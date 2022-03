Orbán: Magyarországra továbbra is érkezik gáz és olaj

Orbán Viktor miniszterelnök elutasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek az Európai Tanácsban Magyarországgal szemben megfogalmazott követeléseit. Magyarországra továbbra is érkezik gáz és olaj.

2022. március 25. 08:28

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek kétnapos csúcstalálkozóján Brüsszelben 2022. március 24-én. MTI/Fischer Zoltán

Brüsszelben sikerült érvényt szerezni a józan észnek, Magyarországra továbbra is érkezik gáz és olaj - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán pénteken közzétett videóban.

A kormányfő kifejtette: Brüsszelben éjjel a NATO-csúcs után az európai uniós miniszterelnökök tanácskozásával folytatták a munkát, az "ukrán-orosz háború volt a téma itt is".



Közölte: néhány ország megint felvetette, hogy a szankciókat ki kell terjeszteni az energiára, szénre, gázra, olajra, "sőt maga az ukrán elnök, aki videókapcsolaton keresztül vett részt a megbeszélésen, is ezt kérte tőlünk".



Hangsúlyozta: "mi ezt megfontoltuk, majd elutasítottuk", tekintettel arra, hogy Magyarországra a gáz 85 százaléka Oroszországból érkezik, az olajnak pedig több mint 60 százaléka. Egy szankció azt jelentené, hogy "a magyar gazdaság pillanatok alatt lelassul, majd megáll" - magyarázta.



A miniszterelnök kiemelte: "ez elfogadhatatlan, ez ellentétes a magyarok érdekével", sőt azt jelentené, hogy valójában velük fizettetik meg a háború árát. "Szerencsére nem csak mi vagyunk ebben a cipőben, néhány más ország hasonlóképpen érvelt, így sikerült érvényt szerezni a józan észnek, és Magyarországra továbbra is érkezik majd gáz és olaj" - jelentette ki.



Orbán Viktor kitért rá: péntek reggel a munkát folytatják, az extra magasra felszökött energiaárak kérdését tárgyalják meg, és megvitatják, mit kell tenni Brüsszelben annak érdekében, hogy az energia ára csökkenjen.



Orbán Viktor elutasította az ukrán elnök követeléseit

Orbán Viktor miniszterelnök elutasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek az Európai Tanácsban Magyarországgal szemben megfogalmazott követeléseit, mert azok ellentétesek hazánk érdekeivel - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője pénteken.

Elmondta: Ukrajna elnöke két dolgot kért Magyarországtól, illetve Orbán Viktor miniszterelnöktől. Az első, hogy szavazza meg a szankciók kiterjesztését az energiaszektorra, és hazánk ne vásároljon gázt és kőolajat Oroszországtól. A második kérése pedig az volt, hogy Magyarország engedjen át fegyverszállítmányokat és küldjön fegyvereket Ukrajnába.



Havasi Bertalan közölte: Orbán Viktor mindkét kérést elutasította, mert azok ellentétesek Magyarország érdekeivel. Magyarország ki akar maradni ebből a háborúból, ezért nem enged át fegyverszállítmányokat, és nem küld fegyvereket Ukrajnába. Ugyanakkor minden eszközzel segíti a háború elől menekülőket, és humanitárius segítséget nyújt nekik - húzta alá a sajtófőnök.

Ismertetése szerint csütörtökig már félmillió ukrajnai menekült érkezett Magyarországra, és hazánk 2 milliárd forintnyi segélyt juttatott el Ukrajnába.



A kőolaj- és a gázcsap elzárása egyet jelentene azzal, hogy a magyar családok fizessék meg a háború árát.ű

A magyar háztartások 85 százalékát gázzal fűtik.

És a magyar kőolajimport 64 százaléka is Oroszországból érkezik - emlékeztetett a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.

Kiemelve: a kőolaj-finomítókat csak három-négy év előkészítés után lehet átállítani máshonnan beszerzett kőolaj feldolgozására.

A jelenleg felhasznált orosz földgázmennyiség pedig fizikailag sem szerezhető be másik forrásból.



Havasi Bertalan megismételte a kormányzati álláspontot, mely szerint Magyarország nem engedheti meg, hogy a háború árát a magyar családokkal fizettessék meg.

Ezért minden európai fórumon ahogy eddig, a jövőben is ellenezni fogjuk a szankciók kiterjesztését az orosz energiahordozókra - mondta.

Menczer: a miniszterelnök az ország érdekeit tartja szem előtt

Orbán Viktor miniszterelnök Magyarország érdekeit tartja szem előtt, amikor arról beszél, hogy ki kell maradnunk a háborúból, és nem engedi, hogy a háború árát a magyar emberekkel fizettessék meg - húzta alá a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára péntek reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Menczer Tamás megerősítette a magyar álláspontot: "mi ki akarunk maradni ebből a háborúból, nem akarunk belesodródni, éppen ezért nem szállítunk fegyvereket és nem küldünk katonákat sem a háborús konfliktusba".



Az államtitkár elmondta, hogy a magyar miniszterelnök és a külügyminiszter nagy sikert ért el a csütörtöki NATO-csúcson, ugyanis a szövetség álláspontja "teljesen egybevág" a magyar állásponttal, a NATO világossá tette, hogy nem hadviselő fél a háborúban, és nem is kíván az lenni.



Közlése szerint az is elhangzott a NATO-csúcson: mindent meg kell tenni, hogy a háború ne terjedjen túl Ukrajna határain, ezért elvetették a légtérzár ötletét.



"Hiszen a légtérzár - magyarra fordítva - légi háborút jelentene a NATO és Oroszország között, amit mindenképpen el kell kerülni, különös tekintettel arra, hogy egy háborús konfliktus a NATO és Oroszország között egyenlő lenne a harmadik világháborúval" - fogalmazott Menczer Tamás.



Közölte azt is, ma Európában a gázfelhasználás mintegy 50 százalékát biztosítják orosz forrásból, Magyarországon ez az arány 85 százalék, és a magyar családok 90 százaléka gázzal fűt.



"Ha szankcionálnák az energetikai szektort és nem tudnánk nyersanyagot, gázt és olajat beszerezni Oroszországból, akkor az elképesztő rezsiár-emelkedéshez vezetne" - jelezte az államtitkár.

Menczer Tamás arról is beszélt, hogy Magyarország elvégezte a házi feladatát, Szlovénia kivételével az összes szomszédos országból tudunk gázt vásárolni, de az orosz gáz jelenleg nem kiváltható.



Kérdésre elmondta azt is, a NATO egy zászlóaljnyi, néhány száz főnyi katonát állomásoztat majd Magyarországon, a Dunántúlon, ahol "gyakorlatoznak" és kiképzési munkákban vesznek részt; a keleti határt továbbra is a Magyar Honvédség biztosítja.



Menczer Tamás az M1 aktuális csatornán elmondta azt is, vannak olyan uniós források, amelyek ugyan Magyarországnak járnak, de ezeket Brüsszelben visszatartották politikai okok, elsősorban a gyermekvédelmi törvény miatt. "Annak örülünk, hogy most 300 millió eurót felszabadítanak, és ezt fel tudjuk használni (...), várjuk a további forrásokat is, hiszen ez nem a teljes összeg" - mondta az államtitkár.



