EU-csúcs: A kormány a magyar érdekeket képviselte

Ezen a héten NATO- és uniós csúcstalálkozókat rendeztek Brüsszelben. A találkozók fő témája az orosz-ukrán háborús konfliktus volt. Olyan javaslatok kerültek napirendre, amelyekkel szemben meg kellett védeni Magyarország érdekeit – jelentette a Gondolának a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

2022. március 25. 22:45

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Emmanuel Macron francia elnök (k) az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek kétnapos csúcstalálkozóján Brüsszelben 2022. március 25-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Videókapcsolaton keresztül az ukrán elnök is részt vett a csúcstalálkozókon, és külön szólt a magyar delegációhoz. Volodimir Zelenszkij követelte az energetikai szankciók bevezetését, és arra is kérte Magyarországot, hogy küldjön fegyvereket Ukrajnába.

Orbán Viktor miniszterelnök ezeket a kéréseket elutasította.

Megértjük, hogy az ukrán államfő az ukrán érdekeket képviseli, de másoknak is meg kell értenie, hogy mi a magyar érdekeket képviseljük.

Hiába vannak olyan külföldi és hazai szereplők, akik ezt követelik, mi nem akarunk belesodródni ebbe a háborúba.

A NATO-tárgyalásokon a miniszterelnök egyértelművé tette, hogy Magyarország nem küld katonákat Ukrajnába.

A csúcstalálkozón elfogadták azt is, hogy fegyvereket sem küldünk, és nem is engedünk át fegyverszállítmányokat. Ezt azért tudtuk elfogadtatni, mert a legfontosabb közös NATO-cél továbbra is az, hogy a háború semmiképpen ne lépje túl Ukrajna határait.

Az ukrán elnökön kívül más országok is javasolták, hogy az Oroszországot érintő szankciók terjedjenek ki az energiaszektorra is.

Ez ellentétes Magyarország érdekeivel, különös tekintettel arra, hogy a hazai háztartások 85 százalékát gázzal fűtik, és kőolajimportunk 64 százaléka is Oroszországból érkezik.

Ezért ezt a javaslatot – néhány másik országgal együtt – elutasítottuk, így hazánkba továbbra is érkezik majd gáz és olaj.

A legfontosabb célunk továbbra is az, hogy megőrizzük Magyarország békéjét és biztonságát. Elítéljük az orosz katonai beavatkozást, aggódunk Ukrajna területi épségéért, segítséget nyújtunk a bajbajutottaknak, de nem engedhetjük meg, hogy a háború árát a magyar családokkal fizettessék meg – rögzítette a Gondolához eljuttatott tájékoztatójában a Kormányzati Tájékoztatási Központ

