Márki-Zay Péter zavaros múltja

A baloldal kormányfő-jelöltje nem tünteti fel kanadai állampolgárságát a kampányhonlapjukon, de egész kinti tartózkodása is tele van kérdőjelekkel. Ennél csak mindennapi eszmefuttatásai zavarosabbak, egyszerre állít valamit és annak ellenkezőjét, sikertelenségükért viszont másokat okol, tegnap megfenyegette az ellenzéken belüli „korrupt árulókat”.

Márki-Zay kanadai tartózkodásának ellentmondásairól írt tegnap a Kontra.hu. Felidézték, hogy a PestiSrácok hívta fel a figyelmet tavaly novemberben: Márki-Zay Péter és családja 2007 novemberében megkapta a kanadai állampolgárságot. Ezután beszélt a politikus a 24.hu-nak arról, hogy „főleg a gyerekek miatt” csinálták, úgy gondolták, „ez számos lehetőséget nyithat ki később”. Közölte továbbá, hogy kanadai útlevele is van. Persze a kanadai állampolgárság tényét azóta sem hangoztatja, és bár a Wikipédiára már felkerült, az ellenzéki összefogás honlapján található életrajzban máig nem szerepel, ellentétben például olyan információkkal, mint hogy magázza a szüleit…

Márki-Zay Péter és családtagjai kizárólag úgy utazhattak 2004-ben Kanadába, hogy rendelkeztek érvényes vízummal – mutatott rá a Kontra. Kanadai vízumot magyar állampolgár úgy szerezhetett akkoriban, hogy bizonyította, lakással és munkahellyel rendelkezik Magyarországon, Kanada területére pedig látogatóként, turistaként, diákként vagy munkavállalóként érkezik. Mivel Márki-Zay itthon 1996 és 2004 között a Démásznál, majd a Kontavill-Legrandnál dolgozott, feltételezések szerint az Électricité de France és/vagy a Legrand (esetleg közösen megbízott szervezet) köthetett szerződést Márki-Zay Péterrel 2004-ben, így valamelyik francia energiacéget képviselhette Kanadában.

Ugyanakkor Márki-Zay saját bevallása szerint Kanadába költözésük után kezdetben mindenféle munkát elvállalt, például öt hétig telefonszolgáltatásokkal házaló ügynök is volt. Hivatalos önéletrajza alapján 2004 és 2006 között a torontói CARQUEST Canada Ltd. autóalkatrész-kereskedelemmel foglalkozó vállalat marketingrészlegén dolgozott, majd két és fél év után az Egyesült Államokba települtek át, az Indiana állambeli New Castle-ba, 2006 és 2009 között a CARQUEST amerikai fiókjánál volt termékmenedzser.

A Márki-Zay család amerikai egyenpólóban Fotó: Márki-Zay Péter Facebook-oldal

Márki-Zay már a megérkezésekor „elfogadott bevándorló” lehetett, hogy három év eltelte után megkaphassa a kanadai állampolgárságot, abban az időben, amikor kifejezetten korlátozták a magyarok letelepedését – hangsúlyozza a portál. Hazaérkezése után Márki-Zay az EDF–Démásznál helyezkedett el Szegeden, 2016 áprilisától 2017 decemberéig pedig a Legrand Hungary Zrt. marketing- és belföldi logisztikai vezetője volt. Tehát francia energetikai cégeknél folytatta karrierjét a magánszférában, ugyanott, ahol félbehagyta néhány évvel korábban.

A baloldali kormányfőjelölt múltjánál csak eszmefuttatásai zavarosabbak, tegnap például a Jelen című baloldali portálnak fejtette ki hazugságokkal és csúsztatásokkal teli, önellentmondásos gondolatait. Ismét azt állította, hogy „Orbán fegyvereket szállít Ukrajnának”, illetve kijelentette, „Orbán segíti a menekülteket, hirtelen elfelejtette nyolc év gyűlöletkampányát, mi is segítenénk a menekülteket”. Ezúttal is teljességgel figyelmen kívül hagyta az óriási, döntő különbséget: hazánk Ukrajnával határos, az első biztonságos ország a menekülők számára, nem pedig több ezer kilométerrel és sok államhatárral arrébb fekvő terület.

Közölte továbbá: „ugyanazt csinálnám miniszterelnökként, mint Orbán Viktor, csak én nem hazudoznék róla” – miközben a kormány legtöbb intézkedését határozottan bírálja, tehát megszüntetné, nem beszélve háborús kommunikációjáról, amelynek lényege, hogy készséggel küldene fegyvereket, sőt katonákat is a NATO kérésére – egy nem NATO-tag ország háborújába. Márki-Zay tagadta azt is, hogy bejelentette a pártalapítást, majd rögtön megcáfolta magát, mondván, a választások után alapítják meg az új pártot. Emellett megfenyegette az ellenzéken belüli „korrupt árulókat”.