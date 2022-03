Külföldről finanszírozott kampány?

Miközben Márki-Zay Péter lépten-nyomon fideszes korrupciót emleget és átláthatóságot ígér, elképzelhető, hogy Bajnaiék magyar választói adatokkal trükköző cége állja a kampánycech egy részét.

2022. március 28. 10:38

Akár a tiltott kampányfinanszírozás gyanúját is felvetheti, hogy nemrég Bajnai Gordon és volt titkosszolgálati minisztere, Ficsor Ádám adathalász cége állta Márki-Zay Péter és csapata számláját egy vecsési étteremben – írta az Index. Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt korábban elismerte, valóban dolgozik kampányán az amerikai hátterű cégcsoport, amely külföldön kezeli a magyar választói adatokat, de anyagi támogatásról eddig nem volt szó.

Most azonban kiderült, hogy március 17-i vecsési fóruma után Márki-Zay Péter és kampánycsapata beült a helyi étterembe, ahol jelezték, hogy később, utalással szeretnék kifizetni a fogyasztásukat, a számlát pedig a DatAdat Professional Kft.-nek a nevére állíttatták ki.

Az Index feltette a kérdést Márki-Zay kampánycsapatának, miért Bajnaiék cége állta a vecsési számlát, illetve milyen egyéb költségeit fizetik még a kampány során, továbbá nyilvánosságra hozzák-e, és ha igen, mikor, pontosan milyen munkákat és mennyiért végzett el a DatAdat a baloldal kormányfőjelöltjének. Válasz nem érkezett, reagált viszont Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője, aki szerint felvetődik a külföldi beavatkozás, valamint a tiltott párt- és kampányfinanszírozás is. „A magyar gazdaságot Gyurcsánnyal együtt tönkretevő korábbi miniszterelnök és külföldi társai jól láthatóan bele akarnak avatkozni a magyar választásokba” – mutatott rá Nacsa.

Hozzáfűzte, „Márki-Zay az átláthatóság bajnokaként tünteti föl magát, ezért az a minimum, hogy válaszol a magyar állampolgároknak a feltett kérdésekre: mennyi pénzt kapott külföldi forrásokból a kampányára? Mi mást fizetett még a cég? Miről egyeztetett Bajnai Gordonnal, miket vár el tőle Bajnai?” – sorolta. A jelek szerint nem „csak” pénzzel támogatják a baloldali kampányt külföldről, hanem önkéntesekkel is.

Az utóbbi hetek ellenzéki demonstrációin sem volt ritka az angol szó (az ukrán sem – a szerk.), de Márki-Zay szombati, jászberényi fórumán egy magyarul nem beszélő, és láthatóan nem is értő nő vette ki a táblát egy ellentüntető kezéből. Miután megszerezte a transzparenst a katonák és fegyverek Ukrajnába küldése ellen tiltakozó bácsitól, nem volt hajlandó visszaadni neki – a „nem, köszönöm”-ön kívül csak angol szavakat használt –, végül rátérdelt a táblára, míg oda nem ért egy másik önkéntes, aki eltépte a papírt. Az idős férfit fellökték, majd azt kiabálták: „földet rá!” Eközben a színpadon Péterfi Judit „értékgazdag koalíciót”, Márki-Zay „példamutató szeretetországot” emlegetett…

A háború kapcsán is folytatja zavaros kommunikációját Márki-Zay, tegnap Facebook-oldalán azt írta, „Iványi Gábor barátom pontosan fogalmazott, miniszterelnökünk egyszerre orosz agitátor és gatyás béke­galamb”. Továbbra is elítéli tehát a baloldal a kormány biztonságra törekvő magatartását, emlékezetes: pénteken Márki-Zay szégyenletesnek nevezte, hogy nem teszünk eleget az ukrán elnök követelésének. Korábban, a baloldal március 15-i rendezvényén egyébként épp Iványi minősítette szégyennek, hogy nem segítjük minden eszközzel Ukrajnát. Nádudvari fórumán a baloldal kormányfőjelöltje azt fejtegette: természetesen mindig az embereknek kell megfizetni a háború árát, „nem pedig az állatoknak, a növényeknek, vagy a gombáknak”.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára közölte, Márki-Zay „szavai éppen annyira érzéketlenek, mint amennyire veszélyesek. Tudjuk, hogy a baloldal fegyvereket küldene a hadszíntérre és elzárná a gázcsapokat is, ezt a napokban is megerősítették, amikor támogatták az ukrán elnök követeléseit a gázimport leállításával és a fegyverküldéssel kapcsolatban” – hangsúlyozta Dömötör, leszögezve, „egyáltalán nem szükségszerű, hogy mi fizessük meg ennek a háborúnak az árát, mivel „ez nem a mi háborúnk, nem mi okoztuk és nem is szeretnénk belesodródni.”

Hiteltelenek a baloldal kampányszövegei a 13. havi nyugdíj ügyében is, hiába tagadta nemrég például Kunhalmi Ágnes (MSZP) az ATV-ben, hogy hatalomra kerülve elvennék, hiszen a Gyurcsány-kormány készítette elő, majd a Bajnai-kormány lépte meg 2009-ben ennek a juttatásnak a megszüntetését, Márki-Zay pedig többször dicsérte Bajnaiék megszorító intézkedéseit.

Magyar Hírlap