miklós költő, hadvezér, politikus a 17. század kiemelkedő személyisége, a magyar nyelvű hadtudomány megalapozója, alakja az önzetlen hazaszeretet jelképe - fogalmazott a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára pénteken a Somogy megyei Őrtiloson.

A Szigeti veszedelem íróját ünnepelték

Németh Szilárd az egykori Zrínyi-Újvár helyszínén felállított emlékoszlop avatásán azt mondta: Zrínyi olyan hazafi volt, aki büszke volt horvát származására is, ez az identitás pedig ma is fontos üzenetet hordoz a Kárpát-medencében élők számára.





Mint kifejtette, Zrínyi Miklós katonai pályafutásának legfontosabb célja az ország újraegyesítése, az oszmán hatalom kiűzése volt a Magyar Királyság területéről. Ennek a küzdelemnek szimbóluma volt Zrínyi-Újvár, amelyet a saját költségén és saját birtokán épített fel, az akkor török területen lévő Mura-parton 1661-ben. A vár egyszerre szolgálta a Muraköz, a szlavón vidék és Stájerország védelmét, de 1664-ben innen indította dicsőséges téli hadjáratát, amellyel számos végvárat felszabadított a törökök alól.



A vár európai történelmi szerepe vitathatatlan, holott csak három évig állt. Ez Zrínyi egyetlen magyarországi hadtörténeti emléke, amiért kiérdemelte tavaly a nemzeti emlékhellyé nyilvánítását - hangsúlyozta Németh Szilárd.



Hozzátette, hogy Zrínyi egy erős keresztény Magyarországban hitt, és "ma is ebben hiszünk". Óriási a tét, "nem az összevissza beszéd, a hamis prédikátorok és a kiszámíthatatlanság ideje" van ma, "ez a tavasz a biztonság és a stabilitás, a felelős döntések ideje", hogy eldöntsük, merre halad Magyarország - fogalmazott az államtitkár.



Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója arról szólt, hogy Zrínyi Miklós a hazáért, a török uralom alóli felszabadításért élt, amiért kész lett volna meg is halni. Zrínyi-Újvárat dicsőséges szerepe ellenére a törökök végül 1664-ben elfoglalták, a haza egyesítésére így még további 50 esztendőt kellett várni.



A főigazgató említést tett arról is, hogy jelenleg Magyarországon 21 nemzeti és 55 történelmi emlékhely van, amelyeket különleges emlékoszlopok, sztélék jelölnek. Ezek a helyek lehetőségek arra, hogy a látogatók megtapasztalják a magyar történelem kiemelkedő eseményeit.



Cseresnyés Péter, Nagykanizsa térségének fideszes országgyűlési képviselője, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára azt mondta: "bátorságról, bölcsességről, hozzáértésről, kezdeményezőkészségről, kockázatvállalásról és sikerekről" ad számot ez az emlékoszlop, arról, hogy a magyar nemzettest egyik tagja minden erőforrását a haza érdekében mozgósította.



Közölte, a magyarság több mint ezer éve két világ határán létezik, kelet és nyugat találkozásánál, s a kettős természetünk, a kultúránk, a történelmi és társadalmi fejlődésünk alatt eldőlt, hogy mi a nyugatot választjuk. A nyugat azonban a mai formájában a magyarság önrendelkezési vágyát, a nemzeti, keresztény alapokon felépített önazonosságát "nem tudja sem lenyelni, sem kiköpni" - fogalmazott.



Jelezte ugyanakkor, hogy a délszláv háború után ismét harcok dúlnak néhány száz kilométerre a határainktól, a Nyugat pedig ezzel újra olyan helyzetbe került, amelyben nem magától értetődő a biztonság és a békesség.



Szászfalvi László (KDNP), a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy tisztelet és hála nélkül nincs történelem, hagyományok, kultúrák, múlt, de mindezek nélkül nincs jelen és még inkább nincs jövő sem.



Zrínyi Miklós, a 17. század polihisztora "ma is fénylő csillaga a történelmünknek", ismét egyik kiemelkedő alakja, aki a jövő nemzedéke előtt is példakép. A magyarság "sziklaszilárd kősziklája, a keresztény Európa, a keresztény vallás bástyája", aki áldozatot hozott, szolgálta a népét, a magyarságot és a keresztény Európát - emelte ki a képviselő.



Magyar falu program a vidékfejlesztés csúcsa

Hihetetlen fejlődés tapasztalható vidéken 2010 óta, ennek a vidékfejlesztésnek a Magyar falu program a csúcsa - jelentette ki Németh Szilárd pénteken Őrtilosban.

A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a program csaknem 110 millió forintos támogatásával megvalósított közútfejlesztések átadásán arról beszélt: régebben "városi lázban" élt a társadalom, mindenki városba akart költözni, mert a falu elmaradott volt. A 2018-ban Orbán Viktor miniszterelnök által meghirdetett Magyar falu program ugyanakkor lehetővé tette, hogy a vidéken élők semmiben ne szenvedjenek hiányt.



A program támogatásaink jóvoltából a falvak elkezdtek gyarapodni, egyre többen költöztek vidékre. A gazdaságélénkítést, a közlekedési lehetőségeket egyaránt segíti Magyar falu program, de a falusi csok (családi otthonteremtési kedvezmény) révén "új életeket is hoz a faluba" - vélekedett az államtitkár.



Szászfalvi László (KDNP), a térség országgyűlési képviselője szerint a magyar vidék felkarolása, megerősítése a nemzet megerősítését is jelenti.



A politikus történelmi jelentőségűnek nevezte a Magyar falu programot, amely - mint mondta - somogyi választókörzetének 77 településéből 75-öt érint. A program indulása óta ezekre a településekre csaknem 11 milliárd forint támogatás érkezett.



A hazai forrásból származó pénzt hatékonyan használják fel az önkormányzatok, Őrtilosban nemcsak külterületi, hanem belterületi utakat tesznek rendbe, falubuszt vásárolnak, felújítják a kultúrházat, de jut pénz a falusi kisboltok támogatására is - sorolta Szászfalvi László.



Kelei Zita (független) Őrtilos polgármestere közölte: az önkormányzat mintegy 110 millió forintot nyert a lakó- és mezőgazdasági ingatlanok megközelítését szolgáló külterületi utak felújítására és útkarbantartó gépek vásárlására. A beruházás keretében csaknem öt kilométer utat tettek rendbe, amelyek vállalkozások, őstermelők és turisztikai látványosságok megközelítését segítik a nagy kiterjedésű településen.



