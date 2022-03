Rétvári: Európa jövője a családokban rejlik

Európa jövője az európai családokban rejlik, ha az Európai Unió tiszteli ezeket a közösségeket és igyekszik a családok elől lebontani a gátakat, akkor a kontinens jövőjét szolgálja - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára pénteken Budapesten.

2022. március 25. 15:26

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára köszöntőt mond A szoptatás és anyatejadás erősítése Európa jövőjéért című nemzetközi műhelykonferencián Budapesten, a Párbeszéd Házában 2022. március 25-én. A tanácskozást a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége szervezte. MTI/Balogh Zoltán

Európa jövője az európai családokban rejlik, ha az Európai Unió tiszteli ezeket a közösségeket és igyekszik a családok elől lebontani a gátakat, akkor a kontinens jövőjét szolgálja - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára pénteken Budapesten.

Rétvári Bence A szoptatás és anyatejadás erősítése Európa jövőjéért című nemzetközi konferencián kijelentette: nem lehet jobban szolgálni Európa jövőjét, mint az európai családok igényének támogatásával, és amely ország nem ezt teszi, az tévúton jár.



Tisztelni, szolgálni és támogatni kell ezeket az évezredek óta kialakult közösségeket - hangoztatta az államtitkár.



Rétvári Bence szerint annak, amit a védőnők Magyarországon a magyar családokért tesznek, csodájára járnak mindenhol a világon.



Az államtitkár elmondta, a kormány igyekezett megerősíteni a védőnői rendszert, hiszen az egészségügyi szakdolgozói béremelésekkel párhuzamosan emelkedtek a védőnői bérek is, 10 milliárd forintból családbarát szülészeteket alakítottak ki, ami az infrastruktúrán túl új módszertanok bevezetését is jelentette.



Hozzátette: Európában Magyarország fordítja a legtöbbet családtámogatásra. Mint mondta, máshol is elköltik ezeket a forrásokat, azonban ott ezt bevándorlásra fordítják, míg a magyar kormány a családok megerősítésére.



Rétvári Bence kitért arra, a védőnők sokat tettek azért, hogy emelkedjen az anyatejjel táplált csecsemők aránya. Ennek látható eredményei is vannak - tette hozzá, az adatok szerint nőtt a hat hónapos korig kizárólag anyatejet kapó gyerekek száma.



Az államtitkár megköszönte a védőnők munkáját, akik - mint mondta - egyre bővebb körben vállalnak feladatokat, és kiemelt támogatást nyújtottak a családoknak a koronavírus-járvány ideje alatt is.



Beneda Attila, a Miniszterelnökség családpolitikáért felelős helyettes államtitkára azt mondta, a kormány nemzetstratégiai intézkedésként tekint a családok támogatására, a vágyott gyerekek megszületéséért hozott intézkedésekre. Hozzátette: a kormány elmúlt tizenkét éves komplex, célzott és rugalmas családpolitikájának a gyermekek a legfontosabb szereplői.



A kormány igyekszik a jogalkotással is segíteni a családokat; a családbarát kórházak, szülészetek kialakításával és a civil szervezetek bevonásával próbálnak megfelelő körülményeket teremteni a "jó szülésélményhez", támogatást nyújtani a szoptatás elkezdéséhez - mondta.



Beneda Attila szerint a magyar védőnői rendszer különleges, amelyre támaszkodni lehet és kell. Mint mondta, szükség volna egy anyatejbankra Magyarországon, és reményét fejezte ki, hogy a közeljövőben mód lesz ennek kialakítására.



Gárdos László, a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság elnöke arról beszélt, hogy az anyatejes táplálás mindig is fontos volt, Magyarország mindig is élen járt a természetes táplálás erősítésében, és fontosak az ezt a szemléletet erősítő szakmai és civil szervezetek.



Márton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke szerint a nők a szoptatás területén is kihívások elé vannak állítva, a szoptatás szépsége és természetessége ellenére vannak nehézségei és árnyoldalai is a folyamatnak, ami sok édesanyát elbizonytalanít.



Beszélni kell ezekről a problémákról, hiszen a szoptatás nemcsak a csecsemő táplálásáról szól, hanem erősíti az anya és a gyermek egészségét, segíti a kötődés kialakulását, meghatározó élmény mind a csecsemő, mind az anya számára - fogalmazott.



Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke arról beszélt, hogy a szoptatás időszakának mind a lelki, mind a testi egészség szempontjából meghatározó jelentősége van, de ennek a kapcsolatnak hatása van a család, a közösségek, a társadalom egészére is, ezért kiemelkedően jelentősek azok a kormányzati intézkedések, amelyek a családbarát szemléletet helyezték előtérbe.



A szakember beszélt arról is, hogy az Ukrajnából menekült családok védőnői támogatását egy hétvége alatt szervezték meg, és az elmúlt hetekben a menekülők közül már tízezren kaptak védőnői ellátást Magyarországon

mti