Történelmünk legnagyobb segítségnyújtását hajtjuk végre

Az uniós szolidaritás jegyében Magyarország a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközben biztosított hitelkeret lehívását kéri az Európai Bizottságtól - jelentette ki az igazságügyi miniszter Brüsszelben, az uniós tagországok általános uniós ügyekkel foglalkozó minisztereinek ülését követően kedden. Magyarország történelmének legnagyobb segítségnyújtását hajtja végre.

2022. március 22. 18:07

Varga Judit magyar újságíróknak nyilatkozva emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kedden levélben tájékoztatta Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét a magyar kormány döntéséről, mely szerint Magyarország kéri az Európai Bizottságtól a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközben biztosított hitelkeret lehívását.



Az igazságügyi miniszter azt mondta: az ukrajnai háború elől menekültek, a konfliktus, valamint a szankciók gazdasági hatásai súlyos terhet rónak Magyarországra. Kijelentette: nem engedhető meg, hogy a háborúnak a frontországokra gyakorolt hatásait ne vegye figyelembe az Európai Bizottság. Ezért az uniós alap forrásainak lehívását lehetővé tevő magyar program minél előbbi elfogadására van szükség - emelte ki. Szükség van továbbá az alap felhasználásának rugalmasságára is, ugyanis az uniós pénznek lehetővé kell tennie a menekültek befogadására történő felhasználását is - tette hozzá.



Varga Judit hangsúlyozta: a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy Magyarországot senki se keverhesse bele a háborúba.



"Magyarország ki fog maradni a fegyveres konfliktusból" - fogalmazott Varga Judit, és hozzátette: jogszabály biztosítja, hogy emberi élet kioltására alkalmas fegyvereket nem szállíthatnak át az ország területén Ukrajnába, az ugyanis bajt okozhat a Kárpátalján élőknek is.



Közölte: a humanitárius segítségnyújtásban a szomszédos országokhoz hasonlóan Magyarország is rendkívüli tehernek van kitéve, történelmének legnagyobb segítségnyújtását hajtja végre. Az erőfeszítéseket a nemzetközi közösség elismeri, ennek a következő lépése az lenne, ha felfüggesztik azokat az ideológiai vitákat, amelyek miatt visszatartják a helyreállítási alap pénzeit - hangsúlyozta.



A miniszter kiemelte: a baloldal folyamatosan támadja azokat a törekvéseket, amelyek a béke minél előbbi helyreállítását célozzák. A baloldal felelőtlenül megakadályozná a gázellátást biztosító szállítást, továbbá olyan szankciókat és intézkedéséket támogatna, amelyek terheket rónának a magyar családokra.

Ez elfogadhatatlan, ez nem áll Magyarország érdekében - mondta.



Magyarország nem fogja megengedni, hogy a magyar háztartásokkal fizettessék meg a háború árát - tette hozzá Varga Judit.

