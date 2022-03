Brüsszelben kell helytállni a magyar érdekekért

A háborús veszély nem csökkenti, hanem növeli, sőt az egekbe emeli a választás tétjét– írta közösségi oldalán megjelent posztban Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő a március 15-én a Kossuth téren elmondott ünnepi beszédéből is visszaidézett néhány gondolatot.

Feltette továbbá a kérdést: békepárti jobboldal vagy háborús baloldal? Építkezés vagy rombolás? Előre vagy hátra? Mi azt mondjuk, őrizzük meg Magyarország békéjét és biztonságát.

Orbán Viktor kiemelte, hogy aki a békére és a biztonságra szavaz, az a Fideszre szavaz.

Keresztény szívvel kell éreznünk, és magyar fejjel kell gondolkodnunk– tette hozzá.

Most mindenki láthatja a különbséget a szomszédból, harcok elől, összekapkodott csomagokkal és gyerekkel menekülő, rémült nők és a több ezer kilométerről érkező, határunkat megostromló migránsok között – írta közösségi oldalán megjelent értekezésében Orbán Viktor miniszterelnök.

Magyarország segít a menekülteknek, de továbbra is elutasítja a migrációt.

Mi sem tudjuk, mi lesz a háború vége. Nem tudjuk, mit hoz a jövő. Minden eshetőségre készen kell állni. Olyan kormány kell, amelyet nem érhet meglepetés, és amelyik nem most merészkedik ki először a nyílt vízre. Ez most nem az amatőrök órája, ez most nem a dilettánsok ideje. Mi nem vagyunk kezdők, és éppen elégszer láttunk már karón varjút.– tette hozzá a kormányfő.

Ráadásul sokan vagyunk, erősek vagyunk és egységesek vagyunk. Egységesek vagyunk, és ezért meg fogjuk nyerni a népszavazást is, amellyel a nyugati világon végigsöprő genderőrületet megállítjuk Magyarország határainál. A családjainkat és a gyerekeinket meg fogjuk védeni!

Az apa férfi, az anya nő, a gyerekeinket pedig hagyják békén!