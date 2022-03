Karácsony Gergely lenne a főparancsnok, ha Budapestet atomtámadás érné

Egy atomtámadás esetén 220 ezer embernek van hely a budapesti metróban.

2022. március 20. 20:22

A szocializmus korszakában még nagy figyelmet fordítottak a hatóságok arra, hogy minél több ponton legyenek olyan menedékhelyek, ahol egy légicsapás vagy rakétatámadás alatt az emberek menedéket kereshetnek. Többek közt a 2-es és 3-as metrók több állomását is úgy alakították ki, hogy az ott rejtőzők akár egy atomtámadást is átvészelhessenek – olvasható a Blikk cikkében.

„A rendszer ma is él, kifogástalanul működik, bármikor éles helyzetben is bevethető. Akár 220 ezer ember védelmét is képes ellátni a 2-es és a 3-as metró alagútjaiban kialakított óvóhelyi rendszer” – idézte a Blikk Gulyás Attilát, aki hosszú éveken át vett részt a kritikus helyzetek gyakorlásában, és az ezzel összefüggő feladatok végrehajtásában.

A szakember részletezte, hogy a helyenként 40 méter mélyen fekvő szakasz a felszíntől hermetikusan elzárható, sőt egyes alagútrészek még egymástól is elkülöníthetőek.

A felszíntől való elzárást azok a többtonnás, mintegy 80 centi vastag, léglökésálló, ólommal bélelt zsilipkapuk szolgálnák, amelyek rendszerint a mozgólépcsők tetején vannak beépítve.

Karácsony Gergely lenne a legfőbb parancsnok

A metróalagutak falában fúrt, csápos kutak vannak, amelyek még ahhoz is elég vizet adnak, hogy az alagutakból nyíló mosdókat, vécéket is lehessen használni.

A legfőbb parancsnok a Fővárosi Önkormányzat Védelmi Bizottságának vezetője, vagyis maga a főpolgármester, az ő utasítására nyithatók ki például a lezárt acélzsilipek – ismertette a szakember, hozzátéve: a szellőztetés a zsilipek mellett is megoldható lenne, ugyanis nagy szellőztetőmotorokkal egy erős szűrőrendszeren keresztül be tudnák szívni a levegőt kintről. Az áramellátás érdekében pedig hatalmas hajómotorokat telepítettek a föld alá. Ezek generálják az áramot, a füst a földfelszínre jut ki kipufogórendszereken keresztül.

mandiner.hu