A haza szolgálata az örök küldetésünk

Ahogyan Rákóczi számára, úgy számunkra is a haza szolgálata az örök küldetésünk - jelentette ki az igazságügyi miniszter pénteken a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vaján, a II. Rákóczi Ferenc születésének 346. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.

2022. március 25. 17:13

Varga Judit igazságügyi miniszter beszédet mond a II. Rákóczi Ferenc születésének 346. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Vay Ádám Muzeális Gyűjteményének udvarán Vaján 2022. március 25-én. MTI/Czeglédi Zsolt

Ahogyan Rákóczi számára, úgy számunkra is a haza szolgálata az örök küldetésünk - jelentette ki az igazságügyi miniszter pénteken a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vaján, a II. Rákóczi Ferenc születésének 346. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.

Varga Judit a Magyar Nemzeti Múzeum Vay Ádám Muzeális Gyűjteményének udvarán elmondott beszédében hangsúlyozta, emlékeznünk kell a fejedelem tetteire, amelyeket - mint ahogyan szállóigévé jelmondata tanúsítja - "Istennel a hazáért és a szabadságért" vívott.



"Együtt, a közösség erejével legyőzhetjük a veszedelmeket és megőrizhetjük Magyarország békéjét" - fogalmazott a tárcavezető.



Hozzátette, tudta ezt akkoriban Rákóczi és "tudjuk ezt mi is", ezért most nekünk meg kell óvni gyermekeinket, megőrizni Magyarország békéjét és megvédeni az elmúlt tizenkét év eredményét.



A miniszter kifejtette, a magyaroknak nemcsak saját magunkról tanít sokat a történelem, hanem arról is, hogy az élet kihívásaira itt, Közép-Európában milyen válaszokat kell adnunk. II. Rákóczi Ferenc életét, alakjának a magyar történelemre gyakorolt jelentőségét hangsúlyozva a miniszter elmondta, a magyarság megmaradásának bizonytalan idejében a fejedelem felismerte, nem engedhető meg a magyar akarat végleges elvesztése, nem hagyhatta a magyar szó feledésbe merülését, és azt is tudta, hogy a magyar nép békéjét erővel és egységgel lehet kivívni.



Rákóczi példájából is megtanultuk, nem magától értetődő a magyar nemzet egysége és szabadsága, a magyar hon békéje: egy olyan térségben élünk Közép-Európában, ahol magunknak kellett mindig kivívnunk szabadságunkat és a békénket - emlékeztetett Varga Judit, megjegyezve, ez a tapasztalat örökre a magyarok emlékezetébe vésődött és alkotmányos önazonosságunk részévé vált.



Közölte, őseink az ország szabadságának, békéjének és biztonságának megőrzését hagyták küldetésként örökül a jövő magyarjai számára, nekünk, a 21. század magyarjainak pedig fel kell nőnünk ehhez a feladathoz.



"Nem engedhetjük, hogy felelőtlen nyilatkozatok háborúba sodorják az országot, hiszen a könnyelmű szavak és a rutin nélküli cselekvés veszélyt jelentenek a magyarság számára" - hangoztatta az igazságügyi miniszter, hozzátéve, aki nem a biztonságot és a békét helyezi előtérbe, "az nem a magyar nemzet érdekét szolgálja".



Szavai szerint aki fegyvereket akar küldeni a háborúba, annak csak a saját politikai haszonszerzése számít, a magyar katonákat idegen háborúba küldők pedig biztosan nem a saját hazájukat szeretik és annak biztonságát tartják a legfontosabbnak.



"Ezek nagyravágyó politikai kalandor dolgok és talán külföldről irányított cselekedetek" - vélekedett.



Rögzítette, Magyarország nem "főnyereménye" szeretne lenni a nemzetközi közösségnek és Brüsszelnek, mi "egyenrangú tárgyalópartnerek szeretnénk lenni és azok is vagyunk", nemzeti érdekeink pedig tiszteletet parancsolnak mások szemében is.



Hangsúlyozta, a magyarok ragaszkodnak gyermekeik védelméhez, hiszen ők fennmaradásuk zálogai egy olyan korban, "ahol a liberális progresszió fontosabbnak tartja bizonyos szexuális lobbiérdekeket, mint a gyermekek védelmét".



Varga Judit a jövő vasárnap tartandó országgyűlési választásokra kitérve azt mondta, el kell menni szavazni április 3-án és négy határozott nemmel kell megvédeni gyermekeinket is.



"Arról döntünk, előre menjünk vagy hátra, előre a szabadságba, vagy hátra az önfeladásba" - emelte ki a választás tétjét a miniszter. Varga Judit felhívta a figyelmet, 2010 óta a kormány mindent megtett azért, hogy "a magyar név megint szép legyen és méltó régi nagy híréhez", a baloldal viszont - szándékosan vagy tudatlanul - mindent megtesz, hogy veszélybe sodorja az elmúlt tizenkét év közös munkájának eredményeit.



Ez a baloldal tette tönkre az országot kormányzásuk idején is és hozta a magyar emberekre a pénzügyi válságot, a drákói megszorításokat és hívta ide segítségül IMF-et és ugyanez térne vissza, hogy eltörölje a munka és a család becsületet, megszüntesse a rezsicsökkentést, elzárja a gázcsapokat és felemelje az energiaárakat - sorolta Varga Judit, hozzátéve, nem szabad, hogy ez a múlt visszatérjen Magyarországra.



L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója történelmi visszatekintésében felidézte, a magyarok legnagyobb szabadságküzdelmei sorra veszteséggel zárultak, de "mégis itt vagyunk és mégis egy erős és büszke nemzet tagjai vagyunk".



Rákóczi sorsában, személyes történeteiben és kudarcaiban ott van a magyar nemzet valamennyi bukása és kudarca, de egyben történelmük felemelő szépségei is - hangoztatta a főigazgató.



Az ünnepséget követően a jelenlévők az emlékezés koszorúit helyezték el II. Rákóczi Ferenc mellszobra előtt.

mti