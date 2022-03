Mi fáj, gyere mesélj

2022. március 27. 00:54

Orbán Viktor Facebook-oldala

„Új mélységeket tárt fel előttem a miniszterelnök oldalára kitett közös fotó Schwarzeneggerrel. Pontosabban a hozzá csatolt szöveg: »Egyszer megkérdeztem Schwarzeneggert, hány fekvőtámaszt csinál egy nap. Azt mondta, csak onnan számolom, amikor már fáj. Így vagyunk ezzel mi is a kampányban. Ilyenkor a fájdalom a barátunk, ilyenkor kell rátenni még egy lapáttal. Kérlek benneteket, tegyetek rá még egy lapáttal!«

Miniszterelnök úrnak jelentem, nekem már fáj. Először akkor nyilalt bele valami itt hátul a kisagyamba, amikor bedobták ezt a különösen bárgyú paradicsomos rigmust. Akkor jöttem rá, mégis van valami abban, hogy a hülyeség fáj. A másoké is. Pedig nem vagyok az ilyesmire túlságosan kényes. A látogatását Márika néninél, sőt, azelőtt a Helló, Röfis vizitet is még elég jól bírtam, mi több, az ön ünnepi beszédeit is viszonylag fájdalommentesen vészeltem át. Németh Szilárdot, Menczer Tamást és Kósa Lajost is tűrtem, pedig ők feszegették a határokat, pontosabban majdnem átlépték a fájdalomküszöbömet.

De amikor kb. három méterenként találkoztam a blődli plakátjaikkal, a nyilalás állandó, tompa sajgássá változott. A rajtuk lévő hazugságokat már megszoktam, viszont a színvonallal való szembesülés keszonbetegsége, hát az a fülzúgás mellett, szúró fájdalmat idéz elő itt, a bal halántékomon.”

Lendvai Ildikó: Miniszterelnök úr, önnek hol fáj?

hirklikk.hu