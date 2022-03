Szanyi finoman elküldte

2022. március 24. 00:54

A DK-s Oláh Lajos által közölt gyanús választási ívek miatt szólalt meg Szanyi Tibor mozgalma.

„Az Igen Szolidaritás nem állított jelöltet dr. Oláh Lajos körzetében, a Budapest 5. körzetben, ezért az ajánlásainkat nem ellenőrizte senki. Dr. Oláh Lajos tehát egy utolsó hazug tróger, politikai kalandor, felelőtlen fideszbérenc szarházi.

Az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom elnöksége és tagsága egyhangúlag, ukrán katonanyelven szólva üzeni dr. Oláh Lajosnak: Menj a faszba, kedves Dr. Oláh Lajos!” – így reagált a Szanyi Tibor-féle ISZOMM mozgalom, miután a DK-s Oláh Lajos a héten gyanús választási ívekről közölt beszámolót.

A beszámoló szerint Rácz Szilárd lett volna a Budapest 5-ös választókerületében a Munkáspárt–ISZOMM-összefogás jelöltje, de csak 208-an írtak neki alá. Ebből 127 fő a fideszes jelölt, Kovács Balázs Norbert ajánlóívein is szerepel. Oláhék a Gődény György vezette Normális Élet Pártja által leadott íveket is megnézték, ezeken pedig több elhunyt személy adatát is megtalálták.

