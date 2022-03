Orbán: most tapasztalat és nyugalom kell

Ez most egy más időszak, most nyugalom, tapasztalat és megfontoltság kell, ezen "nemcsak a békénk és a biztonságunk múlik", hanem a jövőbeli tervezés is - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Zalaegerszegen a ZalaZONE Járműipari Tesztpálya átadásán.

2022. március 26. 17:41